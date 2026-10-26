Масова демобилизация в Украйна засега не се разглежда

Масова демобилизация на военнослужещите в Украйна преди края на военното положение не се разглежда. Това заяви депутатът и член на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване Федор Вениславски в интервю за Новости.LIVE.

По думите му всеобщото освобождаване на военнослужещи, докато продължава войната, е нереалистичен сценарий. Вениславски определи обещанията за подобна мярка като политически популизъм.

Подготвя се освобождаване на отделни категории

„Въпросът за демобилизацията преди края на военното положение изначално не може да стои“, заяви Федор Вениславски.

Паралелно с това Министерството на отбраната разработва механизъм за освобождаване от военна служба на отделни категории военнослужещи. Според Вениславски алгоритъмът се подготвя по поръчение на президента и трябва да направи процедурата по-предвидима.

Сред обсъжданите критерии са продължителният престой в зоната на бойните действия и наличието на ранявания. Все още обаче няма окончателен списък на военнослужещите, които ще могат да се възползват от механизма. Парламентът очаква предложенията на Министерството на отбраната.

Служба от 2014 г. също трябва да бъде отчетена

Депутатът подчерта, че при определянето на правилата трябва да бъде спазен принципът на справедливостта. По думите му не трябва да се стига до ситуация, при която едни военнослужещи получават възможност за освобождаване, а други, които са служили по-дълго и продължават да изпълняват бойни задачи, остават без такава перспектива.

„Част от украинските военнослужещи служат още от 2014 г. и също нямат определени срокове за освобождаване“, каза Вениславски.

Той посочи, че този факт трябва да бъде взет предвид заедно с общата продължителност на службата и участието в бойни действия.

Предишните планове бяха за поетапно освобождаване

През юни тогавашният министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че по инициатива на президента в края на есента може да започне поетапно частично освобождаване на военнослужещи, които дълго време са в армията.

Федоров посочи два основни критерия – общата продължителност на службата и броя на дните с непосредствено участие в бойни действия. Според него процесът трябва да бъде постепенен и да зависи от ситуацията на фронта, включително от възможните действия на Русия.

След освобождаването на Федоров от поста разговорите за демобилизацията затихнаха. Към момента конкретните правила за освобождаване на отделни категории военнослужещи все още не са обявени.

Източници: unian.net