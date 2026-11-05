Кремъл иска да върне ситуацията от 2014 г.: какъв е замисълът на Путин

Владимир Путин не се стреми към окончателно прекратяване на войната срещу Украйна, а към замразяване на конфликта. Това заявява нидерландският военен анализатор и експерт по отбраната и сигурността Патрик Болдер, стратегически съветник в Хагския център за стратегически изследвания, в интервю за Укринформ.
„Путин не иска войната да приключи. Той иска да я държи замразена“, казва Болдер. По думите му подобен сценарий би позволил на Русия да запази свои войски в Украйна и да оказва натиск върху европейските държави и президента на САЩ Доналд Тръмп според ситуацията.
Моделът от 2014-2022 г.
Според анализатора Путин иска да върне ситуацията, съществувала между 2014 и 2022 г. Болдер описва възможния модел като конфликт с по-силен терор, но с локализирани бойни действия в Донбас.
Той прави паралел с Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия, където конфликтите периодично се активизират и след това преминават в по-слаба фаза. По думите му именно така Москва би могла да запази военното си присъствие и да възстановява интензивността на бойните действия, когато прецени.„Той не се стреми към мир, а е заинтересован от замразен конфликт. Може отново да го разпали, когато пожелае, или да намали интензивността му“, заявява Болдер.
Причината да не се върнат войниците
Болдер свързва руския интерес към замразена война и с вътрешната ситуация в Русия. Според него Путин не иска да връща в страната войници и ветерани, включително хора с криминално минало, които сега участват във войната и могат да представляват заплаха.
Анализаторът смята, че завръщането на част от бойците може да повиши престъпността в Русия. По тази причина, според него, запазването на военните в Украйна би било и средство за контрол върху потенциален вътрешен риск.
Какво се очаква след изборите в САЩ
УНИАН допълва, позовавайки се на Bloomberg, че Русия вече не вярва, че Доналд Тръмп ще успее да принуди Украйна да приеме мирно споразумение при руски условия. Според цитираната информация Москва планира да засили ударите по Украйна след междинните избори в САЩ.
Bloomberg посочва още, че евентуално отслабване на позициите на Тръмп след изборите може съществено да повлияе върху хода на войната. Тези данни са представени като оценка и твърдения на източници, цитирани от медията, а не като официално потвърден план на руското ръководство.
Източници: unian.net, ukrinform.net, bloomberg.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
14:56 05.11.2026
2 Телепатка
Коментиран от #5, #7, #9
15:03 05.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вамга
До коментар #2 от "Телепатка":Той путин вече не знае кой крак му е ляв,кой десен.
Коментиран от #10, #30
15:08 05.11.2026
6 нннн
15:09 05.11.2026
7 Сесесере
До коментар #2 от "Телепатка":Кога бе? След колко години?
15:10 05.11.2026
8 Хахаха
15:11 05.11.2026
9 Дърт русофил
До коментар #2 от "Телепатка":Изчака ми се чакалото !
Коментиран от #12
15:11 05.11.2026
10 Споко
До коментар #5 от "Вамга":Средният знае кой е , и го е приготвил за такива като тебе .
15:13 05.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ти си
До коментар #11 от "Боко":На б0клука сока.
15:18 05.11.2026
14 Баце ЕООД
15:24 05.11.2026
15 Йотовица
15:24 05.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Жечо
Коментиран от #20, #21, #22, #31, #34
15:32 05.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хахахахха
15:51 05.11.2026
25 Бай Дън
15:52 05.11.2026
26 Дааа...
Всичко друго е жалки оправдания
15:53 05.11.2026
27 Кочо КОЙ EF?
Коментиран от #33
15:54 05.11.2026
28 А тоя откъде знае
15:55 05.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Така де
До коментар #5 от "Вамга":Този на снимката по-прилича вече на Путин. Евалла! Докарали са го!
15:57 05.11.2026
31 Хи хи хи хи
До коментар #17 от "Жечо":Не ти ли стана ясно че това НЯМА ДА СТАНЕ?
15:58 05.11.2026
32 Тва на снимката е
Наричан още СОФРАТА,..изпращат го навсякъде където се налага консумацията на алкохол
Хихихихихи
16:00 05.11.2026
33 Ми да
До коментар #27 от "Кочо КОЙ EF?":Великата непобедимая руска армия всъщност е сбирщина от гащници!
16:00 05.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.