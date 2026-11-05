Протестите във Франция стигнаха до Айфеловата кула: обявиха затварянето ѝ

Айфеловата кула беше затворена за посетители заради националната стачка във Франция. Дружеството оператор Société d’Exploitation de la tour Eiffel съобщи, че достъпът до монумента е преустановен заради протестните действия.

Стачката е насочена към повишаване на заплатите и подобряване на покупателната способност. Няколко хиляди души излязоха на протести, а към синдикатите се присъединиха студенти и ученици. В редица градове бяха организирани и демонстрации пред учебни заведения. По данни на „Асошиейтед прес“ националните протести са довели и до сериозни нарушения в обществения транспорт, като Айфеловата кула също е останала затворена.

Затворени са и зали в Лувъра

Заради стачните действия са затворени и някои зали в музея Лувър в Париж. Не е посочено кои точно експозиционни пространства са засегнати, нито кога ще бъде възстановен нормалният достъп до тях.

Към този момент няма обявен точен час за повторното отваряне на Айфеловата кула. Официалният туристически сайт на монумента предупреждава, че националната стачка може да доведе до промени в работното време и достъпа.

Предишно затваряне заради спор с персонала

Това не е първият случай през годината, в който Айфеловата кула прекратява работа за посетители заради стачка. На 8 септември монументът беше затворен след протест на служители срещу решение жените от персонала да бъдат отстранени от маршрута по време на посещение на хиндуистка религиозна група.

По информация на френския вестник „Паризиен“ около 100 членове на групата са били придружени до третия етаж единствено от мъже служители. Случаят предизвика остра реакция във Франция. Кметът на Париж Еманюел Грегоар подкрепи протестиращите и обяви разследване.

Дружеството, което управлява Айфеловата кула, впоследствие призна, че решението за отстраняването на жените служители е било погрешно.

Източници: apnews.com