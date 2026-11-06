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Москва нападна Европа: Не знаете кой да ви представлява на масата за преговори
  Тема: Украйна

Москва нападна Европа: Не знаете кой да ви представлява на масата за преговори

6 Ноември, 2026 13:51 968 39

  • кремъл-
  • дмитрий песков-
  • европа-
  • сигурност на украйна-
  • преговори

Дмитрий Песков заяви, че европейското участие в бъдещи разговори за сигурността ще бъде необходимо, но континентът още не е излъчил свой представител

Москва нападна Европа: Не знаете кой да ви представлява на масата за преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа още не е решила кой ще я представлява в евентуални бъдещи преговори за гаранциите за сигурността на Украйна и на континента, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му европейското участие в подобни разговори ще бъде необходимо, тъй като дискусията ще обхване бъдещата система за сигурност в Европа. „Но, както виждаме, те дори все още не са успели да решат кой може да говори от тяхно име. Така че от тяхна страна наблюдаваме продължителна нерешителност и нежелание“, каза Песков.

Говорителят на Кремъл добави, че Москва не е получила конкретни предложения от европейските държави. „Що се отнася до идеи от страна на европейците, не сме получили никакви. Нямаме информация за никакви“, заяви той.

Разговорите за сигурността

Коментарът идва след среща в Брюксел, в която участваха представители на САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори. Те обсъдиха гаранциите за сигурността на Украйна и по-широката архитектура за сигурност в Европа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се работи по „голямо споразумение“, което може да включва цяла Европа. В отговор на въпрос за ролята на европейските държави Песков каза, че те трябва да бъдат включени, но досега са имали затруднения да се организират.

По думите му разговорите за взаимни гаранции за сигурност между Русия и Украйна неизбежно ще засегнат и европейските държави. „Следователно ще бъде необходим разговор с европейците“, каза говорителят на Кремъл.

Срещата в Белия дом

Песков определи като положителна и срещата в Белия дом, организирана от първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В нея участваха руски и украински представители.

Поводът беше договореното шестдневно примирие в контролирания от Русия град Олешки в Южна Украйна. То беше свързано с хуманитарни действия и евакуация на жители.

„Това беше много положителна среща, а най-важното е, че се запазват положителните перспективи и готовността за продължаване на подобна хуманитарна дейност“, заяви Песков.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕвроКомунист

    5 8 Отговор
    ми Радев, как кой ................

    Коментиран от #30

    13:53 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдааа

    20 3 Отговор
    Ми много урсули много нещо не знаят, коя по-напред да куткудяка😉

    13:53 06.11.2026

  • 4 Е нали

    5 11 Отговор
    Киев за два дня? Впрочем къде се дяна другарката Симонян?

    13:54 06.11.2026

  • 5 осраински

    16 1 Отговор
    Мирчев и тагарев са идеални

    13:54 06.11.2026

  • 6 стоян георгиев

    3 17 Отговор
    Ще пратим генерал радев.ще.капитулира за около две минути докато лази около руската делегация.ще.е.по смешно от целуването на ръката на руския поп от йотова.пак ще е на колене обаче...хах

    Коментиран от #14, #31

    13:54 06.11.2026

  • 7 Ами извлечете Путин от бункера

    4 12 Отговор
    Той да преговаря.

    13:55 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всъщност

    16 4 Отговор
    "Москва нападна Европа " ?! Явно искат да кажат "Москва нападна ЕС" . Защото Русия е 40% от Европа !

    Коментиран от #19

    13:56 06.11.2026

  • 10 1337

    13 3 Отговор
    путин ще сготви сармички и ореховки на ЕС
    😂🤣😅

    13:56 06.11.2026

  • 11 Европеец

    8 3 Отговор
    Ами кой да представлява Европа като на власт са от никого неизбирани чиновнички които могат само да лаят.

    13:57 06.11.2026

  • 12 Историк

    6 9 Отговор
    Не си спомням Песков да е станал говорител на ЕС.

    Коментиран от #17

    13:57 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    "ще.капитулира за около две минути"

    Ха ха ха а нашите жълтопаветници за колко минути ще капитулират ако ги пратим във ВСУ да подпомагат киевската хунта. То в окопа не е както зад компютъра.

    Коментиран от #21, #22

    13:59 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ха, ха, ха...

    3 6 Отговор
    Европа е демокрация, а не диктатура за да бъде представяна всеки път от един и същ представител.

    Коментиран от #24

    14:02 06.11.2026

  • 17 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Историк":

    А спомняш ли си кой е говорител на ЕС че май няма такъв. Аз доколкото знам ЕС е съюз на суверенни държави и никой не може да говори от тяхно име - особено някоя чиновничка в ЕК.

