Флавио Болсонаро и Лула с равен резултат преди балотажа

Флавио Болсонаро и президентът Луиз Инасио Лула да Силва са с равен резултат преди втория тур на президентските избори в Бразилия. Според последното проучване на Datafolha двамата получават по 50% от действителните гласове, като разликата е в рамките на допустимата грешка от два процентни пункта. Балотажът е насрочен за 25 октомври.

При общия дял на намеренията за гласуване Флавио Болсонаро има 47%, а Лула – 46%. Други 5% заявяват, че ще гласуват с празна или невалидна бюлетина, а 2% все още не са решили. Така преднината на кандидата на Либералната партия от предходното проучване се стопява до един процентен пункт.

Преднината на Болсонаро се стопи

В изследването, публикувано седмица по-рано, Флавио Болсонаро е получил 51% от действителните гласове срещу 49% за Лула. В началото на втория тур разликата е била 52% срещу 48% в полза на сенатора.

Новото проучване е проведено между 20 и 22 октомври сред 2520 души в 154 града. То е регистрирано във Висшия избирателен съд под номер BR-09709/2026.

На първия тур Флавио Болсонаро получи 47,03% от действителните гласове, а Лула – 45,16%. Резултатът беше най-оспорваният първи тур в Бразилия след възстановяването на демокрацията, посочва Фоля де Сао Пауло.

Регионални различия

Флавио Болсонаро запазва преднина в южната част на страната и сред евангелистите. Лула има по-силна подкрепа в Североизточна Бразилия, сред избирателите с по-ниски доходи и сред хората с по-ниско образование.

94% от анкетираните казват, че вече са взели окончателно решение за кого ще гласуват. Въпреки това 53% очакват победа на Флавио Болсонаро, докато 39% прогнозират нов мандат за Лула.

Двамата кандидати се изправиха един срещу друг в първия си телевизионен дебат на 18 октомври. Срещата беше белязана от остри нападки и обвинения, а според Асошиейтед прес двамата не са успели да насочат разговора основно към бъдещите си управленски планове.

В дебата Флавио Болсонаро заяви, че „икономиката на Бразилия ще се подобри само ако Лула бъде отстранен от поста и се води борба с корупцията“. Лула защити управлението си и социалните си програми.

Резултатът от проучването показва близка надпревара в последните дни преди вота, но не представлява прогноза за крайния резултат. Победителят ще бъде определен от действителните гласове на 25 октомври.

Източници: www1.folha.uol.com.br, apnews.com