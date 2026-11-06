Рецепта на деня: Сьомга филе на фурна с лимон и розмарин

Необходими продукти:

600 г филе от сьомга;

2 с. л. краве масло гхи;

1/2 ч. л. черен пипер;

1 лимон;

2 скилидки чесън;

стрък розмарин (по желание);

сол на вкус.

Как се приготвя сьомгата

Лимонът се разрязва на две. Едната половина се изстисква, а филето се овалва в сока. Другата половина се нарязва на шайби, които се поставят върху рибата по време на печенето.

Филето се овкусява със сол и черен пипер. Маслото гхи се слага в тавата и тя се поставя за кратко в затоплена фурна, докато мазнината се разтопи. След това сьомгата се овалва в маслото и се връща в тавата.

Чесънът се обелва и се смачква с плоската страна на ножа. Заедно с розмарина се поставя около рибата, така че да ароматизира маслото по време на печенето.

Тавата се покрива с алуминиево фолио и се поставя в предварително загрята на 180 градуса фурна за пет минути. След това фолиото се отстранява, а филето се допича още пет до осем минути, докато получи златист цвят.

С какво да се поднесе

Готовата сьомга може да се сервира веднага със свежа салата, печени или задушени зеленчуци. Подходящи са и сосове на основата на масло и лимонов сок, млечен сос или барбекю сос без захар.

Вкусът може да се промени и с добавянето на босилек, тънки шайби джинджифил или червен лук към маслото. Сред възможните маринати са още комбинации със зехтин, горчица, мащерка, портокалова кора, сок от лайм, песто или маслинова паста.

В кои режими се вписва

Рецептата е представена като подходяща за кето, високопротеиново, безглутеново и пескетарианско хранене, както и за средиземноморски тип меню. При режим с по-нисък прием на мазнини количеството масло може да бъде намалено, а по-лек вариант се получава със зеленчукова гарнитура и без сметанов сос.

Източник: forlife.bg