Протести в Италия: 371 души са задържани

371 души са били отведени в полицейски управления при протестите в Италия, проведени в събота в няколко големи града. Девет души са арестувани, 87 са предадени на съдебните власти или са получили сигнали за предполагаеми нарушения, а полицията е идентифицирала 4292 души, съобщи италианският Департамент по обществена сигурност. Сред задържаните са 110 непълнолетни и 69 чуждестранни граждани.

Демонстрации се проведоха в Милано, Рим, Торино, Болоня и Флоренция. Участниците протестираха срещу поскъпването на живота, ниските доходи, военните разходи и политиката на правителството на Джорджа Мелони. В Рим част от демонстрантите за кратко са влезли в района на Колизеума, а при друга демонстрация полицията е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращи.

Напрежение в няколко града

В Торино протестиращи са хвърляли камъни, бутилки и димки по служители на реда, които са отговорили със сълзотворен газ. В Болоня е оказана медицинска помощ на ранен млад демонстрант, а във Флоренция са хвърляни пиратки и стъклени бутилки по полицейски кордон. В Милано протестът е преминал предимно мирно, въпреки засиленото полицейско и военно присъствие.

„В Италия няма място за онези, които се заблуждават, че могат да действат безнаказано“, заяви министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози. Той определи действията на полицията като професионални и посочи, че силите на реда са успели да изолират агресивните групи.

Засилени мерки след безредиците в Милано

Протестите последваха тежките сблъсъци в Милано и Торино на 17 и 18 октомври. Тогава полицията съобщи за около 2000 участници в безредиците, при които имаше вандалски прояви и грабежи. В Милано бяха арестувани 45 души, сред които 34 непълнолетни.

Правителството изпрати допълнителни 500 военнослужещи в Милано и одобри по-строги мерки за сигурност, включително промени, свързани със задържането на непълнолетни и отговорността за причинени щети. В градовете бяха въведени засилени проверки по гарите, наблюдение с дронове и допълнителни екипи за бързо реагиране.

Демонстрациите са част от по-широка вълна на обществено недоволство в Италия, в която участват студенти, шофьори на камиони и земеделски производители. Основните искания са свързани с цените на жилищата и горивата, публичните услуги, образованието и ограничаването на военните разходи.

Източници: ansa.it, channelnewsasia.com, euronews.com