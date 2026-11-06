Москва нападна Европа: Не знаете кой да ви представлява на масата за преговори

Европа още не е решила кой ще я представлява в евентуални бъдещи преговори за гаранциите за сигурността на Украйна и на континента, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
По думите му европейското участие в подобни разговори ще бъде необходимо, тъй като дискусията ще обхване бъдещата система за сигурност в Европа. „Но, както виждаме, те дори все още не са успели да решат кой може да говори от тяхно име. Така че от тяхна страна наблюдаваме продължителна нерешителност и нежелание“, каза Песков.
Говорителят на Кремъл добави, че Москва не е получила конкретни предложения от европейските държави. „Що се отнася до идеи от страна на европейците, не сме получили никакви. Нямаме информация за никакви“, заяви той.
Разговорите за сигурността
Коментарът идва след среща в Брюксел, в която участваха представители на САЩ, Украйна, НАТО и европейски партньори. Те обсъдиха гаранциите за сигурността на Украйна и по-широката архитектура за сигурност в Европа.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се работи по „голямо споразумение“, което може да включва цяла Европа. В отговор на въпрос за ролята на европейските държави Песков каза, че те трябва да бъдат включени, но досега са имали затруднения да се организират.
По думите му разговорите за взаимни гаранции за сигурност между Русия и Украйна неизбежно ще засегнат и европейските държави. „Следователно ще бъде необходим разговор с европейците“, каза говорителят на Кремъл.
Срещата в Белия дом
Песков определи като положителна и срещата в Белия дом, организирана от първата дама на САЩ Мелания Тръмп. В нея участваха руски и украински представители.
Поводът беше договореното шестдневно примирие в контролирания от Русия град Олешки в Южна Украйна. То беше свързано с хуманитарни действия и евакуация на жители.
„Това беше много положителна среща, а най-важното е, че се запазват положителните перспективи и готовността за продължаване на подобна хуманитарна дейност“, заяви Песков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЕвроКомунист
Коментиран от #30
13:53 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мдааа
13:53 06.11.2026
4 Е нали
13:54 06.11.2026
5 осраински
13:54 06.11.2026
6 стоян георгиев
Коментиран от #14, #31
13:54 06.11.2026
7 Ами извлечете Путин от бункера
13:55 06.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Всъщност
Коментиран от #19
13:56 06.11.2026
10 1337
😂🤣😅
13:56 06.11.2026
11 Европеец
13:57 06.11.2026
12 Историк
Коментиран от #17
13:57 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Българин
До коментар #6 от "стоян георгиев":"ще.капитулира за около две минути"
Ха ха ха а нашите жълтопаветници за колко минути ще капитулират ако ги пратим във ВСУ да подпомагат киевската хунта. То в окопа не е както зад компютъра.
Коментиран от #21, #22
13:59 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ха, ха, ха...
Коментиран от #24
14:02 06.11.2026
17 Европеец
До коментар #12 от "Историк":А спомняш ли си кой е говорител на ЕС че май няма такъв. Аз доколкото знам ЕС е съюз на суверенни държави и никой не може да говори от тяхно име - особено някоя чиновничка в ЕК.
14:02 06.11.2026
18 Никой, никого
14:02 06.11.2026
19 Манипулативно всъщност
До коментар #9 от "Всъщност":Заглавието е нарочно поставено - да всява паника! Срамно за журналистите на Факти! Много срамно и недостойно!
Коментиран от #32
14:02 06.11.2026
20 Шумк@р
14:02 06.11.2026
21 Айде бе,
До коментар #14 от "Българин":А руските като пета поредна година капитулират какво?
14:03 06.11.2026
22 Руски въшльовци
До коментар #14 от "Българин":Мир ще има, когато бензиностанцията с ракети бъде съсипана и унизена и повече никога няма да и се позволи да заплашва никой. Без значение дали ще я управлява П у т я, Медведев или някой друг кагебешник и идиот.
Коментиран от #26, #27
14:03 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Учуден
До коментар #16 от "ха, ха, ха...":"Европа е демокрация, а не диктатура"
Доколкото знам в демокрациите лидерите ги избира народа - ще ми кажеш ли кога гласува за Урсула и Кая.
Коментиран от #36
14:04 06.11.2026
25 Ъъъ
14:04 06.11.2026
26 Шумк@р
До коментар #22 от "Руски въшльовци":Демилитаризацията на у рр ки продължава, ха ха
14:05 06.11.2026
27 Помнещ
До коментар #22 от "Руски въшльовци":"когато бензиностанцията с ракети бъде съсипана и унизена"
И кога ще стане това бе - още 2022 ни обещавахте че "до 3 месеца Русия ще фалира и ще се разпадне" и сега 5 години по-късно продължавате да го повтаряте.
Последно кога ще съсипвате и унизявате Русия.
Коментиран от #29
14:06 06.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Стоенчоооо
До коментар #6 от "стоян георгиев":Нали до вчера ме убеждаваше че този град олешки все още се държи от украинците.
Днес защо подминаваш новината В статията че е руски все едно че бълха те е ухапала
Коментиран от #35
14:12 06.11.2026
32 Некъдърници сър
До коментар #19 от "Манипулативно всъщност":така е и пак така ще бъде.
14:12 06.11.2026
33 Помнещ
До коментар #29 от "Руски въшльовци":"Войната няма да приключи, докато Путин не бъде отстранен от власт"
Ами щяхте да го отстранявате от власт още 2022 - що така не ви се получи. И сега ако не ви се получи което е сигурно ще ми кажеш ли колко още ще издържи киевската хунта - колко още ще може да лови хора по улиците на Украйна.
Коментиран от #34
14:14 06.11.2026
34 Руски въшльовци
До коментар #33 от "Помнещ":Личи си, че не можеш да мислиш, щом след 5г още им вярваш, че напредват, докато още са на Мала Токмачка. 😂😂😂😂За три дни ,нали😂😂😂Чугуните/селяци , повтаряте едни същи глупости 5 та година.Като се има предвид капацитета на бг копейките 😂😂😂не съм изненадан
14:16 06.11.2026
35 Зевзек
До коментар #31 от "Стоенчоооо":"Днес защо подминаваш новината В статията че е руски все едно че бълха те е ухапала"
Защото стоенчо го хапи ама не бълха.
14:16 06.11.2026
36 ха, ха, ха...
До коментар #24 от "Учуден":Нищо не знаеш! Кога си избирал министри или премиер?
14:17 06.11.2026
37 Сатана Z
14:19 06.11.2026
38 Истината
14:19 06.11.2026
39 Гост
14:19 06.11.2026