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Руски дрон удари търговски комплекс в Полтава
  Тема: Украйна

Руски дрон удари търговски комплекс в Полтава

25 Октомври, 2026 10:37 515 10

  • полтава-
  • руски дронове-
  • безпилотници-
  • войната в украйна-
  • търговски комплекс

Точните щети се изясняват. Няма информация за загинали или ранени хора

Руски дрон удари търговски комплекс в Полтава - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски безпилотник е попаднал в сграда на търговски комплекс в Полтава. За удара съобщи началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.

„В Полтава вражески безпилотен летателен апарат попадна в сградата на търговски комплекс. Информацията се уточнява“, написа Дякивнич.

Към момента не са съобщени данни за загинали или ранени хора. Не са уточнени и размерът на материалните щети, както и дали в комплекса е имало посетители или служители при удара.

Нови щети след атаки срещу Полтава

Новият удар идва дни след друга атака с руски безпилотници в Полтавската община. На 23 октомври бяха отчетени повреди по 25 частни домове, предприятие, образователни и медицински заведения.

При предишната атака са били повредени над 80 прозореца и балконски блока, 23 врати и 11 покрива. Засегнати са били още стени, тавани, подове и огради. За ликвидирането на последиците са били ангажирани 102 специалисти и шест единици техника.

След удара по търговския комплекс се очаква местните власти да уточнят размера на щетите и необходимите действия по обезопасяването на сградата.

Източници: ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    7 2 Отговор
    Интересно....... каква е била търговията...?!
    Оръжия гепени от НАТО се продават на трети страни...?!

    10:40 25.10.2026

  • 3 Л.Е.О.П.А.Р.Д 🐱

    5 2 Отговор
    Днеска търговията ще им върви по вода.

    10:40 25.10.2026

  • 4 Кажи руснаци

    1 5 Отговор
    и не ги обиждай повече

    Коментиран от #5, #9

    10:44 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фен

    2 2 Отговор
    И по-лошо ще става. Цивилизационният ни избор върви към пълен провал - и в Украйна, и в Европа.

    10:48 25.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Антирашист 4815

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Кажи руснаци":

    Фокусирай се върху руския фашизъм! Има и нормални руснаци ,не ги обиждай!

    Коментиран от #10

    10:51 25.10.2026

  • 10 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Антирашист 4815":

    съгласен, руският режим е големия проблем

    10:54 25.10.2026

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