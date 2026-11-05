Новини
Свят »
Франция »
Протестите във Франция стигнаха до Айфеловата кула: обявиха затварянето ѝ

Протестите във Франция стигнаха до Айфеловата кула: обявиха затварянето ѝ

5 Ноември, 2026 15:27 552 6

  • айфеловата кула-
  • национална стачка-
  • франция-
  • л​увър-
  • протести

Няколко хиляди души протестираха за по-високи заплати и по-добра покупателна способност. Част от залите на Лувъра също останаха затворени

Протестите във Франция стигнаха до Айфеловата кула: обявиха затварянето ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Айфеловата кула беше затворена за посетители заради националната стачка във Франция. Дружеството оператор Société d’Exploitation de la tour Eiffel съобщи, че достъпът до монумента е преустановен заради протестните действия.

Стачката е насочена към повишаване на заплатите и подобряване на покупателната способност. Няколко хиляди души излязоха на протести, а към синдикатите се присъединиха студенти и ученици. В редица градове бяха организирани и демонстрации пред учебни заведения. По данни на „Асошиейтед прес“ националните протести са довели и до сериозни нарушения в обществения транспорт, като Айфеловата кула също е останала затворена.

Затворени са и зали в Лувъра

Заради стачните действия са затворени и някои зали в музея Лувър в Париж. Не е посочено кои точно експозиционни пространства са засегнати, нито кога ще бъде възстановен нормалният достъп до тях.

Към този момент няма обявен точен час за повторното отваряне на Айфеловата кула. Официалният туристически сайт на монумента предупреждава, че националната стачка може да доведе до промени в работното време и достъпа.

Предишно затваряне заради спор с персонала

Това не е първият случай през годината, в който Айфеловата кула прекратява работа за посетители заради стачка. На 8 септември монументът беше затворен след протест на служители срещу решение жените от персонала да бъдат отстранени от маршрута по време на посещение на хиндуистка религиозна група.

По информация на френския вестник „Паризиен“ около 100 членове на групата са били придружени до третия етаж единствено от мъже служители. Случаят предизвика остра реакция във Франция. Кметът на Париж Еманюел Грегоар подкрепи протестиращите и обяви разследване.

Дружеството, което управлява Айфеловата кула, впоследствие призна, че решението за отстраняването на жените служители е било погрешно.

Източници: apnews.com


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    6 1 Отговор
    Ние кога????

    Коментиран от #3

    15:35 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 КОЛЬО ПАРЪМА

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ами":

    НИКОГА

    15:41 05.11.2026

  • 4 СЪС СИГУРНОСТ ОТ ФРАНЦИЯ

    12 0 Отговор
    ЩЕ ДОЙДАТ ДОБРИ НОВИНИ,НО ЛОШИ ЗА ХУНТАТА НА ЕК.

    15:47 05.11.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    7 1 Отговор
    Няма ли да го бутат това грозно желязо вече? Такива е била идеята още на изложението в Париж. Качвах се от 2-рия до 3-тия етаж пеша, щото вековният асансьор не работеше и през цялото време гледах някакво вапцано грозно желязо. Пък и сложили разни мрежи и да искаш , да не можеш да се хвърлиш от яд.

    15:49 05.11.2026

  • 6 провинциалист

    2 0 Отговор
    Това ли е евразията, от която нашите евроатлантици така усърдно бягат?

    15:54 05.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания