Експлозия и пожар в завод на Quaker Oats в Айова

Експлозия и последвал пожар са станали в завод на Quaker Oats в Сидър Рапидс, щата Айова. Всички работници са били изведени от сградата и са отчетени, а при инцидента няма загинали и ранени, съобщи пожарната служба на града. Quaker Oats е подразделение на PepsiCo.

Сигналът за пожар е подаден в 16:44 часа местно време в събота, 24 октомври. Огънят е избухнал в задната част на комплекса, в зона, свързана с основната сграда. При пристигането си пожарникарите са открили следи от експлозия, съобщи местната телевизия KCRG.

Пожарът е бил поставен под контрол около 18:15 часа, но екипите са останали на място за проверка на горещи точки и довършителни действия във вътрешността на сградата. Черен дим се е издигал над централната част на града, показват кадри от мястото.

Кметът на Сидър Рапидс Тифани О’Донъл заяви, че огънят е засегнал зона за обработка на продукти, която не е сред най-гъсто населените с работници части на комплекса. „Всички работници са излезли безопасно и са отчетени, без наранявания“, каза тя.

Причината за експлозията и пожара все още не е установена. PepsiCo Foods US съобщи, че пожарните екипи са реагирали на място, а обстоятелствата около началото на инцидента ще бъдат разследвани.

Заводът на Quaker Oats в Сидър Рапидс е определян като най-голямата мелница за зърнени продукти в света. В него се обработват над 2 милиона паунда овес дневно, или около 900 000 килограма. Засега няма обявен срок за приключване на разследването или информация кога производството ще бъде възобновено.

Източници: apnews.com, kcrg.com