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Пътна обстановка: ремонти и валежи усложняват трафика
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: ремонти и валежи усложняват трафика

3 Ноември, 2026 06:24 534 0

  • пътна обстановка-
  • апи-
  • граничен трафик-
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  • планини

Трафикът по границите е нормален, но два ферибота по Дунав не работят. В планините над 1500 метра се очаква сняг

Пътна обстановка: ремонти и валежи усложняват трафика - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в страната е усложнена на места заради ремонти, временни ограничения и очакваните значителни валежи. Най-съществените затруднения са по автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и по направленията София–Перник и Видин–Ботевград.

Ремонти и ограничения по основните трасета

По автомагистрала „Хемус“ движението през тунел „Топли дол“ към София се извършва двупосочно в платното за Варна заради ремонт. Ограничението за автомобили над 12 тона остава в сила, а срокът на временната организация е до 18 декември. В друг участък към София е въведен обходен маршрут през Мрамор, Костинброд, Годеч, Берковица и Монтана.

На автомагистрала „Марица“ към ГКПП „Капитан Андреево“ автомобилите преминават от една лента в друга заради ремонт на дилатационни фуги. Ограничението е планирано до 22 декември. По „Тракия“ има участъци с ограничение на скоростта до 80 и 100 км/ч в областите Бургас, Стара Загора и Пазарджик.

По автомагистрала „Струма“ се извършват дейности по поддръжка на канавки и почистване на откоси. При Драгичево движението към София е организирано реверсивно, а водачите трябва да следват временната сигнализация. По път I-1 при Видин скоростта е ограничена до 50 км/ч заради строителни работи по направлението Видин–Ботевград.

В прохода „Средногорец“ между Рудозем и Смолян движението е с повишено внимание заради ремонт. Ограничението важи и за превозни средства с ремаркета и полуремаркета. От Пътна полиция препоръчват водачите да се съобразяват с метеорологичните условия и временната организация на движението.

Границите са спокойни, но два ферибота не работят

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът е нормален на пунктовете с Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Република Северна Македония. Временно са преустановени фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич заради ниското ниво на река Дунав.

През Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. През Кулата, Илинден и Капитан Петко войвода преминават и автобуси и товарни автомобили.

Предупреждения за валежи и сняг в планините

Националният институт по метеорология и хидрология е издал червен код за значителни валежи в областите Добрич, Варна, Хасково, Кърджали и Смолян. За останалата част от страната са в сила оранжеви и жълти предупреждения.

В планините ще бъде облачно, с продължителни валежи от дъжд в по-ниските части и сняг над 1500 метра. По високите части снежната покривка ще се увеличава. Очакваната максимална температура на 2000 метра е около 0 градуса, а вятърът ще бъде умерен до силен от югоизток. Условията са неблагоприятни за туристически преходи по високите била.

Сводки от пожарната и Пътна полиция

Според Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ през денонощието на 1 ноември са получени 135 сигнала за произшествия. Пожарникарите са ликвидирали 42 пожара и са извършили 85 спасителни и помощни дейности, осем от които при катастрофи. При пожарите няма загинали и пострадали.

МВР отчита 11 произшествия с ранени и загинали през 1 ноември. Ранени са 17 души, без загинали. От началото на годината регистрираните произшествия с ранени и загинали са 5783, загиналите са 413, а ранените – 7166.

Акция „Зима“ на Пътна полиция продължава до 30 ноември. Контролът е насочен към техническата изправност на автомобилите, гумите, осветлението и поведението на участниците в движението. В периода от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с протектор не по-малък от 4 милиметра.


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