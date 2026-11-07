Сблъсъци в Тирана: Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия

Сблъсъци между протестиращи и полицията избухнаха пред Министерството на образованието в Тирана. Демонстранти запалиха контейнери за боклук и ги тласнаха към полицейските служители, а маскирани лица хвърляха камъни и други предмети по органите на реда, съобщава АТА.
Полицията отговори с лютив спрей и сълзотворен газ. На мястото бяха разположени и водни оръдия за разпръскване на тълпата.
Напрежението започна с участието на опозицията
Демонстрацията първоначално беше организирана като студентски протест, но впоследствие прерасна в сблъсъци между студенти и представители и привърженици на опозиционната Демократическа партия.
Младежите се опитаха да попречат на поддръжници на партията на Сали Бериша да се присъединят към митинга. На протеста беше издигнат транспарант с надпис „Рама в затвора, Бериша в затвора“ – знак, че студентите не приемат участието на политически формации в своите действия.
Ден по-рано лидерът на Демократическата партия Сали Бериша призова гражданите да подкрепят студентите. Той определи „победата на техния бунт“ като изключително важна за бъдещето на страната.
Студентските искания прераснаха в антиправителствени протести
Протестите в Тирана започнаха на 13 октомври заради недоволство от лошите условия в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа и ограничените възможности за работа след дипломирането.
Постепенно демонстрациите се превърнаха в антиправителствени прояви. Участниците настояват за оставката на социалистическия премиер Еди Рама и за съставяне на служебно правителство.
При предишни протести са регистрирани сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и бизнеси. БТА съобщава и за стотици задържани участници.
По-рано тази година Демократическата партия организира отделни протести с искания за оставка на правителството, сформиране на преходен кабинет и провеждане на свободни избори. Последната демонстрация отново показа напрежението между студентското движение и опозиционните сили, които се опитват да го подкрепят.
Източници: btvnovinite.bg, en.ata.gov.al
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Буздуган
Коментиран от #11
23:22 07.11.2026
3 Ьшйьйцц
Коментиран от #6
23:23 07.11.2026
4 Путин е виновен
Всичко това го направи едновременно с лопати и процесори откраднати от украински перални.
Коментиран от #9
23:24 07.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сега
До коментар #3 от "Ьшйьйцц":ли застъпваш?
23:25 07.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Промяната
23:27 07.11.2026
9 Ъхъ
До коментар #4 от "Путин е виновен":И на срещата на Двамата Големи+Тръмп, ще постави естествените граници на континента! Слава Богу, евроатлантическите ценности, костовизмът и соросоизмът ще останат в миналото! Като лош сън!
23:32 07.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Без майтап
До коментар #2 от "Буздуган":Сблъсъка на Тези които са милиарди, с тези които се крият в бунери, и тези които имат милиарди е неизбежен. Света върви напред благодарение на революциите и на следващите в ...които ще разчитат на бункера.
...
00:00 08.11.2026