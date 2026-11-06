Рецепта на деня: Сьомга филе на фурна с лимон и розмарин

Необходими продукти:
- 600 г филе от сьомга;
- 2 с. л. краве масло гхи;
- 1/2 ч. л. черен пипер;
- 1 лимон;
- 2 скилидки чесън;
- стрък розмарин (по желание);
- сол на вкус.
Как се приготвя сьомгата
Лимонът се разрязва на две. Едната половина се изстисква, а филето се овалва в сока. Другата половина се нарязва на шайби, които се поставят върху рибата по време на печенето.
Филето се овкусява със сол и черен пипер. Маслото гхи се слага в тавата и тя се поставя за кратко в затоплена фурна, докато мазнината се разтопи. След това сьомгата се овалва в маслото и се връща в тавата.
Чесънът се обелва и се смачква с плоската страна на ножа. Заедно с розмарина се поставя около рибата, така че да ароматизира маслото по време на печенето.
Тавата се покрива с алуминиево фолио и се поставя в предварително загрята на 180 градуса фурна за пет минути. След това фолиото се отстранява, а филето се допича още пет до осем минути, докато получи златист цвят.
С какво да се поднесе
Готовата сьомга може да се сервира веднага със свежа салата, печени или задушени зеленчуци. Подходящи са и сосове на основата на масло и лимонов сок, млечен сос или барбекю сос без захар.
Вкусът може да се промени и с добавянето на босилек, тънки шайби джинджифил или червен лук към маслото. Сред възможните маринати са още комбинации със зехтин, горчица, мащерка, портокалова кора, сок от лайм, песто или маслинова паста.
В кои режими се вписва
Рецептата е представена като подходяща за кето, високопротеиново, безглутеново и пескетарианско хранене, както и за средиземноморски тип меню. При режим с по-нисък прием на мазнини количеството масло може да бъде намалено, а по-лек вариант се получава със зеленчукова гарнитура и без сметанов сос.
Източник: forlife.bg
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1 газо
11:33 06.11.2026