Северна Корея изпита торпедо с изкуствен интелект „Зам-2.0“

Северна Корея е провела подводно изпитание на ново високоскоростно и високоточно управляемо торпедо, в което е внедрена технология с изкуствен интелект. Тестът на оръжейната система е извършен на 15 октомври, съобщи Корейската централна информационна агенция.

В публикациите на южнокорейската агенция Йонхап и специализирания сайт NK News оръжието е изписано като „Зам-2.0“.

Изкуствен интелект за откриване и насочване

Според Пхенян изкуственият интелект е включен във функциите за откриване на цели и управление на торпедото по време на бойното му използване. Севернокорейската агенция не е съобщила какъв тип алгоритми се използват, какви са възможностите на системата или дали тя може самостоятелно да променя курса си.

Изпитанието е било извършено от Академията за отбранителни науки, Управлението за ракетостроене и Бюрото за изследване на торпедните оръжия. Целта е била да се потвърди техническото обновяване на нова торпедна система, посочва Йонхап, позовавайки се на съобщението на Корейската централна информационна агенция.

Повече от 180 изпитания за пет години

„Изпитанието доказа ключовата технология за повишаване на ефективността на движението и работата на двигателната система“, съобщи Корейската централна информационна агенция.

Пхенян твърди, че технологията за подобряване на задвижването е била развивана чрез повече от 180 свързани изпитания през последните пет години. Северна Корея не е посочила конкретни показатели за скоростта, обсега, точността или бойната глава на торпедото. Няма и независимо потвърждение на заявените характеристики.

Севернокорейски представители, наблюдавали изпитанието, са го определили като „голям успех“, който предвещава значителна промяна в практическото развитие на военноморските сили. Оценката е на Пхенян и не е придружена от подробности за резултатите от поразяване на конкретна цел.

Нова серия от изпитания на морски оръжия

Тестът на торпедото е извършен ден след като Северна Корея съобщи за изпитание на два типа стратегически крилати ракети, изстреляни от подводница. Според Ройтерс и Йонхап действията са част от поредица оръжейни демонстрации, чрез които Пхенян развива подводните си бойни способности.

В съобщенията не се посочва кога ще започне серийно производство на „Зам-2.0“ или дали системата вече е въведена на въоръжение. Липсват и данни за конкретната подводница или подводна платформа, използвана при изпитанието.

Източници: en.yna.co.kr, aol.com, nknews.org