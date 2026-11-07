Полша призова Европа към възпиране срещу война с AI

Европа трябва да изгради система за възпиране срещу война, водена с изкуствен интелект, подобна на доктрината за взаимно гарантирано унищожение от Студената война. За това призова полският вицепремиер Кжищоф Гавковски, който ръководи Министерството по цифровите въпроси на страната.

По думите му броят на кибератаките в Полша може да се увеличи десетократно през 2027 г. Причината е бързото развитие на големите езикови модели и по-широкият достъп до тях. Гавковски предупреди, че заплахата вече не идва само от киберпрестъпници, а и от държавни противници.

„Това е цифрова война в Европа“, заяви Гавковски.

Според него Полша е сред държавите на предната линия, докато други европейски страни все още не са пряко засегнати. Той предупреди, че това може да се промени, тъй като изкуственият интелект превръща кибератаките във „форсмажорен множител“ на военните възможности.

Атаките срещу супермаркети като предупреждение

Гавковски определи кибератаките срещу десетки супермаркети в Европа през седмицата като предупреждение за по-сериозни последици. При тях са били нарушени работата на хладилници и фризери, а загубите са достигнали милиони.

Полският вицепремиер заяви, че подобни действия могат да бъдат само начало на по-мащабни атаки срещу критична инфраструктура. По думите му системи с изкуствен интелект могат да бъдат използвани за проникване в електроцентрали, болници и други обекти, от които зависи нормалното функциониране на обществото.

„Ако ни атакувате, ще отвърнем“, заяви той.

Гавковски посочи Русия и Беларус сред държавите, чиито действия Европа трябва да следи внимателно. Според него възпирането няма да работи, ако европейските държави не покажат ясно, че разполагат с възможност и готовност за ответни действия.

Призив за промяна в европейската политика

Полският представител отхвърли практиката кибератаките да бъдат описвани само като „хибридна война“. Според него това определение може да омаловажи мащаба на действията и да забави реакцията на съюзниците.

Той призова европейските държави да променят националните си стратегии и да насочат повече ресурси към сигурността на цифровите системи. Гавковски сравни атаките срещу електроцентрали, супермаркети и болници с конвенционални нападения и заяви, че те трябва да бъдат разглеждани като съвременен акт на война.

Стратегията на НАТО за изкуствения интелект е била обновена за последно през 2024 г. Според Гавковски развитието на технологиите и очакваният ръст на атаките налагат нов подход към общата сигурност на Европа.