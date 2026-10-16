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ЕС въвежда ограничения за влизането на руснаци в Общността?
  Тема: Украйна

ЕС въвежда ограничения за влизането на руснаци в Общността?

16 Октомври, 2026 16:25 905 41

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  • европейски съюз-
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  • урсула фон дер лaйен

ЕС обмисля ограничения при издаването на туристически визи за руснаци и за пътуванията на руски дипломати, както и забрана за влизане в Общността на участници във войната на Путин срещу Украйна

ЕС въвежда ограничения за влизането на руснаци в Общността? - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Европейският съюз (ЕС) разглежда нови ограничения за влизане в Общността на граждани на Русия, но засега не става дума за пълно затваряне на границите за всички руснаци. Обсъждат се мерки по три направления: намаляване на броя на издаваните туристически визи за руснаци, нови ограничения за придвижването на руските дипломати и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на участници във войната на Русия срещу Украйна.

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На заседанието на Съвета на ЕС по външните работи на 12 октомври ръководителката на европейската дипломация Кая Калас обясни тези мерки с необходимостта да се намалят рисковете за сигурността в рамките на ЕС на фона на руските хибридни атаки.

Ще се забрани ли издаването на туристически визи за руснаци?

Най-твърдата позиция спрямо визите за руски граждани е на Финландия. Министърката на външните работи Елина Валтонен призова издаването на туристически визи на руснаци за всички страни от ЕС да се прекрати до приключването на войната срещу Украйна. Тя предложи на ЕК да затегне правилата за разглеждане на молбите и при необходимост да промени европейското законодателство.

„Не е правилно това, че руснаците могат да пристигат в Европа, за да се наслаждават на начина на живот и на свободите, докато през това време страната им бомбардира домовете на украинците", заяви Валтонен. По данни на финландското външно министерство, през 2025 година държавите от Шенгенската зона са издали почти 500 000 туристически визи на руски граждани.

Финландия спря да издава визи на руснаци за неотложни пътувания още през 2022 година. Валтонен предложи и на другите страни в ЕС да се присъединят към съвместното обръщение до ЕК. Преди това 11 европейски държави, сред които, освен Финландия, са балтийските страни, Полша, Чехия и страните от Северна Европа, поискаха затягане и унифициране на визовата политика спрямо руснаците.

Съвсем не всички 27 членки на Общността обаче поддържат това предложение. Както заяви пред журналисти дипломат от ЕС, някои страни не искат да губят икономическите ползи, които носят руските туристи. В резултат засега се обсъжда не пълна забрана, а съкращаване на броя на издаваните туристическите визи за руснаци. Конкретно решение не е взето.

На техническо равнище държавите членки обсъждат възможността за издаване на визи, които няма да са валидни за цялото Шенгенско пространство, а само за една или повече конкретни държави. Те се отнасят за пътуванията на руски граждани, които не могат да бъдат определени като неотложни. И по това предложение няма постигната съгласувана позиция на страните членки.

Най-напреднала е работата по забраната за влизане в Общността на руски военнослужещи, участвали във войната срещу Украйна, включително и на бивши военнослужещи. Правната основа за това беше заложена в 21-вия пакет от санкции на ЕС, приет през лятото.

На срещата си на 12 октомври министрите на външните работи от ЕС потвърдиха политическото си съгласие за възможно най-бързо въвеждане на забраната. „Политическа договореност има - трябва само да уточним техническите детайли", заяви Калас.

Основната сложност се състои в практическото установяване дали даден кандидат за виза е участвал в бойните действия. Страните от ЕС трябва да определят какви сведения и доказателства ще могат да използват консулствата и граничните служби, за да важи забраната в еднаква степен за всички и да издържа при евентуални юридически спорове.

По думите на високопоставен чиновник от ЕС, механизмът може да заработи „много, много скоро", но конкретна дата засега не се назовава.

Как може да се ограничи придвижването на руските дипломати

В ЕС вече действат редица ограничения за руските дипломати. Те например са задължени предварително да уведомяват страните от ЕС за пътуванията си в Шенгенската зона извън границите на държавата, в която са акредитирани. Целта на тази мярка е да помогне на европейските спецслужби да противодействат на шпионажа и на руските хибридни операции.

Сега някои държави предлагат да се премине от простото уведомяване към по-твърд режим, при който за пътуванията на руските дипломати ще им е нужно предварително разрешение от приемащата страна. Но и в това отношение засега обща договореност няма.

