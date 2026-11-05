Кремъл иска да върне ситуацията от 2014 г.: какъв е замисълът на Путин

Владимир Путин не се стреми към окончателно прекратяване на войната срещу Украйна, а към замразяване на конфликта. Това заявява нидерландският военен анализатор и експерт по отбраната и сигурността Патрик Болдер, стратегически съветник в Хагския център за стратегически изследвания, в интервю за Укринформ.

„Путин не иска войната да приключи. Той иска да я държи замразена“, казва Болдер. По думите му подобен сценарий би позволил на Русия да запази свои войски в Украйна и да оказва натиск върху европейските държави и президента на САЩ Доналд Тръмп според ситуацията.

Моделът от 2014-2022 г.

Според анализатора Путин иска да върне ситуацията, съществувала между 2014 и 2022 г. Болдер описва възможния модел като конфликт с по-силен терор, но с локализирани бойни действия в Донбас.

Той прави паралел с Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия, където конфликтите периодично се активизират и след това преминават в по-слаба фаза. По думите му именно така Москва би могла да запази военното си присъствие и да възстановява интензивността на бойните действия, когато прецени.

Причината да не се върнат войниците

„Той не се стреми към мир, а е заинтересован от замразен конфликт. Може отново да го разпали, когато пожелае, или да намали интензивността му“, заявява Болдер.

Болдер свързва руския интерес към замразена война и с вътрешната ситуация в Русия. Според него Путин не иска да връща в страната войници и ветерани, включително хора с криминално минало, които сега участват във войната и могат да представляват заплаха.

Анализаторът смята, че завръщането на част от бойците може да повиши престъпността в Русия. По тази причина, според него, запазването на военните в Украйна би било и средство за контрол върху потенциален вътрешен риск.

Какво се очаква след изборите в САЩ

УНИАН допълва, позовавайки се на Bloomberg, че Русия вече не вярва, че Доналд Тръмп ще успее да принуди Украйна да приеме мирно споразумение при руски условия. Според цитираната информация Москва планира да засили ударите по Украйна след междинните избори в САЩ.

Bloomberg посочва още, че евентуално отслабване на позициите на Тръмп след изборите може съществено да повлияе върху хода на войната. Тези данни са представени като оценка и твърдения на източници, цитирани от медията, а не като официално потвърден план на руското ръководство.

Източници: unian.net, ukrinform.net, bloomberg.com