Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Над Вучич надвисва заплаха от арест? Ето какво заяви бившият президент

Над Вучич надвисва заплаха от арест? Ето какво заяви бившият президент

2 Ноември, 2026 11:51 1 031 18

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • марко кричак-
  • арест-
  • помилвания

Бившият сръбски президент заяви, че новото правителство няма сериозни основания за подобна стъпка. Думите му идват след ареста на полицейския началник Марко Кричак

Над Вучич надвисва заплаха от арест? Ето какво заяви бившият президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че не се страхува от спекулациите за евентуалния му арест. По думите му новото правителство на Сърбия няма сериозни основания за подобна стъпка.

В интервю за телевизия „Пинк“, цитирано от Ен1, Вучич каза, че властите трудно биха могли да намерят правно основание за неговото задържане.

„Не знаят какво да правят с мен, много е трудно, почти невъзможно да се намери сериозна причина“, каза Вучич.

Той отхвърли твърденията, че е подписвал документи срещу заплащане, и определи разговорите за евентуален арест като опит да бъде сплашен. Според него подобни твърдения показват отношението към политическите опоненти, а не към човек, заемал президентския пост.

Вучич защити решенията за помилване

Вучич коментира и помилванията, издадени по време на президентския му мандат. Той заяви, че повечето от помилваните са неизвестни на широката общественост, а сред по-известните имена има само две или три.

Сред споменатите е активистката от Нови Сад Мила Паич.

„Нямам какво да крия или да не крия, това беше моето законово правомощие като президент на републиката“, заяви Вучич.

По думите му новото сръбско правителство не може да отмени тези решения.

Изявлението след ареста на полицейски началник

Коментарите на Вучич идват след ареста на началника на сръбската криминална полиция Марко Кричак. Той е задържан на 1 ноември по заповед на Висшата прокуратура в Белград по подозрение в злоупотреба със служебно положение.

Вучич преди това публично е хвалил Кричак. Арестът на полицейския началник засили спекулациите за възможни действия срещу представители на предишната власт, но в изказването си бившият президент не посочи конкретно разследване или официално обвинение срещу себе си.

Източници: n1info.rs


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В заглавието едно написала

    5 0 Отговор
    че и питанка сложила, а в статията- обратното копирала:))

    11:53 02.11.2026

  • 2 Задържане по подозрение??

    5 1 Отговор
    И ония като тия.
    Балканска простотия.

    11:54 02.11.2026

  • 3 а тук кога ще чуем да се радваме

    8 1 Отговор
    Над Тиквич надвисва заплаха от арест и обиск за чекмеджета

    11:57 02.11.2026

  • 4 Питане

    4 10 Отговор
    Унгарският Рундьо отлетя...
    Сръбският Рундьо - също...
    А българският - КОГА ???

    Коментиран от #6, #11, #15, #17

    11:59 02.11.2026

  • 5 Авеее

    1 1 Отговор
    Тоя, като Баце реве, но да не се притеснява, тамошните кирчовци едва ли са по-умни от нашенските😅 После, ще се сглобят и готово😉

    12:00 02.11.2026

  • 6 Тиии

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Ко не си разбрала, българския Тиквyндьо отлетя на предишните избори, спиш!

    Коментиран от #9

    12:02 02.11.2026

  • 7 В Сърбия започва

    4 2 Отговор
    Тоталния хаос. Хората овластиха тълпата и сега ще започнат едни отмъщения, репресии и целия спектър от пост-комунистически грешки, които и ние преживяхме. Сърбите бързо ще разберат какво са направили. Още една политически нестабилна страна на балканите. Европейска работа, майна.

    12:07 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Башар Асад

    1 3 Отговор
    Не се плаши, друже Санде. Moй домакин Вован Путич йош увек има слободне собе.

    12:17 02.11.2026

  • 11 Не зная

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    кой къде е отлетял но точно преди 30мин. пред един от най-луксозните хотели в София имаше мнооого тежко присъствие на мнооого тежки черни лимузини, поне 10 парчета, 3 луксозни също черни буса - цялата процесия с белградски номера. И цял легион облечени в черно здравеняци около този луксозен автосалон. ....и пълно мълчание по нашите медии като кой ни е дошъл на гости. Правителствените делегации изглеждат доста по семпло, та гостенина ще да е някой над тях по важност.

    Коментиран от #16

    12:35 02.11.2026

  • 12 Вуйович

    2 1 Отговор
    Вучич дълго време се опитваше да седи на два стола ,пускайте го сега по пързалката па квото дойде .

    12:40 02.11.2026

  • 13 Започна се..

    2 1 Отговор
    По лека лека руските протежета ще си намерят мястото...

    12:40 02.11.2026

  • 14 Чаушеску..

    1 0 Отговор
    Сърбия и Румъния са решителни!

    12:41 02.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гого

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не зная":

    да не би да е сретан наминал насам

    Коментиран от #18

    13:01 02.11.2026

  • 17 Пурко

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Отлетя и той. В Банкя е кацнал от бая време.

    13:08 02.11.2026

  • 18 Не зная

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "гого":

    Така изглежда.

    13:08 02.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания