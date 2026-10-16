Говорителката на Тръмп призна, че не е издържала адвокатския изпит

Новата прессекретарка на Белия дом Кейли Макенани призна, че не е издържала изпита за адвокатска правоспособност. Това стана след обществено внимание към професионалния ѝ опит преди назначаването ѝ като говорител на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс, предава Фокус.
Макенани, която се присъедини към екипа на Белия дом в понеделник, по-рано е заявявала, че е упражнявала адвокатска професия, преди да навлезе в политиката. Самият Тръмп също я е определял като адвокат.
„Вие не сте издържали изпита за адвокатска правоспособност, нали?“, попита я водещият Шон Ханити по време на участието ѝ в предаването Hannity по Fox News.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #16, #22
10:18 16.10.2026
2 авантгард
То само славословие и подмазване на откачалката паток.
Пореден позор за американците...
Коментиран от #7, #8
10:20 16.10.2026
3 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Завърши "Балканистика", прави се на историк, а защо не знае нито един допълнителен балкански език, говори колко е завършил и "Балканистика" докато е бил секретарка на агент Иван - Каракачанов.
Коментиран от #15
10:23 16.10.2026
4 гост
10:23 16.10.2026
5 Путинистът Тръмп
А на света му е през оная работа за нашето джудже (в преносен смисъл) Мунчо.
10:24 16.10.2026
6 Гошо
10:24 16.10.2026
7 Анонимен
До коментар #2 от "авантгард":Важното да има дар слово, да има чар и да вярва в това, което прави!
Коментиран от #17
10:25 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 подробности
Коментиран от #18
10:29 16.10.2026
10 Факт
10:30 16.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Такива калинки и в България
10:30 16.10.2026
13 И двете нови прессекретарки на Тръмп
Други клетки нямат!
10:31 16.10.2026
14 Демокрация ли?
10:32 16.10.2026
15 умрели комунисти си се надяват на чудо
До коментар #3 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":3 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
20ОТГОВОР
Същата е като Костя дЪ npocтЯ - купи си диплома за юрист, ама за адвокат си трябва и акъл. 🤣
Завърши "Балканистика",
-;-
Сега ще видими и умрелата копейка какъв резултата ще ростигне.
Умрелата рубла загуби изборите за кмат на София и трябваше да излезе от политиката- сега го греда че пак се изказва
абе кога умрелите комунисти ще престана да си се надяват на чудо!
10:33 16.10.2026
16 74,7 одобрение
До коментар #1 от "Дзак":толкова е рейтинга на един световен политик, а кой той?
10:34 16.10.2026
17 умрели комунисти сами си вярват говорят
До коментар #7 от "Анонимен":7 Анонимен
00ОТГОВОР
До коментар 2 от "авантгард":
Важното да има дар слово, да има чар и да вярва в това, което прави!
-;-
Умрелите комунисти може и без образованието да са , ама така говереха че и сами си бяха повервали!
Коментиран от #19
10:35 16.10.2026
18 Анонимен
До коментар #9 от "подробности":Как научихте?
10:37 16.10.2026
19 Факт
До коментар #17 от "умрели комунисти сами си вярват говорят":Все пак не кандидатства за Специалист по Сигурността!
10:45 16.10.2026
20 Гандалф
10:48 16.10.2026
21 стоян георгиев
10:53 16.10.2026
22 Сечко
До коментар #1 от "Дзак":Името и е Katie Zacharia което на Бългаески е приблизително Кейти Закария. Не знам от къде ви дойде това име!?
Нещо май бъркате
11:02 16.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Д,мин
11:11 16.10.2026
25 Специалист
11:20 16.10.2026