    14:02 06.11.2026

  • 18 Никой, никого

    3 2 Отговор
    не напада, глуповато марче

    14:02 06.11.2026

  • 19 Манипулативно всъщност

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Всъщност":

    Заглавието е нарочно поставено - да всява паника! Срамно за журналистите на Факти! Много срамно и недостойно!

    Коментиран от #32

    14:02 06.11.2026

  • 20 Шумк@р

    6 1 Отговор
    Нищо добро не чакайте от ЕСССР. Само загуба на суверенитет и територия. След разпада на ЕСССР България я чака златен дъжд.

    14:02 06.11.2026

  • 21 Айде бе,

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    А руските като пета поредна година капитулират какво?

    14:03 06.11.2026

  • 22 Руски въшльовци

    1 12 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Мир ще има, когато бензиностанцията с ракети бъде съсипана и унизена и повече никога няма да и се позволи да заплашва никой. Без значение дали ще я управлява П у т я, Медведев или някой друг кагебешник и идиот.

    Коментиран от #26, #27

    14:03 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Учуден

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "ха, ха, ха...":

    "Европа е демокрация, а не диктатура"

    Доколкото знам в демокрациите лидерите ги избира народа - ще ми кажеш ли кога гласува за Урсула и Кая.

    Коментиран от #36

    14:04 06.11.2026

  • 25 Ъъъ

    8 1 Отговор
    А защо Европа трябва да участва в преговорите? М? Да не би да е страна във войната? Щото, ако е, ще трябва да плаща репарации....🤣

    14:04 06.11.2026

  • 26 Шумк@р

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Руски въшльовци":

    Демилитаризацията на у рр ки продължава, ха ха

    14:05 06.11.2026

  • 27 Помнещ

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Руски въшльовци":

    "когато бензиностанцията с ракети бъде съсипана и унизена"

    И кога ще стане това бе - още 2022 ни обещавахте че "до 3 месеца Русия ще фалира и ще се разпадне" и сега 5 години по-късно продължавате да го повтаряте.

    Последно кога ще съсипвате и унизявате Русия.

    Коментиран от #29

    14:06 06.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Стоенчоооо

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Нали до вчера ме убеждаваше че този град олешки все още се държи от украинците.
    Днес защо подминаваш новината В статията че е руски все едно че бълха те е ухапала

    Коментиран от #35

    14:12 06.11.2026

  • 32 Некъдърници сър

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Манипулативно всъщност":

    така е и пак така ще бъде.

    14:12 06.11.2026

  • 33 Помнещ

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Руски въшльовци":

    "Войната няма да приключи, докато Путин не бъде отстранен от власт"

    Ами щяхте да го отстранявате от власт още 2022 - що така не ви се получи. И сега ако не ви се получи което е сигурно ще ми кажеш ли колко още ще издържи киевската хунта - колко още ще може да лови хора по улиците на Украйна.

    Коментиран от #34

    14:14 06.11.2026

  • 34 Руски въшльовци

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Помнещ":

    Личи си, че не можеш да мислиш, щом след 5г още им вярваш, че напредват, докато още са на Мала Токмачка. 😂😂😂😂За три дни ,нали😂😂😂Чугуните/селяци , повтаряте едни същи глупости 5 та година.Като се има предвид капацитета на бг копейките 😂😂😂не съм изненадан

    14:16 06.11.2026

  • 35 Зевзек

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Стоенчоооо":

    "Днес защо подминаваш новината В статията че е руски все едно че бълха те е ухапала"

    Защото стоенчо го хапи ама не бълха.

    14:16 06.11.2026

  • 36 ха, ха, ха...

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    Нищо не знаеш! Кога си избирал министри или премиер?

    14:17 06.11.2026

  • 37 Сатана Z

    0 0 Отговор
    В съвременните български медии журналистите често допускат синтактични и граматични грешки, породени от бързината при превод, влиянието на разговорната реч и механичното копиране на текстове. Синтаксисът урежда свързването на думите в изречението, а нарушенията на тези правила водят до неяснота, двусмислие или откровена неграмотност в ефир и печат

    14:19 06.11.2026

  • 38 Истината

    0 0 Отговор
    Е как да не е...излъчихме Йотовица за световен мир!!!

    14:19 06.11.2026

  • 39 Гост

    1 0 Отговор
    Ей Улав,до сега се интересувахте само от САЩ...въртите едни пари,едни бизнеси....не че Европа е подготвена за едни такива преговори.

    14:19 06.11.2026

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