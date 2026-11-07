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Зеленски: Новият ред за сигурност в Европа може да е опасен
  Тема: Украйна

Зеленски: Новият ред за сигурност в Европа може да е опасен

7 Ноември, 2026 17:33 671 35

  • володимир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • джаред къшнър-
  • европейска сигурност-
  • войната в украйна

Украинският президент настоява първо да се договори край на войната, а след това да се обсъждат гаранциите за сигурност и новата европейска архитектура

Зеленски: Новият ред за сигурност в Европа може да е опасен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски изрази съмнения относно предложенията на САЩ за нов ред в сферата на сигурността в Европа. В интервю за американската телевизия CNN той заяви, че подобна инициатива може да бъде опасна, ако бъде обсъждана преди намирането на решение за войната, която Русия води срещу Украйна.

„Не е просто, а за нас може да бъде и опасно“, заяви Зеленски.

По думите му процесът трябва да премине през три последователни етапа. Първо трябва да бъде обсъден начинът за прекратяване на войната. След това Украйна се нуждае от гаранции за сигурността си, а едва на трето място може да се говори за изграждането на нова архитектура за сигурност в Европа.

„Украйна е готова за прекратяване на огъня и деескалация“, посочи президентът в публикация в социалната платформа Екс. Той обаче заяви, че няма признаци Москва да отстъпва.

Според Зеленски именно това прави американските предложения рискови. „Русия не търси обсъждане на начини за прекратяване на войната, а по-скоро цели създаването на нова структура за сигурност в Европа“, каза той.

Вашингтон говори за „голяма сделка“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп напоследък представя идеята за „голяма сделка“ за прекратяване на войната. Засега концепцията остава без публично изяснени параметри, но според Тръмп тя може да обхване не само Украйна, а и цяла Европа.

Джаред Къшнър, зет на Тръмп и специален пратеник на Белия дом, очерта рамка за сигурност, която се основава на постоянна комуникация, военна прозрачност и взаимни мерки за намаляване на риска от ескалация. Преди това той е обсъдил в Брюксел с европейски партньори, представители на НАТО и Европейския съюз възможни гаранции за сигурността на Украйна.

Предложението има сходства със споразуменията от 1975 г. на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, историческия предшественик на днешната Организация за сигурност и сътрудничество в Европа. Прилики има и с Основополагащия акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност между НАТО и Русия, подписан през 1997 г. в Париж.

Тези документи обаче са резултат от продължителни преговори и са сключени в мирно време. Именно разликата с настоящата ситуация е сред причините Зеленски да настоява първо да бъде договорен край на войната, а след това да се обсъждат по-широки промени в европейската система за сигурност.

Източници: bta.bg, kq2.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 1 Отговор
    Тя и Ялта -1 Беше много опасна.
    За Германия.Сега пак

    17:34 07.11.2026

  • 2 Зеленияпор много удобно и винаги

    23 1 Отговор
    забравя, че имаше предложение за мир 2022г, при много по-изгодни условия.
    Но дойде един Борис и му каза "Айде да се биеме с руснаците ама айде вие".
    Абе тре да го одЕрат тоя пор това е.

    17:36 07.11.2026

  • 3 Тоест не доходоносен

    12 0 Отговор
    За зеленото в зелено, златно и други съкровищни цветове.

    17:36 07.11.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    14 0 Отговор
    американските предложения рискови. „Русия не търси обсъждане на начини за прекратяване на войната, а по-скоро цели създаването на нова структура за сигурност в Европа“
    Русия всеки Ден търси .Ката Ден.
    Ето днес например е намерила Северния мост.

    17:37 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А50

    10 0 Отговор
    То и сегашният не е ОК. СТРЕЛБА В ЦЕНТЪРА НА КРАКОВ. Двама убити , десет ранени

    17:38 07.11.2026

  • 7 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    На 18 ти в Китай ще си делят Европа.

    Коментиран от #15

    17:39 07.11.2026

  • 8 Опасен

    7 1 Отговор
    за теб

    17:39 07.11.2026

  • 9 Само питам

    14 2 Отговор
    " Президент " ? На какво е "президент" това нещо ? Във всеки случай , в Украйна отдавна не е "президент" !

    17:39 07.11.2026

  • 10 НПО-т@т@ ви

    9 1 Отговор
    плащат да пишете за народубиеца и вие нали сте мижи@турки пишете ли пишете ! Засрамете се некад@@рници!!

    17:40 07.11.2026

  • 11 Бялджип

    13 2 Отговор
    Има древна мисъл от Тукидит:- "Силните постъпват както желаят, а слабите страдат както е необходимо". Зеленски и приятелите му са във втората позиция.

    17:41 07.11.2026

  • 12 точка

    9 2 Отговор
    Позна!! Новият ред е опасен за фашизма.

    17:43 07.11.2026

  • 13 Хаха

    9 2 Отговор
    Ами опасно е,ще гушне букета!

    17:43 07.11.2026

  • 14 Така е

    3 3 Отговор
    като се преговаря с престъпници!

    17:44 07.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тази зелена амеба трябва

    7 2 Отговор
    да млъкни завинаги.

    Коментиран от #18

    17:45 07.11.2026

  • 17 Мира ботокса мисирката от нова телевизия

    6 1 Отговор
    Новият ред за сигурност в Европа може да е опасен за зеленски. Има опасност да стане експонат в московската зоологическа градина.

    17:48 07.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Абе

    4 0 Отговор
    Кой те пита тебе - никой

    17:50 07.11.2026

  • 20 Иван

    0 4 Отговор
    Абе ботокса откъде е откраднал климатика за бункера?

    Коментиран от #23

    17:50 07.11.2026

  • 21 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Тука има ли някой евроатлантик който ме е питал 2022 г дали имам яйца в Москва?
    Да пита пак.

    17:51 07.11.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Първо да поизтрепе още":

    Ти не си българин.Ти си или украинец или германец

    17:52 07.11.2026

  • 23 Казах ти

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Иван":

    изключи опциятаза реклами, че да не дойде у вас да лепне и твоя🥴

    17:53 07.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Баш Хайдутин и действащ комунист💯

    0 2 Отговор
    Радев да натовари всички копейки и комунисти в КАМИЙОНА и да изчезвате в Красноярск, Челябинск ,Мурманск ,Москва и т.н. В БГ да дишам спокойно .

    17:55 07.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 така, така

    3 0 Отговор
    не може да наричате героя на тази публикация със следните думи
    - определението за любител на бял прах
    - човек който се движи в превозно средство
    - процес, който водата осъществява като натиснето кранчето

    Всички думи, с които бихте нарекли горното, машината ги приема за нелицеприятниц, когато касаят клоуна

    17:57 07.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Не говори от

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Първо да поизтрепе още":

    Името на българите, защото не е така.

    17:59 07.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

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