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Говорителката на Тръмп призна, че не е издържала адвокатския изпит

Говорителката на Тръмп призна, че не е издържала адвокатския изпит

16 Октомври, 2026 10:15 1 096 25

  • сащ-
  • скандал-
  • белия дом-
  • адвокат-
  • тръмп-
  • говорителка

Кейли Макенани бе подложена на обществен натиск заради юридическата си кариера, преди да стане прессекретар на Белия дом.

Говорителката на Тръмп призна, че не е издържала адвокатския изпит - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Новата прессекретарка на Белия дом Кейли Макенани призна, че не е издържала изпита за адвокатска правоспособност. Това стана след обществено внимание към професионалния ѝ опит преди назначаването ѝ като говорител на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщава Ройтерс, предава Фокус.

Макенани, която се присъедини към екипа на Белия дом в понеделник, по-рано е заявявала, че е упражнявала адвокатска професия, преди да навлезе в политиката. Самият Тръмп също я е определял като адвокат.

„Вие не сте издържали изпита за адвокатска правоспособност, нали?“, попита я водещият Шон Ханити по време на участието ѝ в предаването Hannity по Fox News.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    9 6 Отговор
    Питащият издържал ли го е?

    Коментиран от #16, #22

    10:18 16.10.2026

  • 2 авантгард

    16 5 Отговор
    Голяма шматка е тази кукла, като навита на пружинка бланла блабла.
    То само славословие и подмазване на откачалката паток.
    Пореден позор за американците...

    Коментиран от #7, #8

    10:20 16.10.2026

  • 3 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    10 2 Отговор
    Същата е като Костя дЪ npocтЯ - купи си диплома за юрист, ама за адвокат си трябва и акъл. 🤣
    Завърши "Балканистика", прави се на историк, а защо не знае нито един допълнителен балкански език, говори колко е завършил и "Балканистика" докато е бил секретарка на агент Иван - Каракачанов.

    Коментиран от #15

    10:23 16.10.2026

  • 4 гост

    12 2 Отговор
    Е явно е издържала други изпити , кой за каквото го бива , нищо ново ! То и тук има разни зам министри и шефове на държавни агенции , дето в частна фирма повече от секретарки с лични задължения няма да бъдат !

    10:23 16.10.2026

  • 5 Путинистът Тръмп

    6 2 Отговор
    и Джуджи редовно си чатят как да си поделят света.
    А на света му е през оная работа за нашето джудже (в преносен смисъл) Мунчо.

    10:24 16.10.2026

  • 6 Гошо

    2 0 Отговор
    Тоя, да не би да и завижда

    10:24 16.10.2026

  • 7 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Важното да има дар слово, да има чар и да вярва в това, което прави!

    Коментиран от #17

    10:25 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 подробности

    3 0 Отговор
    По-важното е, да е минала успешно устния изпит в овалния кабинет.

    Коментиран от #18

    10:29 16.10.2026

  • 10 Факт

    2 0 Отговор
    Тука плащаш-получавш

    10:30 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Такива калинки и в България

    4 0 Отговор
    Колкото искаш.

    10:30 16.10.2026

  • 13 И двете нови прессекретарки на Тръмп

    3 0 Отговор
    са избрани от него по негов тертип- руси, с вид на чалга певачки с вежди, джуки и зъби, с мозъчен обем от две клетки- и двете имат клетъчни телефони.
    Други клетки нямат!

    10:31 16.10.2026

  • 14 Демокрация ли?

    4 0 Отговор
    То и Тръмпи не е държал никакви изпити и е обявявал фалит няколко пъти за да не си плати данъците, но неумните американци си го избират

    10:32 16.10.2026

  • 15 умрели комунисти си се надяват на чудо

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    3 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
    20ОТГОВОР
    Същата е като Костя дЪ npocтЯ - купи си диплома за юрист, ама за адвокат си трябва и акъл. 🤣
    Завърши "Балканистика",
    -;-
    Сега ще видими и умрелата копейка какъв резултата ще ростигне.
    Умрелата рубла загуби изборите за кмат на София и трябваше да излезе от политиката- сега го греда че пак се изказва

    абе кога умрелите комунисти ще престана да си се надяват на чудо!

    10:33 16.10.2026

  • 16 74,7 одобрение

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    толкова е рейтинга на един световен политик, а кой той?

    10:34 16.10.2026

  • 17 умрели комунисти сами си вярват говорят

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    7 Анонимен
    00ОТГОВОР
    До коментар 2 от "авантгард":

    Важното да има дар слово, да има чар и да вярва в това, което прави!
    -;-
    Умрелите комунисти може и без образованието да са , ама така говереха че и сами си бяха повервали!

    Коментиран от #19

    10:35 16.10.2026

  • 18 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "подробности":

    Как научихте?

    10:37 16.10.2026

  • 19 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "умрели комунисти сами си вярват говорят":

    Все пак не кандидатства за Специалист по Сигурността!

    10:45 16.10.2026

  • 20 Гандалф

    1 0 Отговор
    Ела в българия...и ще имаш диплома по каквото пожелаеш...с пари разбира се...

    10:48 16.10.2026

  • 21 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Важното е че е взела устния по френски.при тръмп всички са с подобно образование.няма да засенчват вожда.

    10:53 16.10.2026

  • 22 Сечко

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Името и е Katie Zacharia което на Бългаески е приблизително Кейти Закария. Не знам от къде ви дойде това име!?
    Нещо май бъркате

    11:02 16.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Д,мин

    3 0 Отговор
    Само не разбрах какво общо има между адвокатската професия и това да е говорителка на Белия дом? Трябва да си практикувал право за да си говорител ли? И при нас е така, завършваш право имаш диплома, не караш юридически стаж, не взимаш теоритико-проктическия изпит-нямаш юридическа правоспособност.

    11:11 16.10.2026

  • 25 Специалист

    2 0 Отговор
    Че нашите юристи повечето не са завършили право в софийския а пък са я главни прокурори председатели на съдилища министри и т. н. Кво ревете за някаква американка

    11:20 16.10.2026