ЕС въвежда ограничения за влизането на руснаци в Общността?

Европейският съюз (ЕС) разглежда нови ограничения за влизане в Общността на граждани на Русия, но засега не става дума за пълно затваряне на границите за всички руснаци. Обсъждат се мерки по три направления: намаляване на броя на издаваните туристически визи за руснаци, нови ограничения за придвижването на руските дипломати и въвеждане на забрана за влизане в ЕС на участници във войната на Русия срещу Украйна.
На заседанието на Съвета на ЕС по външните работи на 12 октомври ръководителката на европейската дипломация Кая Калас обясни тези мерки с необходимостта да се намалят рисковете за сигурността в рамките на ЕС на фона на руските хибридни атаки.
Ще се забрани ли издаването на туристически визи за руснаци?
Най-твърдата позиция спрямо визите за руски граждани е на Финландия. Министърката на външните работи Елина Валтонен призова издаването на туристически визи на руснаци за всички страни от ЕС да се прекрати до приключването на войната срещу Украйна. Тя предложи на ЕК да затегне правилата за разглеждане на молбите и при необходимост да промени европейското законодателство.
„Не е правилно това, че руснаците могат да пристигат в Европа, за да се наслаждават на начина на живот и на свободите, докато през това време страната им бомбардира домовете на украинците", заяви Валтонен. По данни на финландското външно министерство, през 2025 година държавите от Шенгенската зона са издали почти 500 000 туристически визи на руски граждани.
Финландия спря да издава визи на руснаци за неотложни пътувания още през 2022 година. Валтонен предложи и на другите страни в ЕС да се присъединят към съвместното обръщение до ЕК. Преди това 11 европейски държави, сред които, освен Финландия, са балтийските страни, Полша, Чехия и страните от Северна Европа, поискаха затягане и унифициране на визовата политика спрямо руснаците.
Съвсем не всички 27 членки на Общността обаче поддържат това предложение. Както заяви пред журналисти дипломат от ЕС, някои страни не искат да губят икономическите ползи, които носят руските туристи. В резултат засега се обсъжда не пълна забрана, а съкращаване на броя на издаваните туристическите визи за руснаци. Конкретно решение не е взето.
На техническо равнище държавите членки обсъждат възможността за издаване на визи, които няма да са валидни за цялото Шенгенско пространство, а само за една или повече конкретни държави. Те се отнасят за пътуванията на руски граждани, които не могат да бъдат определени като неотложни. И по това предложение няма постигната съгласувана позиция на страните членки.
Най-напреднала е работата по забраната за влизане в Общността на руски военнослужещи, участвали във войната срещу Украйна, включително и на бивши военнослужещи. Правната основа за това беше заложена в 21-вия пакет от санкции на ЕС, приет през лятото.
На срещата си на 12 октомври министрите на външните работи от ЕС потвърдиха политическото си съгласие за възможно най-бързо въвеждане на забраната. „Политическа договореност има - трябва само да уточним техническите детайли", заяви Калас.
Основната сложност се състои в практическото установяване дали даден кандидат за виза е участвал в бойните действия. Страните от ЕС трябва да определят какви сведения и доказателства ще могат да използват консулствата и граничните служби, за да важи забраната в еднаква степен за всички и да издържа при евентуални юридически спорове.
По думите на високопоставен чиновник от ЕС, механизмът може да заработи „много, много скоро", но конкретна дата засега не се назовава.
Как може да се ограничи придвижването на руските дипломати
В ЕС вече действат редица ограничения за руските дипломати. Те например са задължени предварително да уведомяват страните от ЕС за пътуванията си в Шенгенската зона извън границите на държавата, в която са акредитирани. Целта на тази мярка е да помогне на европейските спецслужби да противодействат на шпионажа и на руските хибридни операции.
Сега някои държави предлагат да се премине от простото уведомяване към по-твърд режим, при който за пътуванията на руските дипломати ще им е нужно предварително разрешение от приемащата страна. Но и в това отношение засега обща договореност няма.
Какви са действащите визови ограничения за гражданите на Русия
ЕС започна да затяга визовия режим за руснаци веднага след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. През септември 2022 година ЕС изцяло прекрати споразумението за опростено издаване на визи за руснаци. Молбите започнаха да се разглеждат според общите правила на Визовия кодекс на ЕС: таксите се увеличиха, сроковете за обработка се удължиха, а от кандидатите започнаха да се изискват повече документи.
Някои държави, включително Финландия, Полша и балтийските страни, ограничиха издаването на туристически визи и на национално ниво. Но издадената от друга държава шенгенска виза при определени случаи продължава да позволява на нейния притежател да влезе през страна с по-хлабав режим. Привържениците на този подход го наричат „визов шопинг".
През ноември 2025 година ЕК ограничи възможността за получаване на многократни визи за руснаците, запазвайки я само за отделни категории кандидати. В резултат броят на тези мултивизи намаля първо наполовина, а след това - още повече. Заради съкратените срокове на действие на визите сега на руснаците им се налага по-често да кандидатстват за ново разрешение за влизане.
