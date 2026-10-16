Говорителката на Тръмп призна, че не е издържала адвокатския изпит

Новата прессекретарка на Белия дом Кейли Макенани призна, че не е издържала изпита за адвокатска правоспособност. Това стана след обществено внимание към професионалния ѝ опит преди назначаването ѝ като говорител на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс, предава Фокус.

Макенани, която се присъедини към екипа на Белия дом в понеделник, по-рано е заявявала, че е упражнявала адвокатска професия, преди да навлезе в политиката. Самият Тръмп също я е определял като адвокат.

„Вие не сте издържали изпита за адвокатска правоспособност, нали?“, попита я водещият Шон Ханити по време на участието ѝ в предаването Hannity по Fox News.