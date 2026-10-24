Кой е Илия Сърданович, сочен за бъдещ премиер на Сърбия

Илия Сърданович влиза в сръбската политика от кардиологията, а не от партийна централа. Професорът от Медицинския факултет в Нови Сад е поставен на първо място в листата „Студентска листа – Студентите побеждават“, която се явява на предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври. Именно това го превърна в едно от лицата, свързвани с възможна смяна на властта на Александър Вучич.

Сърданович не е обявен официално като единствен кандидат за министър-председател. В интервю за Радио-телевизия Войводина той заяви, че листата има „повече от един кандидат за всички позиции“ в бъдещото правителство. Преди това пред „Данас“ каза, че никога не е имал политически амбиции и че остава преди всичко лекар.

Медицинска кариера в Нови Сад

Сърданович е роден през 1970 г. в Нови Сад, но израства във Върбас, където завършва основно и средно образование. Дипломира се по медицина в Нови Сад през 1995 г. През 2001 г. придобива специалност по вътрешни болести, а три години по-късно завършва субспециализация по кардиология.

През 2010 г. получава магистърска степен по кардиология в Медицинския факултет в Белград, а през 2012 г. защитава докторска дисертация в Нови Сад. От 1997 г. работи в Института по сърдечносъдови заболявания на Войводина в Сремска Каменица. От 2018 г. преподава спешна медицина в Медицинския факултет в Нови Сад, а от 2025 г. е редовен професор.

Професионалният му профил е свързан с кардиологията и спешната медицина. Сред областите му на работа са интервенционни процедури при вродени сърдечни дефекти, включително затваряне на отвор между предсърдията и персистиращия овален отвор. Името му фигурира и като автор или съавтор на научни публикации в областта на сърдечносъдовите заболявания.

От протестите към изборната листа

Публичната му политическа активност започва със студентските протести, последвали срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Сърданович подкрепя блокадите от началото им и говори на протестни прояви в Белград и Нови Сад.

На 14 септември 2026 г. той е поставен на първо място сред 250-те кандидати на „Студентската листа“. Самият Сърданович не представя позицията си като личен лидерски проект. В публични изяви се определя като „първи сред равни“, а движението подчертава, че е създадено и ръководено от студентите.

До 2026 г. няма потвърдени данни той да е заемал изборна длъжност, да е бил депутат или да е ръководил политическа партия. Така изборната кампания е първият му голям политически опит на национално равнище.

Какви са политическите му позиции

По публичните му изяви Сърданович и „Студентската листа“ трудно могат да бъдат поставени изцяло в традиционното ляво-дясно разделение. Основният им акцент е върху върховенството на закона, независимите институции, свободата на медиите, равенството пред закона и разследването на корупцията.

Сърданович определя вътрешното преустройство на държавата като първа задача. За отношенията с Европейския съюз заявява, че окончателното решение трябва да бъде взето от гражданите след обществен дебат. По въпроса за Косово се позовава на сръбската конституция и заявява, че Косово и Метохия са част от Сърбия.

Тези позиции очертават съчетание от гражданска, антикорупционна програма и национално-конституционен подход към Косово.

Източници: 021.rs, rtv.rs, danas.rs