Пълната общоевропейска забрана ще изисква да се съгласуват общите правила и да се определят изключенията. Именно поради това спорът се води не само за политическото решение, но и за това как да се запази възможността критиците на Путиновия режим, роднините на граждани на ЕС и хората, нуждаещи се от хуманитарна защита да продължат да влизат в Общността.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да питам
Коментиран от #27, #29
16:27 16.10.2026
2 Факти
16:28 16.10.2026
3 Трол
Коментиран от #5, #6
16:29 16.10.2026
4 Калем Визов
16:30 16.10.2026
5 Е па строй бе
До коментар #3 от "Трол":Яла да ти дам тугли и вар и почвай да зидаш
Коментиран от #21
16:31 16.10.2026
6 Наистина
До коментар #3 от "Трол":е време в ЕССР за стената !
16:32 16.10.2026
7 Джо Ножа
Коментиран от #10
16:33 16.10.2026
8 Ами
Коментиран от #39
16:34 16.10.2026
9 120 0000 "нулеви" фирми
Къде е държавата
16:34 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тъй като руският народ
Коментиран от #38
16:39 16.10.2026
13 И за какво им е
Коментиран от #20
16:40 16.10.2026
14 Поне Митрофанова да ни я бяха
16:40 16.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мдаа!🤔
16:42 16.10.2026
17 АГАТ а Кристи
Няма да имат проблеми !
На секундата им давам българско гражданство и имот край морето !!!
16:42 16.10.2026
18 Аз румбата
16:42 16.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Попитай тия
До коментар #13 от "И за какво им е":близо 3мил. българи дето емигрираха в САЩ и страните от ЕС. Защо не бягат във великата Русия, в Китай, С. Корея, Иран, Куба, Венецуела?
Коментиран от #22, #30, #32, #40
16:43 16.10.2026
21 А бе,
До коментар #5 от "Е па строй бе":ше дзъдам само кьоше да нема !
16:44 16.10.2026
22 Еми да
До коментар #20 от "Попитай тия":ама ти кажи !
Коментиран от #31
16:45 16.10.2026
23 руските ракети
16:46 16.10.2026
24 ......-
Имате исторически опит до 45.
16:46 16.10.2026
25 Стаден инстинкт
16:46 16.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Дон Турболенто
16:48 16.10.2026
29 Малко са закъснели
До коментар #1 от "Да питам":ЕС е пълен с украинци, които са си чисти руснаци..
16:49 16.10.2026
30 А стига бре
До коментар #20 от "Попитай тия":И 3 мил. българи са емигрирали и избягали от еврозонска убава България ли бе ? При социализма само лудите бягаха ама те бяха еденици. Много зле явно е станало тея 37 г. Олеее.... поне банани има ли ?
Коментиран от #41
16:49 16.10.2026
31 Една държава е богата
До коментар #22 от "Еми да":когато народът ѝ живее добре, а не когато прави най-много оръжия, постоянно е във война, няма никаква социална политика, наказва със затвор инакомислещите...и други подобни екстри.
16:51 16.10.2026
32 Ха ха
До коментар #20 от "Попитай тия":В тези страни и най бедния африканец ще си остане в къщи ако му предложат да мигрира.
Нито една копейка не замина за крепостния рай.Нито една!
16:51 16.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ще цъфне туризма бре
16:56 16.10.2026
36 Ще цъфне туризма бре
16:58 16.10.2026
37 Петрохан ски Протестър на жълтите павета
17:00 16.10.2026
38 Абе жертвичко на пропагандата
До коментар #12 от "Тъй като руският народ":Ето ти едно обективно сравнение !
средната брутна заплата в Украйна по региони варира от 22 800 до 48 700 гривни.
И така, регионите с най-високи заплати са:
48 705 UAH — Киев.
33 981 UAH — Луганска област.
32 404 UAH — Киевска област.
Най-ниски са заплатите в Черновицка (22 807 UAH) и Кировоградска (22 869 UAH) области...
..... и минаваме сега към Русия в "дивият Сибир" - Иркутск: Там средната брутна заплата е 126 100 рубли или 1 317,14 Euro.... За разликата в цените на комуналните услуги въобще да не повдигам темата. Разликата е поне 1 към 7 в полза на Русия ...Това са фактите , опровергай една цифра ако можеш ..моля !
17:02 16.10.2026
39 Щото
До коментар #8 от "Ами":Путювата "демокрация", голяма работа:)
17:02 16.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Защо се правиш
До коментар #30 от "А стига бре":на ударен? Повечето от тия 3мил. българи избягаха още 1990г. когато отвориха граниите. Тогава не бяхме нито в НАТО, нито в ЕС нито в еврозоната. Явно и ти си някъде в ЕС или САЩ да миеш това дето постоянно се цапа. В България средната заплата е €1300, доларът е €0,87, че и банани има по €1.
17:05 16.10.2026