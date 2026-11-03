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Сух режим! Киев остана без вода след руски атаки
  Тема: Украйна

Сух режим! Киев остана без вода след руски атаки

3 Ноември, 2026 21:45 945 27

  • киев-
  • водоснабдяване-
  • руски атаки-
  • енергийна инфраструктура-
  • володимир зеленски-
  • виталий кличко

Основни съоръжения на „Киивводоканал“ са без ток заради повреди по енергийната инфраструктура, в столицата са разкрити пунктове за питейна вода

Сух режим! Киев остана без вода след руски атаки - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинская правда Украинская правда

Водоснабдяването в Киев е временно преустановено, след като основните съоръжения на „Киивводоканал“ са останали без електрозахранване заради повреди по енергийната инфраструктура на столицата. Специалисти на водоснабдителното дружество и енергийни служители работят по възстановяването на системата.

„След като електрозахранването бъде възстановено, ще е нужно време за повторно пускане на оборудването, запълване на водопроводната мрежа и стабилизиране на налягането“, посочиха от „Киивводоканал“. Това означава, че подаването на вода няма да бъде възстановено веднага след връщането на електричеството.

Аварийни прекъсвания на тока

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че повредите по съоръжения в енергийния възел на Киевския регион са довели до аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев и околността.

„Поради щети по съоръжения в енергийния възел на Киевския регион, причинени от вражески атаки, в Киев и околността се прилагат аварийни прекъсвания на електрозахранването. Това доведе и до смущения във водоснабдяването на столицата, както и в работата на електрическия обществен транспорт“, заяви Виталий Кличко.

По данни на украински медии прекъсванията са засегнали и движението на електрическия обществен транспорт в града. Към момента не е обявен точен срок за пълното възстановяване на водоснабдяването.

Пунктове за питейна вода

Докато системата бъде възстановена, жителите на Киев могат да използват обществените пунктове за питейна вода. Местоположението на най-близките пунктове се посочва чрез общинското предприятие „Киивводфонд“.

Водоснабдителното дружество предупреждава, че след подаването на електричество ще са нужни допълнителни технически действия, преди водата да достигне до домовете. Екипите трябва да пуснат оборудването, да напълнят мрежата и да възстановят нормалното налягане.

Източници: news.bg, unian.net, ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    18 0 Отговор
    Велики:
    - Като нямат вода, да пият водка!!!

    21:48 03.11.2026

  • 2 Като почнат

    10 0 Отговор
    Снеговете ще има вода.

    21:48 03.11.2026

  • 3 Свинаров

    14 0 Отговор
    Следват разпоредбите на Урсула. Няма нужда от къпане зимата.

    21:48 03.11.2026

  • 4 осраински

    11 0 Отговор
    КИИФЧАНИН ПОНЛЕСНО БЕШЕ ДА СЕ ДАВИМ СЯ ТРЯБВА ДА СЕ БЕСИМ

    21:48 03.11.2026

  • 5 осраински

    9 0 Отговор
    ОТРЯДНИЦИТЕ СПЯТ

    21:49 03.11.2026

  • 6 К.О.Т..А.К 🐱

    3 15 Отговор
    Киев е много красив град-местните копеи не са били там и изобщо май не са ставали от дивана/ да бомбиш православни църкви , православен народ ,твой в СССР е типично ЗА золотая орда патент

    Коментиран от #9

    21:49 03.11.2026

  • 7 Горски

    19 0 Отговор
    Музика за моите уши. Зеленски се надява на чудо,защото поне като ученик е научил,че Русия никога не си променя условията,освен към по-тежки.Само,че няма марсианци,които да помогнат срещу неизбежното,а на Земята няма по-голямА ядрена сила от Русия,а той презира Путин,наричайки го я недъгаво старче,я му предсказва скорошна смърт,а това пък случи ли се след Путин може да е като Лукашенко на Беларус някой. Русия не започва войните, тя ги завършва. Исторически факт. Също така, неадекватният край на ВСВ, в който с кръвта на милиони руснаци, фашизмът беше изгонен от Европа, ще има корекция. Няма как финансиралите Хитлер ционисти като Хенри Форд, Морган, Ротшилд, Рокфелер, използвайки Русия като кръвен донор и този път да наложат модела си върху Европа. Светът е многополюсен по физически закони. Финансовите измами на банкерите имат граница. Когато четете, че Путин ще вдигне на Зеленски превода е: Путин ще съобщи за пореден път на Ротшилдската мафия, че условията за капитулация, и нов Европейски фреймуърк за сигурност остават като условие.

    Коментиран от #21

    21:50 03.11.2026

  • 8 Европеец

    12 0 Отговор
    Бяхло видях сух режим в заглавието и си помислих че са останали украинците в Киев без водка, а то било вода... Е ще пият водка, щом нямат вода ..
    .

    21:50 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ФАКТ

    1 6 Отговор
    ПААЦУЛА обвит с родопсото одеяло сам и угнетен Подгизнал в собствените си .. И... мааа безпомощно 4.а иии без да мое д аго вдигне

    Коментиран от #16

    21:52 03.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    4 0 Отговор
    Сухия режим се отнася за водка9347. като няма вода се пие водка ли.

    21:53 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 К.О.Т..А.К 🐱

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "осраински":

    Откакто ме кастрираха, ме и натегнаха. И тогава разбрах, че това съм аз!
    Истинският аз!

    21:55 03.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 да факт

    1 3 Отговор
    РУСНАЦИТЕ нямат шанс

    Коментиран от #25

    22:04 03.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 осраински

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "така, така":

    МИСЛИШ ЛИ ЧЕ УК ПРАВДА И УК ФАКТИ СЕ КЪПЯТ

    22:06 03.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 късичкото именце

    2 0 Отговор
    Скок-подскок, скок-подскок-
    нямахме вода, а вече нямаме и ток.
    Наскакалис, скок-подскок....

    22:07 03.11.2026

  • 25 осраински

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "да факт":

    И ТЯ ТАКА МИСЛЕШЕ ДОКАТО ЕДИН ДЕН И ИЗТЕКОХА ВОДИТЕ ИИИИИИИИИ

    22:07 03.11.2026

  • 26 ФАКТ

    1 2 Отговор
    ИСТИНАТА е 4е ПУШИЯ загуби брутално това го знае и рушкото протеге мун4у бавния резидента, ПААцулите клкото и да се тегнат и завиват с родопското одеало знят много добре 4е газта свърши ПУшия.. тоге

    Коментиран от #27

    22:08 03.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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