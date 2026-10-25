Руски дрон удари търговски комплекс в Полтава

Руски безпилотник е попаднал в сграда на търговски комплекс в Полтава. За удара съобщи началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич.
„В Полтава вражески безпилотен летателен апарат попадна в сградата на търговски комплекс. Информацията се уточнява“, написа Дякивнич.
Към момента не са съобщени данни за загинали или ранени хора. Не са уточнени и размерът на материалните щети, както и дали в комплекса е имало посетители или служители при удара.
Нови щети след атаки срещу Полтава
Новият удар идва дни след друга атака с руски безпилотници в Полтавската община. На 23 октомври бяха отчетени повреди по 25 частни домове, предприятие, образователни и медицински заведения.
При предишната атака са били повредени над 80 прозореца и балконски блока, 23 врати и 11 покрива. Засегнати са били още стени, тавани, подове и огради. За ликвидирането на последиците са били ангажирани 102 специалисти и шест единици техника.
След удара по търговския комплекс се очаква местните власти да уточнят размера на щетите и необходимите действия по обезопасяването на сградата.
Източници: ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Оръжия гепени от НАТО се продават на трети страни...?!
10:40 25.10.2026
3 Л.Е.О.П.А.Р.Д 🐱
10:40 25.10.2026
4 Кажи руснаци
Коментиран от #5, #9
10:44 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Фен
10:48 25.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Антирашист 4815
До коментар #4 от "Кажи руснаци":Фокусирай се върху руския фашизъм! Има и нормални руснаци ,не ги обиждай!
Коментиран от #10
10:51 25.10.2026
10 Така е
До коментар #9 от "Антирашист 4815":съгласен, руският режим е големия проблем
10:54 25.10.2026