Какви са действащите визови ограничения за гражданите на Русия

ЕС започна да затяга визовия режим за руснаци веднага след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. През септември 2022 година ЕС изцяло прекрати споразумението за опростено издаване на визи за руснаци. Молбите започнаха да се разглеждат според общите правила на Визовия кодекс на ЕС: таксите се увеличиха, сроковете за обработка се удължиха, а от кандидатите започнаха да се изискват повече документи.

Някои държави, включително Финландия, Полша и балтийските страни, ограничиха издаването на туристически визи и на национално ниво. Но издадената от друга държава шенгенска виза при определени случаи продължава да позволява на нейния притежател да влезе през страна с по-хлабав режим. Привържениците на този подход го наричат „визов шопинг".

През ноември 2025 година ЕК ограничи възможността за получаване на многократни визи за руснаците, запазвайки я само за отделни категории кандидати. В резултат броят на тези мултивизи намаля първо наполовина, а след това - още повече. Заради съкратените срокове на действие на визите сега на руснаците им се налага по-често да кандидатстват за ново разрешение за влизане.

Пълната общоевропейска забрана ще изисква да се съгласуват общите правила и да се определят изключенията. Именно поради това спорът се води не само за политическото решение, но и за това как да се запази възможността критиците на Путиновия режим, роднините на граждани на ЕС и хората, нуждаещи се от хуманитарна защита да продължат да влизат в Общността.

Източник: www.dw.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам

    30 7 Отговор
    визите важат ли за пътуващи с танк

    Коментиран от #27, #29

    16:27 16.10.2026

  • 2 Факти

    20 6 Отговор
    ЕССР въвежда ограничения за влизането на руснаци в Общността на ЕССР ?

    16:28 16.10.2026

  • 3 Трол

    15 9 Отговор
    Не е ли време да построим и една стена по границата с Русия?

    Коментиран от #5, #6

    16:29 16.10.2026

  • 4 Калем Визов

    16 2 Отговор
    Правилно ,иначе украинците няма да могат да безчинстват тука ,все ше се оглеждат ....

    16:30 16.10.2026

  • 5 Е па строй бе

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Яла да ти дам тугли и вар и почвай да зидаш

    Коментиран от #21

    16:31 16.10.2026

  • 6 Наистина

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    е време в ЕССР за стената !

    16:32 16.10.2026

  • 7 Джо Ножа

    6 10 Отговор
    Те до Киев не можаха да стигнат, какво остава до Брюксел. От Киев се върнаха по малко от половината машити, останалото беше направено на скрап

    Коментиран от #10

    16:33 16.10.2026

  • 8 Ами

    8 2 Отговор
    "демокрация" по фонлайнарски ...

    Коментиран от #39

    16:34 16.10.2026

  • 9 120 0000 "нулеви" фирми

    6 8 Отговор
    на руските шпиони в България, които не извършват никаква дейност!
    Къде е държавата

    16:34 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тъй като руският народ

    2 6 Отговор
    винаги е бил, е, и ще живее подтиснат, бедно, безправно мигрира в съседните държави, особено в пограничните райони. Постепенно се създава руско малцинство, което не е обичано от местното население и са налагани някакви ограничения спрямо тях. Майка Русия обаче се застъпва за тях и идва да ги "освобождава" от време на време. Самите руски войници са се учудвали кого и защо освобождават като "поробените" живеят по-добре от тях. Това го е писал Достоевски за българите които според войниците "обикновените селяни живеят по-добре и от нашия помещик". През ВСВса се чудили защо немците са ги нападнали, а живеят с невиждан за тях стандарт. Същото казват и за украинците сега и крадат дори употребявано женско бельо.

    Коментиран от #38

    16:39 16.10.2026

  • 13 И за какво им е

    6 1 Отговор
    На богати хора в европейският мухъл да се врат? Някой може ли да ми отговори? А?

    Коментиран от #20

    16:40 16.10.2026

  • 14 Поне Митрофанова да ни я бяха

    3 5 Отговор
    репатрирали, че ние сами няма да го направим.

    16:40 16.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мдаа!🤔

    8 4 Отговор
    Русофобия граничеща с психопатия!

    16:42 16.10.2026

  • 17 АГАТ а Кристи

    1 2 Отговор
    Идио....ва -
    Няма да имат проблеми !
    На секундата им давам българско гражданство и имот край морето !!!

    16:42 16.10.2026

  • 18 Аз румбата

    0 1 Отговор
    Аз няма да участвам...

