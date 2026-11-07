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Полша призова Европа към възпиране срещу война с AI
  Тема: Киберсигурност

Полша призова Европа към възпиране срещу война с AI

7 Ноември, 2026 09:21 994 11

  • изкуствен интелект-
  • киберсигурност-
  • полша-
  • кжищоф гавковски-
  • кибератаки

Вицепремиерът Кжищоф Гавковски предупреди, че кибератаките, подпомагани от изкуствен интелект, могат да се увеличат десетократно в Полша през 2027 г

Полша призова Европа към възпиране срещу война с AI - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европа трябва да изгради система за възпиране срещу война, водена с изкуствен интелект, подобна на доктрината за взаимно гарантирано унищожение от Студената война. За това призова полският вицепремиер Кжищоф Гавковски, който ръководи Министерството по цифровите въпроси на страната.

По думите му броят на кибератаките в Полша може да се увеличи десетократно през 2027 г. Причината е бързото развитие на големите езикови модели и по-широкият достъп до тях. Гавковски предупреди, че заплахата вече не идва само от киберпрестъпници, а и от държавни противници.

„Това е цифрова война в Европа“, заяви Гавковски.

Според него Полша е сред държавите на предната линия, докато други европейски страни все още не са пряко засегнати. Той предупреди, че това може да се промени, тъй като изкуственият интелект превръща кибератаките във „форсмажорен множител“ на военните възможности.

Атаките срещу супермаркети като предупреждение

Гавковски определи кибератаките срещу десетки супермаркети в Европа през седмицата като предупреждение за по-сериозни последици. При тях са били нарушени работата на хладилници и фризери, а загубите са достигнали милиони.

Полският вицепремиер заяви, че подобни действия могат да бъдат само начало на по-мащабни атаки срещу критична инфраструктура. По думите му системи с изкуствен интелект могат да бъдат използвани за проникване в електроцентрали, болници и други обекти, от които зависи нормалното функциониране на обществото.

„Ако ни атакувате, ще отвърнем“, заяви той.

Гавковски посочи Русия и Беларус сред държавите, чиито действия Европа трябва да следи внимателно. Според него възпирането няма да работи, ако европейските държави не покажат ясно, че разполагат с възможност и готовност за ответни действия.

Призив за промяна в европейската политика

Полският представител отхвърли практиката кибератаките да бъдат описвани само като „хибридна война“. Според него това определение може да омаловажи мащаба на действията и да забави реакцията на съюзниците.

Той призова европейските държави да променят националните си стратегии и да насочат повече ресурси към сигурността на цифровите системи. Гавковски сравни атаките срещу електроцентрали, супермаркети и болници с конвенционални нападения и заяви, че те трябва да бъдат разглеждани като съвременен акт на война.

Стратегията на НАТО за изкуствения интелект е била обновена за последно през 2024 г. Според Гавковски развитието на технологиите и очакваният ръст на атаките налагат нов подход към общата сигурност на Европа.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    4 2 Отговор
    АИ ще изчисти само мършата ..

    09:25 07.11.2026

  • 2 от статията разбрах, че ИИ също бил

    9 2 Отговор
    против военолюбците.

    Коментиран от #10

    09:26 07.11.2026

  • 3 А какво...

    7 0 Отговор
    ....ще стане, като се натискат всичко да стане дигитално, един срив или пробив и хората, гаргите ще умрат от глад

    Коментиран от #11

    09:30 07.11.2026

  • 4 Шопо

    1 8 Отговор
    Човешко е да се греши и за това трябва управлението на ядрените оръжия да бъде от ИИ, машината не греши.

    Коментиран от #5

    09:31 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Идавна оредупреждаваме

    3 0 Отговор
    че AI не е помощник а враг на хората но алчните за власт и печалби държавници си мислеха че могат да го "яхнат" и да им е в помощ за поробване на масите! Май вече сме на предела...

    09:40 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 факт

    2 0 Отговор
    ИИ е мощно оръжие в ръцете на мерзавците и незаменим приятел в ръцете на почтените. Това е същото като с ножа - може да ти помогне да си приготвиш храната, но може и да те убие. Проблемът на света е, че мерзавците са в пъти повече от почтените.

    09:58 07.11.2026

  • 9 късо име

    2 0 Отговор
    Късно е, чадо. Духът е изпуснат от бутилката и няма връщане назад.
    Бедите ви/ни едва сега почват. Но то се знае отдавна, че алчността ще ни затрие.

    10:02 07.11.2026

  • 10 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "от статията разбрах, че ИИ също бил":

    Да бе, да. Войната ще продължи до подлия украинец! Мечтайте си за друго. ИИ ала бали

    10:09 07.11.2026

  • 11 късо име

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "А какво...":

    Ми то нали това е целта. Народа да стане зависим и да измира, но да не обвинява никой освен себе си.
    Не си ли забелязал как го правят медиите? Когато нещо е добре, тогава се тръби, че това е така благодарение на управляващите. А когато нещо не е наред, започват да ни сочат с пръст и ни обясняват, че е така, понеже сме мързеливи/некадърни и пр.

    10:19 07.11.2026

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