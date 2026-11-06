Москва нападна Европа: Не знаете кой да ви представлява на масата за преговори

Европа още не е решила кой ще я представлява в евентуални бъдещи преговори за гаранциите за сигурността на Украйна и на континента, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

По думите му европейското участие в подобни разговори ще бъде необходимо, тъй като дискусията ще обхване бъдещата система за сигурност в Европа. „Но, както виждаме, те дори все още не са успели да решат кой може да говори от тяхно име. Така че от тяхна страна наблюдаваме продължителна нерешителност и нежелание“, каза Песков.

Говорителят на Кремъл добави, че Москва не е получила конкретни предложения от европейските държави. „Що се отнася до идеи от страна на европейците, не сме получили никакви. Нямаме информация за никакви“, заяви той.

Разговорите за сигурността

Коментарът идва след среща в Брюксел, в която участваха представители на САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори. Те обсъдиха гаранциите за сигурността на Украйна и по-широката архитектура за сигурност в Европа.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се работи по „голямо споразумение“, което може да включва цяла Европа. В отговор на въпрос за ролята на европейските държави Песков каза, че те трябва да бъдат включени, но досега са имали затруднения да се организират.

По думите му разговорите за взаимни гаранции за сигурност между Русия и Украйна неизбежно ще засегнат и европейските държави. „Следователно ще бъде необходим разговор с европейците“, каза говорителят на Кремъл.

Срещата в Белия дом

Песков определи като положителна и срещата в Белия дом, организирана от първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В нея участваха руски и украински представители.

Поводът беше договореното шестдневно примирие в контролирания от Русия град Олешки в Южна Украйна. То беше свързано с хуманитарни действия и евакуация на жители.

„Това беше много положителна среща, а най-важното е, че се запазват положителните перспективи и готовността за продължаване на подобна хуманитарна дейност“, заяви Песков.