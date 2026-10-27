След руските удари по мостове: Киев планира да похарчи 20 млн. евро за преминаване през Днепър

Киев планира да задели 1 милиард украински гривни, или близо 20 милиона евро, за изграждане на резервни начини за пресичане на река Днепър. Решението идва на фона на засилени руски удари по логистиката в района и по мостовете в украинската столица.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че съветът за отбрана на града е обсъдил „проект за изграждане на комбинирани начини за пресичане на Днепър и на пътен достъп до тях“. Той не посочи къде ще бъдат изградени съоръженията и кога може да започне реализацията им.

Обсъждат се понтонни мостове и други решения

Възможните варианти за преминаване през реката включват понтонни мостове, бродове и други ниски структури, които да позволяват придвижването на хора и превозни средства. От съобщението на Кличко не става ясно кой от тези варианти е предпочетен от градските власти.

Днепър разделя Киев на два бряга, а преминаването между тях зависи основно от мостовете. Столицата разполага с шест основни моста. Прекъсването на движението по тях би засегнало жителите, които ежедневно пътуват между източната и западната част на града.

Южният мост е поразен при ракетен удар

Снощи руски ракетен удар е поразил Южния мост в Киев. Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи атаката като „сериозна ескалация“. По-рано руски дронове са атакували и други мостове в града.

Ройтерс съобщи, че през последните месеци Русия значително е засилила ударите си по логистиката в Киев и около столицата, а през този месец са били поразени мостови съоръжения. На този фон градските власти търсят решения, които да запазят връзката между двата бряга при нови повреди или ограничения за движението.

Засега няма обявени подробности за местоположението, техническите параметри и сроковете за изграждане на планираните пресичания.