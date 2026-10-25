Руски дрон удари търговски комплекс в Полтава

Руски безпилотник е попаднал в сграда на търговски комплекс в Полтава. За удара съобщи началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

„В Полтава вражески безпилотен летателен апарат попадна в сградата на търговски комплекс. Информацията се уточнява“, написа Дякивнич.

Към момента не са съобщени данни за загинали или ранени хора. Не са уточнени и размерът на материалните щети, както и дали в комплекса е имало посетители или служители при удара.

Нови щети след атаки срещу Полтава

Новият удар идва дни след друга атака с руски безпилотници в Полтавската община. На 23 октомври бяха отчетени повреди по 25 частни домове, предприятие, образователни и медицински заведения.

При предишната атака са били повредени над 80 прозореца и балконски блока, 23 врати и 11 покрива. Засегнати са били още стени, тавани, подове и огради. За ликвидирането на последиците са били ангажирани 102 специалисти и шест единици техника.

След удара по търговския комплекс се очаква местните власти да уточнят размера на щетите и необходимите действия по обезопасяването на сградата.

Източници: ukrinform.ua