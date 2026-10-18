Папа Лъв XIV се появи публично след операцията и обеща постепенно да възобнови дейността си

Папа Лъв XIV се появи публично за първи път след операцията на белия дроб, като благодари на вярващите за подкрепата и заяви, че постепенно ще се върне към задълженията си, предаде Франс прес. Светият отец беше изписан от болница в Рим ден по-рано, четири дни след хирургичната интервенция, цитирана от БТА.

71-годишният понтиф отправи традиционната неделна молитва „Ангел Господен“ от балкона на Апостолическия дворец във Ватикана. На площад „Свети Петър“ се бяха събрали хиляди хора, които го приветстваха с възгласи „Да живее папата!“.

„Искам да благодаря на всички, които се молеха за мен през последните дни. Наистина усетих вашата подкрепа, благодаря ви“, обърна се Лъв XIV към множеството. Той изрази специална благодарност и към медицинските екипи, които са се грижили за него в римската болница „Джемели“.

„Тази деликатна фаза вече е преодоляна“ и ще „възобновя постепенно“ дейността си, заяви папата, който е първият американец, избран за глава на Римокатолическата църква.

По време на операцията във вторник е била отстранена долната част на десния бял дроб на понтифа. При изписването си от болницата той изглеждал добре и отпочинал, отбелязва ДПА. Според Ройтерс гласът му по време на неделната молитва е бил твърд и ясен.

Здравословното състояние на Лъв XIV породи различни предположения за възможното му отражение върху понтификата, започнал преди 17 месеца.