    16:42 16.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Попитай тия

    5 7 Отговор

    До коментар #13 от "И за какво им е":

    близо 3мил. българи дето емигрираха в САЩ и страните от ЕС. Защо не бягат във великата Русия, в Китай, С. Корея, Иран, Куба, Венецуела?

    Коментиран от #22, #30, #32, #40

    16:43 16.10.2026

  • 21 А бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Е па строй бе":

    ше дзъдам само кьоше да нема !

    16:44 16.10.2026

  • 22 Еми да

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Попитай тия":

    ама ти кажи !

    Коментиран от #31

    16:45 16.10.2026

  • 23 руските ракети

    5 0 Отговор
    не се нуждаят от визи.

    16:46 16.10.2026

  • 24 ......-

    4 1 Отговор
    Ще се пришиват ли пак някакви петолъчки на реверите ?

    Имате исторически опит до 45.

    16:46 16.10.2026

  • 25 Стаден инстинкт

    5 0 Отговор
    "Обмисля" е глагол който е непознат в ЕС. Там тази дейност е със силно ограничено влияние.

    16:46 16.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дон Турболенто

    3 0 Отговор
    Нищо де. Нали си приютяват и отглеждат араби, африканци, пакистанци, афганистанци и т.н.

    16:48 16.10.2026

  • 29 Малко са закъснели

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да питам":

    ЕС е пълен с украинци, които са си чисти руснаци..

    16:49 16.10.2026

  • 30 А стига бре

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Попитай тия":

    И 3 мил. българи са емигрирали и избягали от еврозонска убава България ли бе ? При социализма само лудите бягаха ама те бяха еденици. Много зле явно е станало тея 37 г. Олеее.... поне банани има ли ?

    Коментиран от #41

    16:49 16.10.2026

  • 31 Една държава е богата

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Еми да":

    когато народът ѝ живее добре, а не когато прави най-много оръжия, постоянно е във война, няма никаква социална политика, наказва със затвор инакомислещите...и други подобни екстри.

    16:51 16.10.2026

  • 32 Ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Попитай тия":

    В тези страни и най бедния африканец ще си остане в къщи ако му предложат да мигрира.
    Нито една копейка не замина за крепостния рай.Нито една!

    16:51 16.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ще цъфне туризма бре

    1 0 Отговор
    Ще трябва да мислим още една Евровизия че турските контейнерчета в бежанският лагер на морска гара Бургас да напълним. Аууу...

    16:56 16.10.2026

  • 36 Ще цъфне туризма бре

    1 0 Отговор
    То ши са пръснем направо и трябва вход да им слагаме догодина даже

    16:58 16.10.2026

  • 37 Петрохан ски Протестър на жълтите павета

    0 0 Отговор
    Българите не посещават Руската федерация,Китай и други развити страни защото нито имат необходимият паричен ресурс за преживяване ,нито са нужни на някой там.Виж,в държави като САЩ или Германистан могат да разнасят храна по домовете за жълти центове.

    17:00 16.10.2026

  • 38 Абе жертвичко на пропагандата

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тъй като руският народ":

    Ето ти едно обективно сравнение !
    средната брутна заплата в Украйна по региони варира от 22 800 до 48 700 гривни.
    И така, регионите с най-високи заплати са:
    48 705 UAH — Киев.
    33 981 UAH — Луганска област.
    32 404 UAH — Киевска област.
    Най-ниски са заплатите в Черновицка (22 807 UAH) и Кировоградска (22 869 UAH) области...
    ..... и минаваме сега към Русия в "дивият Сибир" - Иркутск: Там средната брутна заплата е 126 100 рубли или 1 317,14 Euro.... За разликата в цените на комуналните услуги въобще да не повдигам темата. Разликата е поне 1 към 7 в полза на Русия ...Това са фактите , опровергай една цифра ако можеш ..моля !

    17:02 16.10.2026

  • 39 Щото

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    Путювата "демокрация", голяма работа:)

    17:02 16.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Защо се правиш

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "А стига бре":

    на ударен? Повечето от тия 3мил. българи избягаха още 1990г. когато отвориха граниите. Тогава не бяхме нито в НАТО, нито в ЕС нито в еврозоната. Явно и ти си някъде в ЕС или САЩ да миеш това дето постоянно се цапа. В България средната заплата е €1300, доларът е €0,87, че и банани има по €1.

    17:05 16.10.2026

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