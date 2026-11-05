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Кремъл иска да върне ситуацията от 2014 г.: какъв е замисълът на Путин
  Тема: Украйна

Кремъл иска да върне ситуацията от 2014 г.: какъв е замисълът на Путин

5 Ноември, 2026 14:51 1 941 34

  • владимир путин-
  • войната в украйна-
  • патрик болдер-
  • замразен конфликт-
  • доналд тръмп

Патрик Болдер смята, че руският президент цели връщане към модела от периода между 2014 и 2022 г., но с повече терор и локален конфликт в Донбас

Кремъл иска да върне ситуацията от 2014 г.: какъв е замисълът на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Владимир Путин не се стреми към окончателно прекратяване на войната срещу Украйна, а към замразяване на конфликта. Това заявява нидерландският военен анализатор и експерт по отбраната и сигурността Патрик Болдер, стратегически съветник в Хагския център за стратегически изследвания, в интервю за Укринформ.

„Путин не иска войната да приключи. Той иска да я държи замразена“, казва Болдер. По думите му подобен сценарий би позволил на Русия да запази свои войски в Украйна и да оказва натиск върху европейските държави и президента на САЩ Доналд Тръмп според ситуацията.

Моделът от 2014-2022 г.

Според анализатора Путин иска да върне ситуацията, съществувала между 2014 и 2022 г. Болдер описва възможния модел като конфликт с по-силен терор, но с локализирани бойни действия в Донбас.

Той прави паралел с Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия, където конфликтите периодично се активизират и след това преминават в по-слаба фаза. По думите му именно така Москва би могла да запази военното си присъствие и да възстановява интензивността на бойните действия, когато прецени.

„Той не се стреми към мир, а е заинтересован от замразен конфликт. Може отново да го разпали, когато пожелае, или да намали интензивността му“, заявява Болдер.

Причината да не се върнат войниците

Болдер свързва руския интерес към замразена война и с вътрешната ситуация в Русия. Според него Путин не иска да връща в страната войници и ветерани, включително хора с криминално минало, които сега участват във войната и могат да представляват заплаха.

Анализаторът смята, че завръщането на част от бойците може да повиши престъпността в Русия. По тази причина, според него, запазването на военните в Украйна би било и средство за контрол върху потенциален вътрешен риск.

Какво се очаква след изборите в САЩ

УНИАН допълва, позовавайки се на Bloomberg, че Русия вече не вярва, че Доналд Тръмп ще успее да принуди Украйна да приеме мирно споразумение при руски условия. Според цитираната информация Москва планира да засили ударите по Украйна след междинните избори в САЩ.

Bloomberg посочва още, че евентуално отслабване на позициите на Тръмп след изборите може съществено да повлияе върху хода на войната. Тези данни са представени като оценка и твърдения на източници, цитирани от медията, а не като официално потвърден план на руското ръководство.

Източници: unian.net, ukrinform.net, bloomberg.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    23 5 Отговор
    Поредния тапок

    14:56 05.11.2026

  • 2 Телепатка

    16 14 Отговор
    Замисълът на Путин ще го разберете по трудния начин явно.

    Коментиран от #5, #7, #9

    15:03 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вамга

    10 10 Отговор

    До коментар #2 от "Телепатка":

    Той путин вече не знае кой крак му е ляв,кой десен.

    Коментиран от #10, #30

    15:08 05.11.2026

  • 6 нннн

    14 6 Отговор
    Путин ли им го каза или са ходили на врачка?

    15:09 05.11.2026

  • 7 Сесесере

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Телепатка":

    Кога бе? След колко години?

    15:10 05.11.2026

  • 8 Хахаха

    12 11 Отговор
    Джуджето каквото и да мисли ,няма да му се получат нещата.Може само да протака и да си изтощава народа и страната и до там.После кой ще им се довери ако не е малоумен не е ясно!

    15:11 05.11.2026

  • 9 Дърт русофил

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "Телепатка":

    Изчака ми се чакалото !

    Коментиран от #12

    15:11 05.11.2026

  • 10 Споко

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Вамга":

    Средният знае кой е , и го е приготвил за такива като тебе .

    15:13 05.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боко":

    На б0клука сока.

    15:18 05.11.2026

  • 14 Баце ЕООД

    1 1 Отговор
    Ахаха, тоя има най фантастичната титла 🤣🤣🤣

    15:24 05.11.2026

  • 15 Йотовица

    3 0 Отговор
    Аз пък искам световен мир!

    15:24 05.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жечо

    9 7 Отговор
    Русия (не Путин) искат окончателно решение на военния конфликт с Украйна. Замразяване на фронта не е опция. Войната ще продължи докато Украйна не капитулира и приеме руските условия.

    Коментиран от #20, #21, #22, #31, #34

    15:32 05.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хахахахха

    3 1 Отговор
    като видиш кой е източника и се обезсмисля да четеш статията🤣

    15:51 05.11.2026

  • 25 Бай Дън

    3 0 Отговор
    Много тъпизми но този чупи тъпомера! Защо му е да връща нещата, след примирие ще ги остави контингент! Шаран с дипломата си запали камината!

    15:52 05.11.2026

  • 26 Дааа...

    3 1 Отговор
    У йло загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА!
    Всичко друго е жалки оправдания

    15:53 05.11.2026

  • 27 Кочо КОЙ EF?

    4 1 Отговор
    Артистът клоун ,,наркоман" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСКИ вече пета година прави за смях ,,големия" чекист военнопрестъпник -ботокса лилипутин!А ,,великата" съветска непобедимая армия,която не вземала на сериозно СВО,тъй като на фронта не я я докарала до никъде,вече втора година бие по градската инфраструктура.ГОЛЯМО ГЕРОЙСТВО!НЯМЯ ЩО!

    Коментиран от #33

    15:54 05.11.2026

  • 28 А тоя откъде знае

    1 1 Отговор
    Тия да ги разправя не на нас! За пред НАТО става! Но за българите не става!

    15:55 05.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вамга":

    Този на снимката по-прилича вече на Путин. Евалла! Докарали са го!

    15:57 05.11.2026

  • 31 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Жечо":

    Не ти ли стана ясно че това НЯМА ДА СТАНЕ?

    15:58 05.11.2026

  • 32 Тва на снимката е

    2 0 Отговор
    Популярният като НОМЕР 9 !
    Наричан още СОФРАТА,..изпращат го навсякъде където се налага консумацията на алкохол
    Хихихихихи

    16:00 05.11.2026

  • 33 Ми да

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кочо КОЙ EF?":

    Великата непобедимая руска армия всъщност е сбирщина от гащници!

    16:00 05.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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