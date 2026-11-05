Украинските удари по руските рафинерии стават все по-прецизни: каква е новата тактика

Украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи са станали по-точни заради усъвършенствани системи за насочване на дроновете. Това заяви авиационният експерт Константин Криволап в ефира на програмата „Фабрика новостей“.

По думите му украинските сили вече не разчитат единствено на предварително зададени координати. При пускането на безпилотни апарати те се насочват към конкретни цели, като в процеса се използва и изкуствен интелект.

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„Никакви допълнителни ракети не получихме“, заяви Криволап.

Той каза, че според него именно липсата на допълнителни ракети-прехващачи за системите Patriot е сред причините ударите по руските рафинерии да бъдат възобновени. Криволап припомни, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е настоявала Украйна да прекрати атаките срещу нефтопреработвателни заводи. Украинският президент Володимир Зеленски предложил това да стане при условие, че Киев получи допълнителни ракети за противовъздушната отбрана.

Експертът отхвърли възможността всички руски нефтопреработвателни заводи да бъдат напълно унищожени. Според него Украйна не разполага с достатъчно оръжия за подобна операция, но може чрез постоянни удари да прекъсва производството и превоза на горива.

„Пълното унищожаване е невъзможно. Можем с постоянни удари да спираме производството и транспорта на горива“, каза Криволап.

Той определи като основна цел нарушаването на доставките на дизелово гориво и други петролни продукти. По думите му това би могло да предизвика сериозни затруднения за руската логистика, но не означава физическо унищожаване на цялата нефтопреработвателна промишленост.

Дроновете се насочват към конкретни цели

Криволап обясни, че украинската страна се стреми дроновете да летят в режим FPV. При него апаратът предава картина и операторът може да коригира полета според това, което се вижда в реално време.

„Това е сложна задача. Руснаците постоянно ѝ противодействат“, каза експертът. Той свърза част от прекъсванията на мобилните комуникации в Русия с опитите да бъдат ограничени възможностите за управление и насочване на дроновете.

Развитието на системите за насочване съвпадна с нова серия атаки срещу руски нефтопреработвателни обекти. УНИАН съобщи, че в нощта срещу 5 ноември в Рязан са били регистрирани няколко огнища на пожар в района на нефтопреработвателния завод. Агенция Асошиейтед прес също предаде за пожар в града след атака с дронове, като се позова на руски медии.

Два дни по-рано беше съобщено за атака срещу завода „Славнефть-ЯНОС“ в Ярославъл, където са забелязани най-малко три огнища на пожар. В нощта срещу 1 ноември значителни щети са били нанесени на „ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово.

Източници: unian.net, apnews.com