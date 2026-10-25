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Избирателната активност в Сърбия достигна 64,9%
  Тема: Избори

Избирателната активност в Сърбия достигна 64,9%

25 Октомври, 2026 20:29 919 2

  • сърбия-
  • парламентарни избори-
  • избирателна активност-
  • александър вучич

Данните са отчетени два часа преди затварянето на секциите. В изборите участват 18 листи за 250 места в парламента

Избирателната активност в Сърбия достигна 64,9% - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Избирателната активност в Сърбия достигна 64,9% към 18:00 часа на предсрочните парламентарни избори, показват оценките на IPSOS и Центъра за свободни избори и демокрация (CeSID). До края на гласуването оставаха два часа, тъй като секциите са отворени от 7:00 до 20:00 часа местно време.

Това е значително по-висока активност от отчетената на парламентарните избори през декември 2023 г. Към 14:00 часа тогава са гласували 32,38% от избирателите, докато на 25 октомври 2026 г. Републиканската избирателна комисия отчита 46,53% към същия час.

Оценките на различните организации са близки, но не напълно еднакви. IPSOS и CeSID посочват 46,4% активност към 14:00 часа, а към 16:00 часа IPSOS отчита 56,6%. По същото време наблюдателската организация CRTA съобщава за 56,4% при допустима грешка от 0,9 процентни пункта.

Гласуването приключва в 20:00 часа

Право на глас имат 6 451 292 души. Те избират между 18 избирателни листи, които се състезават за 250 места в Народната скупщина.

Председателят на Републиканската избирателна комисия Владимир Димитриевич заяви, че „изборите протичат в най-добрия ред“. По-рано наблюдателската мисия CRTA съобщи за регистрирани нередности, сред които фотографиране на бюлетини и случаи на затруднен достъп на наблюдатели до секции.

На изборите през 2023 г. крайната избирателна активност беше 58,77%. Новият вот беше насрочен след разпускането на парламента през септември. Кампанията се проведе на фона на продължили близо две години студентски протести и оспорване на дългогодишното управление на президента Александър Вучич.

Първите оценки за разпределението на гласовете и мандатите се очакват след 21:30 часа местно време. Официалното обобщаване на резултатите ще бъде извършено от Републиканската избирателна комисия.

Източници: 025.rs, n1info.rs, politika.rs


Сърбия
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Разбирач

    3 0 Отговор
    Аматьори, тук сме на 20% и сме си екстра

    20:37 25.10.2026

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