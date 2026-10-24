Новини
Свят »
Сърбия »
Кой е Илия Сърданович, сочен за бъдещ премиер на Сърбия
  Тема: Известни личности

Кой е Илия Сърданович, сочен за бъдещ премиер на Сърбия

24 Октомври, 2026 00:30 604 6

  • илия сърданович-
  • студентска листа-
  • сърбия-
  • александър вучич-
  • парламентарни избори

Кардиологът от Нови Сад е първи в „Студентската листа“. Публичният му профил е изграден основно около медицината и протестите срещу властта

Кой е Илия Сърданович, сочен за бъдещ премиер на Сърбия - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илия Сърданович влиза в сръбската политика от кардиологията, а не от партийна централа. Професорът от Медицинския факултет в Нови Сад е поставен на първо място в листата „Студентска листа – Студентите побеждават“, която се явява на предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври. Именно това го превърна в едно от лицата, свързвани с възможна смяна на властта на Александър Вучич.

Сърданович не е обявен официално като единствен кандидат за министър-председател. В интервю за Радио-телевизия Войводина той заяви, че листата има „повече от един кандидат за всички позиции“ в бъдещото правителство. Преди това пред „Данас“ каза, че никога не е имал политически амбиции и че остава преди всичко лекар.

Медицинска кариера в Нови Сад

Сърданович е роден през 1970 г. в Нови Сад, но израства във Върбас, където завършва основно и средно образование. Дипломира се по медицина в Нови Сад през 1995 г. През 2001 г. придобива специалност по вътрешни болести, а три години по-късно завършва субспециализация по кардиология.

През 2010 г. получава магистърска степен по кардиология в Медицинския факултет в Белград, а през 2012 г. защитава докторска дисертация в Нови Сад. От 1997 г. работи в Института по сърдечносъдови заболявания на Войводина в Сремска Каменица. От 2018 г. преподава спешна медицина в Медицинския факултет в Нови Сад, а от 2025 г. е редовен професор.

Професионалният му профил е свързан с кардиологията и спешната медицина. Сред областите му на работа са интервенционни процедури при вродени сърдечни дефекти, включително затваряне на отвор между предсърдията и персистиращия овален отвор. Името му фигурира и като автор или съавтор на научни публикации в областта на сърдечносъдовите заболявания.

От протестите към изборната листа

Публичната му политическа активност започва със студентските протести, последвали срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Сърданович подкрепя блокадите от началото им и говори на протестни прояви в Белград и Нови Сад.

На 14 септември 2026 г. той е поставен на първо място сред 250-те кандидати на „Студентската листа“. Самият Сърданович не представя позицията си като личен лидерски проект. В публични изяви се определя като „първи сред равни“, а движението подчертава, че е създадено и ръководено от студентите.

До 2026 г. няма потвърдени данни той да е заемал изборна длъжност, да е бил депутат или да е ръководил политическа партия. Така изборната кампания е първият му голям политически опит на национално равнище.

Какви са политическите му позиции

По публичните му изяви Сърданович и „Студентската листа“ трудно могат да бъдат поставени изцяло в традиционното ляво-дясно разделение. Основният им акцент е върху върховенството на закона, независимите институции, свободата на медиите, равенството пред закона и разследването на корупцията.

Сърданович определя вътрешното преустройство на държавата като първа задача. За отношенията с Европейския съюз заявява, че окончателното решение трябва да бъде взето от гражданите след обществен дебат. По въпроса за Косово се позовава на сръбската конституция и заявява, че Косово и Метохия са част от Сърбия.

Тези позиции очертават съчетание от гражданска, антикорупционна програма и национално-конституционен подход към Косово.

Източници: 021.rs, rtv.rs, danas.rs


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма да е той

    4 1 Отговор
    Не е ли незаконна статията за реклама в дни на размисъл?

    00:33 24.10.2026

  • 2 Пенявете, но

    4 1 Отговор
    Вучич ще спечели

    00:34 24.10.2026

  • 3 Васил

    1 0 Отговор
    Тоя няма ли баби с болни сърца за лекуване, щом като е кардиолог, а виси по протести и митинги само!?

    00:59 24.10.2026

  • 4 3.14К

    0 1 Отговор
    Сърданович има голяма прилика със Зоран Джинджич.

    01:04 24.10.2026

  • 5 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Облякъл се Илия.....пак в тия.Жълтопаветни опорки.Плю....

    01:10 24.10.2026

  • 6 Хмм

    1 0 Отговор
    Ниш е български град, продължават да говорят на български, наричат го нишки диалект (шопски?)

    01:17 24.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания