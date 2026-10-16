ЕС въвежда ограничения за влизането на руснаци в Общността?

Европейският съюз (ЕС) разглежда нови ограничения за влизане в Общността на граждани на Русия, но засега не става дума за пълно затваряне на границите за всички руснаци. Обсъждат се мерки по три направления: намаляване на броя на издаваните туристически визи за руснаци, нови ограничения за придвижването на руските дипломати и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на участници във войната на Русия срещу Украйна.

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На заседанието на Съвета на ЕС по външните работи на 12 октомври ръководителката на европейската дипломация Кая Калас обясни тези мерки с необходимостта да се намалят рисковете за сигурността в рамките на ЕС на фона на руските хибридни атаки.

Ще се забрани ли издаването на туристически визи за руснаци?

Най-твърдата позиция спрямо визите за руски граждани е на Финландия. Министърката на външните работи Елина Валтонен призова издаването на туристически визи на руснаци за всички страни от ЕС да се прекрати до приключването на войната срещу Украйна. Тя предложи на ЕК да затегне правилата за разглеждане на молбите и при необходимост да промени европейското законодателство.

„Не е правилно това, че руснаците могат да пристигат в Европа, за да се наслаждават на начина на живот и на свободите, докато през това време страната им бомбардира домовете на украинците", заяви Валтонен. По данни на финландското външно министерство, през 2025 година държавите от Шенгенската зона са издали почти 500 000 туристически визи на руски граждани.

Финландия спря да издава визи на руснаци за неотложни пътувания още през 2022 година. Валтонен предложи и на другите страни в ЕС да се присъединят към съвместното обръщение до ЕК. Преди това 11 европейски държави, сред които, освен Финландия, са балтийските страни, Полша, Чехия и страните от Северна Европа, поискаха затягане и унифициране на визовата политика спрямо руснаците.

Съвсем не всички 27 членки на Общността обаче поддържат това предложение. Както заяви пред журналисти дипломат от ЕС, някои страни не искат да губят икономическите ползи, които носят руските туристи. В резултат засега се обсъжда не пълна забрана, а съкращаване на броя на издаваните туристическите визи за руснаци. Конкретно решение не е взето.

На техническо равнище държавите членки обсъждат възможността за издаване на визи, които няма да са валидни за цялото Шенгенско пространство, а само за една или повече конкретни държави. Те се отнасят за пътуванията на руски граждани, които не могат да бъдат определени като неотложни. И по това предложение няма постигната съгласувана позиция на страните членки.

Най-напреднала е работата по забраната за влизане в Общността на руски военнослужещи, участвали във войната срещу Украйна, включително и на бивши военнослужещи. Правната основа за това беше заложена в 21-вия пакет от санкции на ЕС, приет през лятото.

На срещата си на 12 октомври министрите на външните работи от ЕС потвърдиха политическото си съгласие за възможно най-бързо въвеждане на забраната. „Политическа договореност има - трябва само да уточним техническите детайли", заяви Калас.

Основната сложност се състои в практическото установяване дали даден кандидат за виза е участвал в бойните действия. Страните от ЕС трябва да определят какви сведения и доказателства ще могат да използват консулствата и граничните служби, за да важи забраната в еднаква степен за всички и да издържа при евентуални юридически спорове.

По думите на високопоставен чиновник от ЕС, механизмът може да заработи „много, много скоро", но конкретна дата засега не се назовава.

Как може да се ограничи придвижването на руските дипломати

В ЕС вече действат редица ограничения за руските дипломати. Те например са задължени предварително да уведомяват страните от ЕС за пътуванията си в Шенгенската зона извън границите на държавата, в която са акредитирани. Целта на тази мярка е да помогне на европейските спецслужби да противодействат на шпионажа и на руските хибридни операции.

Сега някои държави предлагат да се премине от простото уведомяване към по-твърд режим, при който за пътуванията на руските дипломати ще им е нужно предварително разрешение от приемащата страна. Но и в това отношение засега обща договореност няма.

Какви са действащите визови ограничения за гражданите на Русия

ЕС започна да затяга визовия режим за руснаци веднага след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. През септември 2022 година ЕС изцяло прекрати споразумението за опростено издаване на визи за руснаци. Молбите започнаха да се разглеждат според общите правила на Визовия кодекс на ЕС: таксите се увеличиха, сроковете за обработка се удължиха, а от кандидатите започнаха да се изискват повече документи.

Някои държави, включително Финландия, Полша и балтийските страни, ограничиха издаването на туристически визи и на национално ниво. Но издадената от друга държава шенгенска виза при определени случаи продължава да позволява на нейния притежател да влезе през страна с по-хлабав режим. Привържениците на този подход го наричат „визов шопинг".

През ноември 2025 година ЕК ограничи възможността за получаване на многократни визи за руснаците, запазвайки я само за отделни категории кандидати. В резултат броят на тези мултивизи намаля първо наполовина, а след това - още повече. Заради съкратените срокове на действие на визите сега на руснаците им се налага по-често да кандидатстват за ново разрешение за влизане.

Пълната общоевропейска забрана ще изисква да се съгласуват общите правила и да се определят изключенията. Именно поради това спорът се води не само за политическото решение, но и за това как да се запази възможността критиците на Путиновия режим, роднините на граждани на ЕС и хората, нуждаещи се от хуманитарна защита да продължат да влизат в Общността.

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