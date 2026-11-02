Над Вучич надвисва заплаха от арест? Ето какво заяви бившият президент

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че не се страхува от спекулациите за евентуалния му арест. По думите му новото правителство на Сърбия няма сериозни основания за подобна стъпка.

В интервю за телевизия „Пинк“, цитирано от Ен1, Вучич каза, че властите трудно биха могли да намерят правно основание за неговото задържане.

„Не знаят какво да правят с мен, много е трудно, почти невъзможно да се намери сериозна причина“, каза Вучич.

Той отхвърли твърденията, че е подписвал документи срещу заплащане, и определи разговорите за евентуален арест като опит да бъде сплашен. Според него подобни твърдения показват отношението към политическите опоненти, а не към човек, заемал президентския пост.

Вучич защити решенията за помилване

Вучич коментира и помилванията, издадени по време на президентския му мандат. Той заяви, че повечето от помилваните са неизвестни на широката общественост, а сред по-известните имена има само две или три.

Сред споменатите е активистката от Нови Сад Мила Паич.

„Нямам какво да крия или да не крия, това беше моето законово правомощие като президент на републиката“, заяви Вучич.

По думите му новото сръбско правителство не може да отмени тези решения.

Изявлението след ареста на полицейски началник

Коментарите на Вучич идват след ареста на началника на сръбската криминална полиция Марко Кричак. Той е задържан на 1 ноември по заповед на Висшата прокуратура в Белград по подозрение в злоупотреба със служебно положение.

Вучич преди това публично е хвалил Кричак. Арестът на полицейския началник засили спекулациите за възможни действия срещу представители на предишната власт, но в изказването си бившият президент не посочи конкретно разследване или официално обвинение срещу себе си.

Източници: n1info.rs