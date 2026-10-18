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Масови протести разтърсиха Европа: сблъсъци и арести ВИДЕО

Масови протести разтърсиха Европа: сблъсъци и арести ВИДЕО

18 Октомври, 2026 03:26, обновена 18 Октомври, 2026 03:50 963 6

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  • арести-
  • франция-
  • европа

Най-сериозно беше напрежението във Франция, където около 400 души бяха арестувани. Безредици имаше и в Италия, Белгия и Албания

Масови протести разтърсиха Европа: сблъсъци и арести ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Масови протести срещу високите разходи за живот, ниските доходи, жилищната криза и проблемите в образованието прераснаха в сблъсъци с полицията в няколко европейски държави. Най-сериозно беше напрежението във Франция, където около 400 души бяха арестувани след палежи, вандалски прояви и нападения срещу полицейски служители и обществени сгради.

Френското вътрешно министерство съобщи, че около 550 000 души са участвали в 110 шествия в страната. Организаторите, сред които профсъюзът CGT и студентски организации, посочиха по-висока оценка от около 800 000 демонстранти. Протестите обединиха ученици, студенти, синдикалисти и участници от движението на „жълтите жилетки“.

Палежи и арести във Франция

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи с маски и качулки, които хвърляха пиротехника, камъни и други предмети на площад „Република“. Бяха подпалени автомобили, контейнери и павилион за вестници, а няколко магазина бяха разграбени.

В Лимож беше подпалена сградата на кметството. В Марсилия протестиращи нахлуха в кметството и повредиха помещенията, а в Лион беше подпален туристическият офис. Френският вътрешен министър Лоран Нюнес заяви, че част от участниците са били „изключително агресивни радикални крайнолеви групи“, които са търсили сблъсък с полицията и са атакували обществени сгради.

Президентът Еманюел Макрон заяви: „Няма място за насилие в нашата република.“ Той добави, че хората, които са повреждали имущество, нападали са обществени сгради и са разграбвали магазини, ще бъдат преследвани и наказани.

Напрежение в Милано и Болоня

В Италия шествие срещу войните и поскъпването започна спокойно, но прерасна в безредици в центъра на Милано. Маскирани протестиращи хвърляха камъни и павета по служители на реда, подпалиха барикади от маси и нанесоха щети на магазини. Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да освободи площад „Дуомо“.

Според италианската агенция „ЛаПресе“ около 50 души са били задържани, а най-малко двама полицаи са ранени. В Болоня полицията използва водни оръдия и извърши седем ареста след протест, който също ескалира.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че демонстрациите са право, но палежите и превръщането на градовете в заложници не са приемливи. Кметът на Милано Джузепе Сала каза, че причините за протестите са разбираеми, но насилието срещу служители на реда и нанесените щети не могат да бъдат оправдани.

Протести в Белгия, Португалия и Албания

В Брюксел и Лиеж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия при протести, свързани с таксите за обучение, реформите във висшето образование и растящите разходи. В Лисабон десетки хиляди души излязоха на улицата с искания за по-високи заплати и пенсии и по-достъпни жилища.

В Тирана протестите срещу правителството на премиера Еди Рама навлязоха в пети пореден ден. Демонстранти хвърляха камъни, коктейли „Молотов“, факли и фойерверки, а полицията отговори със сълзотворен газ, водни оръдия и палки. Полицията съобщи за 167 арестувани и 132 ранени служители на реда. Седем полицаи са временно отстранени, докато се проверяват твърдения за превишаване на правомощията им.

Движението в Албания започна заради спорен туристически проект по южното крайбрежие, свързван с инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. След присъединяването на ученици и студенти протестите прераснаха в по-широко движение с искания за оставката на Рама, критики срещу корупцията и недостига на работни места.

Източници: apnews.com, theprint.in


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    13 3 Отговор
    Франция ще изпадне в потресаваща анархия. Френският народ ще води отчаяна гражданска война, в която дори старите мъже ще награбят оръжие. Политическите партии, вече изчерпали кръвта и яростта си, без да стигнат до каквото и да било задоволително взаимно разбирателство, заставени от крайната нужда, ще се обърнат за помощ към папския престол. Още едно пророчество говори за дните, в които живеем: последният изгорен богомил катар – Гийом Белибаст, в Тулуза през 1321 г., от кладата той отправя едно пророчество, че след 700 години богомилският импулс ще бъде възроден и светът ще се промени. Най-простата сметка показва 1321 + 700 = 2021 година. Продължение на идиотското управление на държавата и ЕС главно от идиоти и полуидиоти. Хорицата още не са вдянали че макарончо им праща милиардите при зелков бункер. и ще затягат колани и свикват с пришълците дорде са живи. Във Франция е имало и по големи протести. През 2023г. В протест участват 1 200 000 души. В сегашния случай обаче има предпоставки за лавинообразно нарастване на вълненията. Случващото се в момента във Франция , може да послужи, като катализатор за масови протести и в други европейски държави, защото там имат подобни проблеми.

    03:35 18.10.2026

  • 2 Фен

    15 1 Отговор
    Коалицията на желаещите е пътник. Народите им не ги желаят. Даже и Мирчев има повече одобрение от Макрон или Мерц.

    03:38 18.10.2026

  • 3 Започва се

    14 2 Отговор
    Народите сами ще смажат фашизма в Европа, който унищожава Европа..

    03:39 18.10.2026

  • 4 Щрьодер

    17 2 Отговор
    Ами писна им на хората шепа,окопали се в Брюксел,да ги клатят и се подиграват с тях! И парите на европейците да отиват в подкрепа на корумпирания,фашистки режим на зелената плесен!

    Коментиран от #6

    03:43 18.10.2026

  • 5 Грешна локация

    3 0 Отговор
    Протестите не трябва да са в Марсилия и Милано, а в Брюксел, който определя поскъпването на живота.

    04:14 18.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.