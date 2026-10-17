Северна Корея изпита торпедо с изкуствен интелект „Зам-2.0“

Северна Корея е провела подводно изпитание на ново високоскоростно и високоточно управляемо торпедо, в което е внедрена технология с изкуствен интелект. Тестът на оръжейната система е извършен на 15 октомври, съобщи Корейската централна информационна агенция.
В публикациите на южнокорейската агенция Йонхап и специализирания сайт NK News оръжието е изписано като „Зам-2.0“.
Изкуствен интелект за откриване и насочване
Според Пхенян изкуственият интелект е включен във функциите за откриване на цели и управление на торпедото по време на бойното му използване. Севернокорейската агенция не е съобщила какъв тип алгоритми се използват, какви са възможностите на системата или дали тя може самостоятелно да променя курса си.
Изпитанието е било извършено от Академията за отбранителни науки, Управлението за ракетостроене и Бюрото за изследване на торпедните оръжия. Целта е била да се потвърди техническото обновяване на нова торпедна система, посочва Йонхап, позовавайки се на съобщението на Корейската централна информационна агенция.„Изпитанието доказа ключовата технология за повишаване на ефективността на движението и работата на двигателната система“, съобщи Корейската централна информационна агенция.
Повече от 180 изпитания за пет години
Пхенян твърди, че технологията за подобряване на задвижването е била развивана чрез повече от 180 свързани изпитания през последните пет години. Северна Корея не е посочила конкретни показатели за скоростта, обсега, точността или бойната глава на торпедото. Няма и независимо потвърждение на заявените характеристики.
Севернокорейски представители, наблюдавали изпитанието, са го определили като „голям успех“, който предвещава значителна промяна в практическото развитие на военноморските сили. Оценката е на Пхенян и не е придружена от подробности за резултатите от поразяване на конкретна цел.
Нова серия от изпитания на морски оръжия
Тестът на торпедото е извършен ден след като Северна Корея съобщи за изпитание на два типа стратегически крилати ракети, изстреляни от подводница. Според Ройтерс и Йонхап действията са част от поредица оръжейни демонстрации, чрез които Пхенян развива подводните си бойни способности.
В съобщенията не се посочва кога ще започне серийно производство на „Зам-2.0“ или дали системата вече е въведена на въоръжение. Липсват и данни за конкретната подводница или подводна платформа, използвана при изпитанието.
Източници: en.yna.co.kr, aol.com, nknews.org
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