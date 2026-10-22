ИИ откри критични уязвимости в PHP, засегнали потенциално 30 милиона уебсайта

Изкуствен интелект помогна за откриването на критични уязвимости в киберсигурността, което принуди правителства и някои от най-големите компании в света, включително Amazon, да предприемат спешни действия за защита на системите си. Това съобщи Би Би Си, предава News.bg.

Пропуските засягат PHP - език за програмиране, върху който са изградени огромен брой уебсайтове. По оценки на компанията за киберсигурност Wiz уязвимостите могат да засегнат около 70% от интернет пространството.

Слабостите са открити от изследователи на компаниите за киберсигурност Calif и Wiz. Според експерти те могат да позволят на нападатели да поемат контрол над уеб сървъри и да получат достъп до чувствителна информация.

Алън Удуърд, професор в Центъра за киберсигурност в Съри, обясни, че уязвимостите дават възможност на злонамерени лица да „вкарат собствен код в уеб сървъра“ и „на практика да правят каквото си поискат“.

Това може да включва кражба на лични данни, проникване в други части на мрежата или създаване на „задна вратичка“, която да осигури повторен достъп до системата на по-късен етап. По думите на Удуърд потенциално засегнатите уебсайтове са около 30 милиона.

Като предпазна мярка няколко европейски държави временно преустановиха работата на определени публични уеб услуги, а Wikipedia ограничи достъпа до части от своя сайт. Мерките съответстват на препоръки на редица правителства, включително на САЩ, според които уебсайтовете трябва да бъдат изключвани, ако установените уязвимости не могат да бъдат отстранени незабавно.

От Wiz, чиито изследователи са участвали в откриването на пропуските, определиха уязвимостите като „най-сериозните“, засичани някога с помощта на изкуствен интелект. От OpenAI, чиято технология е използвана при откритието, описаха случая като „един от най-значимите проблеми със сигурността в последно време“.

Правителството на Обединеното кралство съобщи, че работи по установяването на потенциалните рискове за сигурността.

Каква е ролята на PHP и защо уязвимостите са толкова сериозни

PHP се използва от множество онлайн платформи, включително интернет магазини, Wikipedia и WordPress — система за управление на съдържанието, на която се основават много уебсайтове, сред които и блогове.

Пол Спейн, изпълнителен директор на Gorilla Cyber Security, обясни, че когато потребител отвори сайт като Wikipedia, PHP обработва кода, който събира необходимата информация и я представя във вид, удобен за четене в интернет.

Откритите уязвимости обаче могат да позволят на нападатели да поемат контрол над засегнатите уеб сървъри без необходимост от удостоверяване на самоличността им и да откраднат поверителни данни. Това поставя под риск различни услуги и платформи, изградени с помощта на PHP.

Спейн предупреди, че изкуственият интелект може да направи подобни атаки по-лесни и по-бързи. Той прогнозира, че уязвимостта може да засегне „милиони и милиони“ уебсайтове.

ИИ ускорява откриването на софтуерни дефекти

Изследователите са използвали усъвършенствани инструменти с изкуствен интелект, способни да анализират програмен код и да откриват дефекти значително по-бързо от хората или по-старите системи.

„Съвременният софтуер е изключително сложен и някои уязвимости могат да останат незабелязани с години“, заяви Салил Канхере, изследовател в областта на киберсигурността от UNSW Sydney.

„Самите програмни грешки не бяха нови; промени се способността ни да ги откриваме“, добави той.

Подробности за откритието изтекоха в интернет тази седмица. Това принуди разработчиците на PHP спешно да обявят наличието на пробива в сигурността и мащаба на проблема.

В публикация в своя блог OpenAI отбеляза, че инцидентът „показва как изкуственият интелект може да разкрива пропуски в сигурността“, но също така и как може „да помогне на нападателите бързо да създават инструменти за атака и експлойти“.

Властите призовават за незабавни мерки

Говорител на британското правителство призова всички организации - както частни, така и публични, независимо от размера им - да следват указанията за защита на своите системи.

Националният център за киберсигурност на Обединеното кралство (NCSC), както и съответните органи в Европейския съюз и Австралия, вече призоваха потребителите на PHP да приложат необходимите корекции.

„В случаите, когато незабавното отстраняване на проблема не е възможно, организациите трябва да обмислят изключването на системата от мрежата, докато рискът не бъде напълно неутрализиран“, посочват от NCSC.

Предупрежденията подчертават необходимостта от бързи действия за ограничаване на риска, докато разработчиците и организациите работят за отстраняване на уязвимостите.