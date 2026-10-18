Масови протести разтърсиха Европа: сблъсъци и арести ВИДЕО

Масови протести срещу високите разходи за живот, ниските доходи, жилищната криза и проблемите в образованието прераснаха в сблъсъци с полицията в няколко европейски държави. Най-сериозно беше напрежението във Франция, където около 400 души бяха арестувани след палежи, вандалски прояви и нападения срещу полицейски служители и обществени сгради.

Френското вътрешно министерство съобщи, че около 550 000 души са участвали в 110 шествия в страната. Организаторите, сред които профсъюзът CGT и студентски организации, посочиха по-висока оценка от около 800 000 демонстранти. Протестите обединиха ученици, студенти, синдикалисти и участници от движението на „жълтите жилетки“.

Палежи и арести във Франция

В Париж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу групи с маски и качулки, които хвърляха пиротехника, камъни и други предмети на площад „Република“. Бяха подпалени автомобили, контейнери и павилион за вестници, а няколко магазина бяха разграбени.

В Лимож беше подпалена сградата на кметството. В Марсилия протестиращи нахлуха в кметството и повредиха помещенията, а в Лион беше подпален туристическият офис. Френският вътрешен министър Лоран Нюнес заяви, че част от участниците са били „изключително агресивни радикални крайнолеви групи“, които са търсили сблъсък с полицията и са атакували обществени сгради.

Президентът Еманюел Макрон заяви: „Няма място за насилие в нашата република.“ Той добави, че хората, които са повреждали имущество, нападали са обществени сгради и са разграбвали магазини, ще бъдат преследвани и наказани.

Напрежение в Милано и Болоня

В Италия шествие срещу войните и поскъпването започна спокойно, но прерасна в безредици в центъра на Милано. Маскирани протестиращи хвърляха камъни и павета по служители на реда, подпалиха барикади от маси и нанесоха щети на магазини. Полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да освободи площад „Дуомо“.

Според италианската агенция „ЛаПресе“ около 50 души са били задържани, а най-малко двама полицаи са ранени. В Болоня полицията използва водни оръдия и извърши седем ареста след протест, който също ескалира.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че демонстрациите са право, но палежите и превръщането на градовете в заложници не са приемливи. Кметът на Милано Джузепе Сала каза, че причините за протестите са разбираеми, но насилието срещу служители на реда и нанесените щети не могат да бъдат оправдани.

Протести в Белгия, Португалия и Албания

В Брюксел и Лиеж полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия при протести, свързани с таксите за обучение, реформите във висшето образование и растящите разходи. В Лисабон десетки хиляди души излязоха на улицата с искания за по-високи заплати и пенсии и по-достъпни жилища.

В Тирана протестите срещу правителството на премиера Еди Рама навлязоха в пети пореден ден. Демонстранти хвърляха камъни, коктейли „Молотов“, факли и фойерверки, а полицията отговори със сълзотворен газ, водни оръдия и палки. Полицията съобщи за 167 арестувани и 132 ранени служители на реда. Седем полицаи са временно отстранени, докато се проверяват твърдения за превишаване на правомощията им.

Движението в Албания започна заради спорен туристически проект по южното крайбрежие, свързван с инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. След присъединяването на ученици и студенти протестите прераснаха в по-широко движение с искания за оставката на Рама, критики срещу корупцията и недостига на работни места.

Източници: apnews.com, theprint.in