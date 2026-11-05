Украинските удари по руските рафинерии стават все по-прецизни: каква е новата тактика

Украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи са станали по-точни заради усъвършенствани системи за насочване на дроновете. Това заяви авиационният експерт Константин Криволап в ефира на програмата „Фабрика новостей“.
По думите му украинските сили вече не разчитат единствено на предварително зададени координати. При пускането на безпилотни апарати те се насочват към конкретни цели, като в процеса се използва и изкуствен интелект.
Той каза, че според него именно липсата на допълнителни ракети-прехващачи за системите Patriot е сред причините ударите по руските рафинерии да бъдат възобновени. Криволап припомни, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е настоявала Украйна да прекрати атаките срещу нефтопреработвателни заводи. Украинският президент Володимир Зеленски предложил това да стане при условие, че Киев получи допълнителни ракети за противовъздушната отбрана.
Експертът отхвърли възможността всички руски нефтопреработвателни заводи да бъдат напълно унищожени. Според него Украйна не разполага с достатъчно оръжия за подобна операция, но може чрез постоянни удари да прекъсва производството и превоза на горива.„Пълното унищожаване е невъзможно. Можем с постоянни удари да спираме производството и транспорта на горива“, каза Криволап.
Той определи като основна цел нарушаването на доставките на дизелово гориво и други петролни продукти. По думите му това би могло да предизвика сериозни затруднения за руската логистика, но не означава физическо унищожаване на цялата нефтопреработвателна промишленост.
Дроновете се насочват към конкретни цели
Криволап обясни, че украинската страна се стреми дроновете да летят в режим FPV. При него апаратът предава картина и операторът може да коригира полета според това, което се вижда в реално време.
„Това е сложна задача. Руснаците постоянно ѝ противодействат“, каза експертът. Той свърза част от прекъсванията на мобилните комуникации в Русия с опитите да бъдат ограничени възможностите за управление и насочване на дроновете.
Развитието на системите за насочване съвпадна с нова серия атаки срещу руски нефтопреработвателни обекти. УНИАН съобщи, че в нощта срещу 5 ноември в Рязан са били регистрирани няколко огнища на пожар в района на нефтопреработвателния завод. Агенция Асошиейтед прес също предаде за пожар в града след атака с дронове, като се позова на руски медии.
Два дни по-рано беше съобщено за атака срещу завода „Славнефть-ЯНОС“ в Ярославъл, където са забелязани най-малко три огнища на пожар. В нощта срещу 1 ноември значителни щети са били нанесени на „ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово.
Източници: unian.net, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3, #17, #38, #39
16:39 05.11.2026
2 Няма ли кой да спре Украинският Терор
Коментиран от #5, #7
16:40 05.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
Ще яде ли Асан баница?
Коментиран от #14
16:41 05.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хаджи Ахил
Коментиран от #37
16:42 05.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И 1,6 милиона чувал при Кобзон
До коментар #8 от "БРИТАНЦИТЕ БОМБЯТ РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ":Да не забравяме тази тънка подробност
Коментиран от #21
16:46 05.11.2026
11 Маре
Коментиран от #19
16:47 05.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Биймо Скаля
16:47 05.11.2026
14 И днес ли яде
До коментар #4 от "Сатана Z":у ичеца?
16:47 05.11.2026
15 провинциалист
16:48 05.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Колко скоро
До коментар #11 от "Маре":2179 година.
Коментиран от #27
16:52 05.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Агресорът Зеленски
16:55 05.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Проблем
16:55 05.11.2026
25 Новата тактика
Коментиран от #31
16:56 05.11.2026
26 Вие в най-големите мъчнотии не призовава
Сега са времена, в които хората трябва да се запознаят с Бога. Ако всичките хора се запознаят с Бога, щяха ли да воюват? Те мислят, че те са господари, че може да правят каквото искат. Туй, което правят, само Господ изправя и ние си създаваме неприятности и излишни страдания.
Всички вие мислите кой ще победи. Чудна работа. Не мислете кой ще победи, но желайте да се прояви Божията Любов, тя да стане достъпна за всички сърца, да се смекчат човешките сърца, да влезе повече светлина в човешките умове.
16:58 05.11.2026
27 Маре
До коментар #19 от "Колко скоро":До пролетта!
Коментиран от #28
16:58 05.11.2026
28 А кога
До коментар #27 от "Маре":Ще извлекат путин от бункера озъбен?
Коментиран от #33
16:59 05.11.2026
29 Русия има ли Пейтриът ?
17:00 05.11.2026
30 Бункермен
17:03 05.11.2026
31 Кви нерви и ботокса?
До коментар #25 от "Новата тактика":От 2022 г. Путин е перманентно дрогиран.
17:04 05.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Бункермен
До коментар #28 от "А кога":Ако някой дойде да тропа по бункера натискам червеният бутон. От там не излизам.
17:05 05.11.2026
34 Естествено
17:06 05.11.2026
35 И така
До коментар #32 от "Бойкот на О.Л.Хлъц":Пета година ...
Когато превземат Мала Токмачка Путлето ще бъде на 165 години.
17:06 05.11.2026
36 не може да бъде
17:07 05.11.2026
37 Затова
До коментар #6 от "Хаджи Ахил":ЕС настоява и ти да се пенсионираш на 130 години! Понеже в Япония живеят до 110, а Райската градина не може да е по-назад!
17:08 05.11.2026
38 Пуснаха ги
До коментар #1 от "Сатана Z":Ама май в София не са пуснали парното още.
Коментиран от #41
17:10 05.11.2026
39 Пуснаха ли
До коментар #1 от "Сатана Z":бензин и нафта в Русия?
17:13 05.11.2026
40 ПУТИН ГО РАЗБОМБИХА
17:14 05.11.2026
41 УРА другари!
До коментар #38 от "Пуснаха ги":Всичко руско е най-голямо! Путин е най- големият изрод на света!
17:19 05.11.2026