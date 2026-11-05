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Украинските удари по руските рафинерии стават все по-прецизни: каква е новата тактика
  Тема: Украйна

Украинските удари по руските рафинерии стават все по-прецизни: каква е новата тактика

5 Ноември, 2026 16:38 1 277 41

  • украински дронове-
  • руски рафинерии-
  • константин криволап-
  • рязан-
  • ярославъл

Експертът Константин Криволап обясни промяната с усъвършенствано насочване на дроновете и използване на изкуствен интелект

Украинските удари по руските рафинерии стават все по-прецизни: каква е новата тактика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи са станали по-точни заради усъвършенствани системи за насочване на дроновете. Това заяви авиационният експерт Константин Криволап в ефира на програмата „Фабрика новостей“.

По думите му украинските сили вече не разчитат единствено на предварително зададени координати. При пускането на безпилотни апарати те се насочват към конкретни цели, като в процеса се използва и изкуствен интелект.

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„Никакви допълнителни ракети не получихме“, заяви Криволап.

Той каза, че според него именно липсата на допълнителни ракети-прехващачи за системите Patriot е сред причините ударите по руските рафинерии да бъдат възобновени. Криволап припомни, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е настоявала Украйна да прекрати атаките срещу нефтопреработвателни заводи. Украинският президент Володимир Зеленски предложил това да стане при условие, че Киев получи допълнителни ракети за противовъздушната отбрана.

Експертът отхвърли възможността всички руски нефтопреработвателни заводи да бъдат напълно унищожени. Според него Украйна не разполага с достатъчно оръжия за подобна операция, но може чрез постоянни удари да прекъсва производството и превоза на горива.

„Пълното унищожаване е невъзможно. Можем с постоянни удари да спираме производството и транспорта на горива“, каза Криволап.

Той определи като основна цел нарушаването на доставките на дизелово гориво и други петролни продукти. По думите му това би могло да предизвика сериозни затруднения за руската логистика, но не означава физическо унищожаване на цялата нефтопреработвателна промишленост.

Дроновете се насочват към конкретни цели

Криволап обясни, че украинската страна се стреми дроновете да летят в режим FPV. При него апаратът предава картина и операторът може да коригира полета според това, което се вижда в реално време.

„Това е сложна задача. Руснаците постоянно ѝ противодействат“, каза експертът. Той свърза част от прекъсванията на мобилните комуникации в Русия с опитите да бъдат ограничени възможностите за управление и насочване на дроновете.

Развитието на системите за насочване съвпадна с нова серия атаки срещу руски нефтопреработвателни обекти. УНИАН съобщи, че в нощта срещу 5 ноември в Рязан са били регистрирани няколко огнища на пожар в района на нефтопреработвателния завод. Агенция Асошиейтед прес също предаде за пожар в града след атака с дронове, като се позова на руски медии.

Два дни по-рано беше съобщено за атака срещу завода „Славнефть-ЯНОС“ в Ярославъл, където са забелязани най-малко три огнища на пожар. В нощта срещу 1 ноември значителни щети са били нанесени на „ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово.

Източници: unian.net, apnews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    26 19 Отговор
    Пуснаха ли парното и тока в Kyiв?

    Коментиран от #3, #17, #38, #39

    16:39 05.11.2026

  • 2 Няма ли кой да спре Украинският Терор

    13 29 Отговор
    Милиони Руснаци мрът заради прищевките на Украйна и диктаторът и Зеленски

    Коментиран от #5, #7

    16:40 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    21 15 Отговор
    Кво става с хладилниците в Евро съюза?
    Ще яде ли Асан баница?

    Коментиран от #14

    16:41 05.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хаджи Ахил

    19 16 Отговор
    Руснаците имат голям проблем. Не стига, че техният президент не иска да се пенсионира, ами не дава и на другите.

    Коментиран от #37

    16:42 05.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И 1,6 милиона чувал при Кобзон

    13 14 Отговор

    До коментар #8 от "БРИТАНЦИТЕ БОМБЯТ РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ":

    Да не забравяме тази тънка подробност

    Коментиран от #21

    16:46 05.11.2026

  • 11 Маре

    12 7 Отговор
    Ти си като Die Deutsche Wochenschau – кинохроники, прославящи Хитлер, Вермахта и военните победи! Скоро ще капитулират но побеждават!

    Коментиран от #19

    16:47 05.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Биймо Скаля

    5 10 Отговор
    Да му дойде акълът в главата.

    16:47 05.11.2026

  • 14 И днес ли яде

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    у ичеца?

