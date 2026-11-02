Над Вучич надвисва заплаха от арест? Ето какво заяви бившият президент

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че не се страхува от спекулациите за евентуалния му арест. По думите му новото правителство на Сърбия няма сериозни основания за подобна стъпка.
В интервю за телевизия „Пинк“, цитирано от Ен1, Вучич каза, че властите трудно биха могли да намерят правно основание за неговото задържане.„Не знаят какво да правят с мен, много е трудно, почти невъзможно да се намери сериозна причина“, каза Вучич.
Той отхвърли твърденията, че е подписвал документи срещу заплащане, и определи разговорите за евентуален арест като опит да бъде сплашен. Според него подобни твърдения показват отношението към политическите опоненти, а не към човек, заемал президентския пост.
Вучич защити решенията за помилване
Вучич коментира и помилванията, издадени по време на президентския му мандат. Той заяви, че повечето от помилваните са неизвестни на широката общественост, а сред по-известните имена има само две или три.
Сред споменатите е активистката от Нови Сад Мила Паич.„Нямам какво да крия или да не крия, това беше моето законово правомощие като президент на републиката“, заяви Вучич.
По думите му новото сръбско правителство не може да отмени тези решения.
Изявлението след ареста на полицейски началник
Коментарите на Вучич идват след ареста на началника на сръбската криминална полиция Марко Кричак. Той е задържан на 1 ноември по заповед на Висшата прокуратура в Белград по подозрение в злоупотреба със служебно положение.
Вучич преди това публично е хвалил Кричак. Арестът на полицейския началник засили спекулациите за възможни действия срещу представители на предишната власт, но в изказването си бившият президент не посочи конкретно разследване или официално обвинение срещу себе си.
Източници: n1info.rs
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В заглавието едно написала
11:53 02.11.2026
2 Задържане по подозрение??
Балканска простотия.
11:54 02.11.2026
3 а тук кога ще чуем да се радваме
11:57 02.11.2026
4 Питане
Сръбският Рундьо - също...
А българският - КОГА ???
Коментиран от #6, #11, #15, #17
11:59 02.11.2026
5 Авеее
12:00 02.11.2026
6 Тиии
До коментар #4 от "Питане":Ко не си разбрала, българския Тиквyндьо отлетя на предишните избори, спиш!
Коментиран от #9
12:02 02.11.2026
7 В Сърбия започва
12:07 02.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Башар Асад
12:17 02.11.2026
11 Не зная
До коментар #4 от "Питане":кой къде е отлетял но точно преди 30мин. пред един от най-луксозните хотели в София имаше мнооого тежко присъствие на мнооого тежки черни лимузини, поне 10 парчета, 3 луксозни също черни буса - цялата процесия с белградски номера. И цял легион облечени в черно здравеняци около този луксозен автосалон. ....и пълно мълчание по нашите медии като кой ни е дошъл на гости. Правителствените делегации изглеждат доста по семпло, та гостенина ще да е някой над тях по важност.
Коментиран от #16
12:35 02.11.2026
12 Вуйович
12:40 02.11.2026
13 Започна се..
12:40 02.11.2026
14 Чаушеску..
12:41 02.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гого
До коментар #11 от "Не зная":да не би да е сретан наминал насам
Коментиран от #18
13:01 02.11.2026
17 Пурко
До коментар #4 от "Питане":Отлетя и той. В Банкя е кацнал от бая време.
13:08 02.11.2026
18 Не зная
До коментар #16 от "гого":Така изглежда.
13:08 02.11.2026