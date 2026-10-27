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След руските удари по мостове: Киев планира да похарчи 20 млн. евро за преминаване през Днепър
  Тема: Украйна

След руските удари по мостове: Киев планира да похарчи 20 млн. евро за преминаване през Днепър

27 Октомври, 2026 19:02 879 15

  • киев-
  • днепър-
  • виталий кличко-
  • руски удари-
  • мостове

Столицата ще задели 1 милиард гривни за алтернативни маршрути през реката. Планът идва след руски атаки по мостове в града

След руските удари по мостове: Киев планира да похарчи 20 млн. евро за преминаване през Днепър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Киев планира да задели 1 милиард украински гривни, или близо 20 милиона евро, за изграждане на резервни начини за пресичане на река Днепър. Решението идва на фона на засилени руски удари по логистиката в района и по мостовете в украинската столица.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че съветът за отбрана на града е обсъдил „проект за изграждане на комбинирани начини за пресичане на Днепър и на пътен достъп до тях“. Той не посочи къде ще бъдат изградени съоръженията и кога може да започне реализацията им.

Обсъждат се понтонни мостове и други решения

Възможните варианти за преминаване през реката включват понтонни мостове, бродове и други ниски структури, които да позволяват придвижването на хора и превозни средства. От съобщението на Кличко не става ясно кой от тези варианти е предпочетен от градските власти.

Днепър разделя Киев на два бряга, а преминаването между тях зависи основно от мостовете. Столицата разполага с шест основни моста. Прекъсването на движението по тях би засегнало жителите, които ежедневно пътуват между източната и западната част на града.

Южният мост е поразен при ракетен удар

Снощи руски ракетен удар е поразил Южния мост в Киев. Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи атаката като „сериозна ескалация“. По-рано руски дронове са атакували и други мостове в града.

Ройтерс съобщи, че през последните месеци Русия значително е засилила ударите си по логистиката в Киев и около столицата, а през този месец са били поразени мостови съоръжения. На този фон градските власти търсят решения, които да запазят връзката между двата бряга при нови повреди или ограничения за движението.

Засега няма обявени подробности за местоположението, техническите параметри и сроковете за изграждане на планираните пресичания.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 0 Отговор
    Правилно!!!
    Трябва да се бяга отнякъде!!!

    19:03 27.10.2026

  • 2 От парите на нашите деца

    30 0 Отговор
    пенсионери, раково болни и от нашите данъци.

    19:04 27.10.2026

  • 3 джони инглиш

    21 0 Отговор
    Резервният начин за пресичане на река Днепър е от изток на запад.

    19:04 27.10.2026

  • 4 ВесеЛяка

    20 0 Отговор
    Да пресичат със салове и каяци 😂😂😂

    Коментиран от #6

    19:05 27.10.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    27 0 Отговор
    Нищо няма да бъде изградено. Парите ще се откраднат, както винаги досега...

    19:07 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 зИленски

    15 1 Отговор
    АЗ НА РЕЙС НЕ СЕ КАЧВАМ
    САМО СЪС САМОЛЕТ СЪМ

    19:09 27.10.2026

  • 8 георги стоянов

    18 0 Отговор
    Зелебобика да хвьрля кьрпата.

    19:14 27.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нямам нищо напротив

    18 0 Отговор
    да харчи милиарди но не от моите данъци които вкарвам в хазната на Европейския съюз.
    Нито от помощите които дават за българските пенсионери и крайно нуждаещи се.

    19:21 27.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 0 Отговор
    Бизнесът с канута каяци и байдарки се разраства Примерът на ЕДНА БЪЛГАРКА МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ДНЕПЪР

    19:23 27.10.2026

  • 12 кукузел

    12 0 Отговор
    По-лесно ще е да го пресушат, както изкопаха морето.

    19:25 27.10.2026

  • 13 Зелененко

    11 1 Отговор
    И 200 000 милиона можем да похарчим стига да има кой да ни ги даде.

    19:31 27.10.2026

  • 14 Русия

    13 0 Отговор
    Човек направо да се чуди има ли нормални в тая държава ? Но пък сериозни пари ще се откраднат от Ханс,Хензел,,Янис и тн.все евро данъкоплатци бачкащи на две места за да си платят наема !

    19:33 27.10.2026

  • 15 Сухата стафида Урсула

    13 0 Отговор
    Аз ще дам пари, но искам 50% ресто.

    19:35 27.10.2026

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