    16:47 05.11.2026

  • 15 провинциалист

    10 1 Отговор
    Експертът Константин Криволап има ли роднинска връзка с бившата министърка на труда и социалната политика Иванка Шалапатова?

    16:48 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Колко скоро

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Маре":

    2179 година.

    Коментиран от #27

    16:52 05.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Агресорът Зеленски

    11 9 Отговор
    Догодина никакъв парад за 9 май!

    16:55 05.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Проблем

    14 11 Отговор
    До Коледа в Раша няма да има нито една работеща рафинерия.

    16:55 05.11.2026

  • 25 Новата тактика

    13 14 Отговор
    си е старата тактика! НАТО изпробва нервите на Путин. И така до като изядат опашоко на мечоко - после "кой ми ... в потуретата...

    Коментиран от #31

    16:56 05.11.2026

  • 26 Вие в най-големите мъчнотии не призовава

    5 3 Отговор
    Вие в най-големите мъчнотии не призовавате Господа. Във време на мъчнотии, повикайте Господа. Във време на мъчнотии, там, дето никой не може да ви помогне, повикайте Го, ще видите може ли да помага или не.
    Сега са времена, в които хората трябва да се запознаят с Бога. Ако всичките хора се запознаят с Бога, щяха ли да воюват? Те мислят, че те са господари, че може да правят каквото искат. Туй, което правят, само Господ изправя и ние си създаваме неприятности и излишни страдания.
    Всички вие мислите кой ще победи. Чудна работа. Не мислете кой ще победи, но желайте да се прояви Божията Любов, тя да стане достъпна за всички сърца, да се смекчат човешките сърца, да влезе повече светлина в човешките умове.

    16:58 05.11.2026

  • 27 Маре

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Колко скоро":

    До пролетта!

    Коментиран от #28

    16:58 05.11.2026

  • 28 А кога

    6 9 Отговор

    До коментар #27 от "Маре":

    Ще извлекат путин от бункера озъбен?

    Коментиран от #33

    16:59 05.11.2026

  • 29 Русия има ли Пейтриът ?

    4 9 Отговор
    Зимата ще ѝ трябват.

    17:00 05.11.2026

  • 30 Бункермен

    4 3 Отговор
    Не ме интересува не могат да ударят бункера, другите да се спасяват.

    17:03 05.11.2026

  • 31 Кви нерви и ботокса?

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Новата тактика":

    От 2022 г. Путин е перманентно дрогиран.

    17:04 05.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Бункермен

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "А кога":

    Ако някой дойде да тропа по бункера натискам червеният бутон. От там не излизам.

    17:05 05.11.2026

  • 34 Естествено

    2 0 Отговор
    Това са чисто украински разработки! От сателитите, Старлинк, гпс-насочването и самите дронове!

    17:06 05.11.2026

  • 35 И така

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":

    Пета година ...
    Когато превземат Мала Токмачка Путлето ще бъде на 165 години.

    17:06 05.11.2026

  • 36 не може да бъде

    3 2 Отговор
    Статията и мнението на украинския експерт са доста обективни за разлика от много други статии и експертни мнения!?Украинската страна не е в състояние да нанесе такива поражения на руските НПЗ че да престанат да работят -може само да се нанасят повреди които да спират временно работата!?Това е напълно обяснимо като се знае че украинците нямат ракети и безпилотници които да нанесат такива повреди ....освен това може да предположим че руснаците не спят а предприемат действия с които да се ограничат щетите!?Каквото и да се пише в най-различни медии руските ракети са много по-страшно средство -лесно можем да си представим разликата която се получава когато удари един украински дрон и когато ударят 11 руски ракети в едно място ...какъвто е бил един последните случаи- по украинска ТЕЦ!?

    17:07 05.11.2026

  • 37 Затова

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хаджи Ахил":

    ЕС настоява и ти да се пенсионираш на 130 години! Понеже в Япония живеят до 110, а Райската градина не може да е по-назад!

    17:08 05.11.2026

  • 38 Пуснаха ги

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ама май в София не са пуснали парното още.

    Коментиран от #41

    17:10 05.11.2026

  • 39 Пуснаха ли

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    бензин и нафта в Русия?

    17:13 05.11.2026

  • 40 ПУТИН ГО РАЗБОМБИХА

    2 0 Отговор
    Тва вече не е новина, а ежедневие

    17:14 05.11.2026

  • 41 УРА другари!

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Пуснаха ги":

    Всичко руско е най-голямо! Путин е най- големият изрод на света!

    17:19 05.11.2026

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