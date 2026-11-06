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Рецепта на деня: Сьомга филе на фурна с лимон и розмарин
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Сьомга филе на фурна с лимон и розмарин

6 Ноември, 2026 10:05 655 1

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Вкусно ястие без сложна подготовка

Рецепта на деня: Сьомга филе на фурна с лимон и розмарин - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 600 г филе от сьомга;
  • 2 с. л. краве масло гхи;
  • 1/2 ч. л. черен пипер;
  • 1 лимон;
  • 2 скилидки чесън;
  • стрък розмарин (по желание);
  • сол на вкус.

Как се приготвя сьомгата

Лимонът се разрязва на две. Едната половина се изстисква, а филето се овалва в сока. Другата половина се нарязва на шайби, които се поставят върху рибата по време на печенето.

Филето се овкусява със сол и черен пипер. Маслото гхи се слага в тавата и тя се поставя за кратко в затоплена фурна, докато мазнината се разтопи. След това сьомгата се овалва в маслото и се връща в тавата.

Чесънът се обелва и се смачква с плоската страна на ножа. Заедно с розмарина се поставя около рибата, така че да ароматизира маслото по време на печенето.

Тавата се покрива с алуминиево фолио и се поставя в предварително загрята на 180 градуса фурна за пет минути. След това фолиото се отстранява, а филето се допича още пет до осем минути, докато получи златист цвят.

С какво да се поднесе

Готовата сьомга може да се сервира веднага със свежа салата, печени или задушени зеленчуци. Подходящи са и сосове на основата на масло и лимонов сок, млечен сос или барбекю сос без захар.

Вкусът може да се промени и с добавянето на босилек, тънки шайби джинджифил или червен лук към маслото. Сред възможните маринати са още комбинации със зехтин, горчица, мащерка, портокалова кора, сок от лайм, песто или маслинова паста.

В кои режими се вписва

Рецептата е представена като подходяща за кето, високопротеиново, безглутеново и пескетарианско хранене, както и за средиземноморски тип меню. При режим с по-нисък прием на мазнини количеството масло може да бъде намалено, а по-лек вариант се получава със зеленчукова гарнитура и без сметанов сос.

Източник: forlife.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 газо

    0 0 Отговор
    Много хора карат само на хляб, кисело мляко и яйца, а вие тука давате рецепти със сьомга!? Имате ли представа колко струва тази риба....не ви е срам!!!

    11:33 06.11.2026