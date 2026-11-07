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Сблъсъци в Тирана: Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия

Сблъсъци в Тирана: Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия

7 Ноември, 2026 23:16 700 11

  • тирана-
  • албания-
  • студентски протести-
  • сали бериша-
  • еди рама

Студентски протест пред Министерството на образованието прерасна в напрежение с поддръжници на опозицията и сблъсъци с полицията

Сблъсъци в Тирана: Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сблъсъци между протестиращи и полицията избухнаха пред Министерството на образованието в Тирана. Демонстранти запалиха контейнери за боклук и ги тласнаха към полицейските служители, а маскирани лица хвърляха камъни и други предмети по органите на реда, съобщава АТА.

Полицията отговори с лютив спрей и сълзотворен газ. На мястото бяха разположени и водни оръдия за разпръскване на тълпата.

Напрежението започна с участието на опозицията

Демонстрацията първоначално беше организирана като студентски протест, но впоследствие прерасна в сблъсъци между студенти и представители и привърженици на опозиционната Демократическа партия.

Младежите се опитаха да попречат на поддръжници на партията на Сали Бериша да се присъединят към митинга. На протеста беше издигнат транспарант с надпис „Рама в затвора, Бериша в затвора“ – знак, че студентите не приемат участието на политически формации в своите действия.

Ден по-рано лидерът на Демократическата партия Сали Бериша призова гражданите да подкрепят студентите. Той определи „победата на техния бунт“ като изключително важна за бъдещето на страната.

Студентските искания прераснаха в антиправителствени протести

Протестите в Тирана започнаха на 13 октомври заради недоволство от лошите условия в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа и ограничените възможности за работа след дипломирането.

Постепенно демонстрациите се превърнаха в антиправителствени прояви. Участниците настояват за оставката на социалистическия премиер Еди Рама и за съставяне на служебно правителство.

При предишни протести са регистрирани сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и бизнеси. БТА съобщава и за стотици задържани участници.

По-рано тази година Демократическата партия организира отделни протести с искания за оставка на правителството, сформиране на преходен кабинет и провеждане на свободни избори. Последната демонстрация отново показа напрежението между студентското движение и опозиционните сили, които се опитват да го подкрепят.

Източници: btvnovinite.bg, en.ata.gov.al


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Буздуган

    0 1 Отговор
    На бункерите цената отива нагоре..

    Коментиран от #11

    23:22 07.11.2026

  • 3 Ьшйьйцц

    0 6 Отговор
    Руските дестабилизатори са оставили Албания за терен на иранските си колеги!

    Коментиран от #6

    23:23 07.11.2026

  • 4 Путин е виновен

    9 1 Отговор
    Успя да организира едновременно преврат в Полша, да създаде затвор с камера за мъчения в Украйна, да постави своето правителство в България, да фалира най-голямата банка в Парагвай, да регулира термостатите на хладилниците в цяла Европа и още да стигне навреме за средносрочните избори в САЩ.
    Всичко това го направи едновременно с лопати и процесори откраднати от украински перални.

    Коментиран от #9

    23:24 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сега

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ьшйьйцц":

    ли застъпваш?

    23:25 07.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Промяната

    3 3 Отговор
    Аре и в София! Да излезе онова дебелото у да вика ууууууу

    23:27 07.11.2026

  • 9 Ъхъ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Путин е виновен":

    И на срещата на Двамата Големи+Тръмп, ще постави естествените граници на континента! Слава Богу, евроатлантическите ценности, костовизмът и соросоизмът ще останат в миналото! Като лош сън!

    23:32 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Без майтап

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Буздуган":

    Сблъсъка на Тези които са милиарди, с тези които се крият в бунери, и тези които имат милиарди е неизбежен. Света върви напред благодарение на революциите и на следващите в ...които ще разчитат на бункера.
    ...

    00:00 08.11.2026

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