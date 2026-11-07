Зеленски: Новият ред за сигурност в Европа може да е опасен

Украинският президент Володимир Зеленски изрази съмнения относно предложенията на САЩ за нов ред в сферата на сигурността в Европа. В интервю за американската телевизия CNN той заяви, че подобна инициатива може да бъде опасна, ако бъде обсъждана преди намирането на решение за войната, която Русия води срещу Украйна.

„Не е просто, а за нас може да бъде и опасно“, заяви Зеленски.

По думите му процесът трябва да премине през три последователни етапа. Първо трябва да бъде обсъден начинът за прекратяване на войната. След това Украйна се нуждае от гаранции за сигурността си, а едва на трето място може да се говори за изграждането на нова архитектура за сигурност в Европа.

„Украйна е готова за прекратяване на огъня и деескалация“, посочи президентът в публикация в социалната платформа Екс. Той обаче заяви, че няма признаци Москва да отстъпва.

The idea of discussing European-Russian security infrastructure is not simple, and it can be dangerous. I was very clear with all our partners: I think that first we have to discuss how to end Russia’s war against Ukraine. Secondly, what the security infrastructure will look like for Ukraine. What security guarantees will Ukraine have? And then, depending on these answers, the sides can discuss the security infrastructure between Europe – or between the EU – and Russia. It’s dangerous when Russia wants to begin these discussions with a new security infrastructure in Europe. By the by, it's even more dangerous for the EU. We are not a member of the EU. We are not a member of NATO either. I am not trying to speak on their behalf. We all live in Europe. We don't want to have “Yalta 2.0.” We don't want to be divided by Russia. From an interview with Jake Tapper on CNN. (1/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2026

Според Зеленски именно това прави американските предложения рискови. „Русия не търси обсъждане на начини за прекратяване на войната, а по-скоро цели създаването на нова структура за сигурност в Европа“, каза той.

Вашингтон говори за „голяма сделка“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напоследък представя идеята за „голяма сделка“ за прекратяване на войната. Засега концепцията остава без публично изяснени параметри, но според Тръмп тя може да обхване не само Украйна, а и цяла Европа.

Джаред Къшнър, зет на Тръмп и специален пратеник на Белия дом, очерта рамка за сигурност, която се основава на постоянна комуникация, военна прозрачност и взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация. Преди това той е обсъдил в Брюксел с европейски партньори, представители на НАТО и Европейския съюз възможни гаранции за сигурността на Украйна.

Предложението има сходства със споразуменията от 1975 г. на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, историческия предшественик на днешната Организация за сигурност и сътрудничество в Европа. Прилики има и с Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност между НАТО и Русия, подписан през 1997 г. в Париж.

Тези документи обаче са резултат от продължителни преговори и са сключени в мирно време. Именно разликата с настоящата ситуация е сред причините Зеленски да настоява първо да бъде договорен край на войната, а след това да се обсъждат по-широки промени в европейската система за сигурност.

Източници: bta.bg, kq2.com