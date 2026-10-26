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Масова демобилизация в Украйна засега не се разглежда
  Тема: Украйна

Масова демобилизация в Украйна засега не се разглежда

26 Октомври, 2026 06:04 655 13

  • демобилизация-
  • украйна-
  • федор вениславски-
  • военно положение-
  • украинска армия

Депутатът Федор Вениславски заяви, че се разработва механизъм за освобождаване на отделни категории военнослужещи. Сред възможните критерии са продължителната служба, бойното участие и раняванията

Масова демобилизация в Украйна засега не се разглежда - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масова демобилизация на военнослужещите в Украйна преди края на военното положение не се разглежда. Това заяви депутатът и член на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване Федор Вениславски в интервю за Новости.LIVE.

По думите му всеобщото освобождаване на военнослужещи, докато продължава войната, е нереалистичен сценарий. Вениславски определи обещанията за подобна мярка като политически популизъм.

„Въпросът за демобилизацията преди края на военното положение изначално не може да стои“, заяви Федор Вениславски.

Подготвя се освобождаване на отделни категории

Паралелно с това Министерството на отбраната разработва механизъм за освобождаване от военна служба на отделни категории военнослужещи. Според Вениславски алгоритъмът се подготвя по поръчение на президента и трябва да направи процедурата по-предвидима.

Сред обсъжданите критерии са продължителният престой в зоната на бойните действия и наличието на ранявания. Все още обаче няма окончателен списък на военнослужещите, които ще могат да се възползват от механизма. Парламентът очаква предложенията на Министерството на отбраната.

Служба от 2014 г. също трябва да бъде отчетена

Депутатът подчерта, че при определянето на правилата трябва да бъде спазен принципът на справедливостта. По думите му не трябва да се стига до ситуация, при която едни военнослужещи получават възможност за освобождаване, а други, които са служили по-дълго и продължават да изпълняват бойни задачи, остават без такава перспектива.

„Част от украинските военнослужещи служат още от 2014 г. и също нямат определени срокове за освобождаване“, каза Вениславски.

Той посочи, че този факт трябва да бъде взет предвид заедно с общата продължителност на службата и участието в бойни действия.

Предишните планове бяха за поетапно освобождаване

През юни тогавашният министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че по инициатива на президента в края на есента може да започне поетапно частично освобождаване на военнослужещи, които дълго време са в армията.

Федоров посочи два основни критерия – общата продължителност на службата и броя на дните с непосредствено участие в бойни действия. Според него процесът трябва да бъде постепенен и да зависи от ситуацията на фронта, включително от възможните действия на Русия.

След освобождаването на Федоров от поста разговорите за демобилизацията затихнаха. Към момента конкретните правила за освобождаване на отделни категории военнослужещи все още не са обявени.

Източници: unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленият бял нос

    6 0 Отговор
    Но дебилизацията не е слизала от дневен ред.

    06:16 26.10.2026

  • 2 Така де

    6 0 Отговор
    За да има демобилизация-трябва да има мобилизация. А тя в Украйна вече тече четри години.Ловяттги по улиците и насила ги пращат на фронта- а там руснаците са пуснали в ход денацификацията...Та демобилизация в Украйна има-ама е с лош край....

    Коментиран от #9

    06:17 26.10.2026

  • 3 Последния украинец

    5 0 Отговор
    А за мен нещо споменаха ли?

    06:21 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Честито

    4 0 Отговор
    За това пък денацификацията върви с пълна сила.

    06:24 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин

    0 0 Отговор
    Демобилилизацията само пречи на демилитаризацията!
    Зеленски трябва да не е мекушав и да не отстъпва

    06:28 26.10.2026

  • 8 Путин

    1 2 Отговор
    Като свършат руснаците, изцирателите на Йотова отиват на фронта.

    06:28 26.10.2026

  • 9 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Така де":

    Путин каза, че по последните генетически изслидвания руснаците и украинците са един народ. Значи Путин денацифицира руснаците.

    Коментиран от #13

    06:30 26.10.2026

  • 10 Урконюзинформ

    1 0 Отговор
    Масовата дебилизация в Украйна започна много много отдавна, и това е резултатът.

    06:31 26.10.2026

  • 11 Пущиня(к)

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кви са тия дебри у космоса?

    06:31 26.10.2026

  • 12 Никой

    0 0 Отговор
    Тоест.

    06:31 26.10.2026

  • 13 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    Денацифицират нацисти.

    06:38 26.10.2026

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