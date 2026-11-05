Съдът в Лондон призна Ръсел Бранд за виновен в изнасилване и сексуални посегателства

Британският актьор и комик Ръсел Бранд е признат за виновен в изнасилване и по три обвинения за сексуално посегателство от съд в Лондон. След произнасянето на присъдите 51-годишният Бранд е оставен в ареста.

Едно от обвиненията за изнасилване е свързано с млада почитателка, която го е срещнала след негово шоу в западната част на Лондон през 2009 г. По време на процеса Бранд е отрекъл обвиненията и е пледирал невинен.

Наказанието ще бъде определено в понеделник

Съдията Джоел Бенатън е заявил, че делото е било „много добре подготвено“. Определянето на наказанието е насрочено за 9 ноември.

„Последицата от това неизбежно ще бъде значителен затворнически срок“, е заявил Бенатън след обявяването на присъдите.

Съдът не е освободил Бранд до произнасянето на наказанието. Така той ще остане под стража през следващите дни, докато съдията определи продължителността на ефективната присъда.

Делото започна след обвинения за сексуални престъпления

Процесът разглежда твърдения за сексуални престъпления, извършени в периода до 2009 г. В случая са били повдигнати обвинения, свързани с няколко жени, чиито самоличности не се посочват.

Признанието за виновност по обвиненията за изнасилване и сексуално посегателство представлява съдебно установен резултат по конкретните пунктове от обвинението. Предстои съдът да се произнесе единствено по размера на наказанието.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com