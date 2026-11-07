Сблъсъци в Тирана: Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия

Сблъсъци между протестиращи и полицията избухнаха пред Министерството на образованието в Тирана. Демонстранти запалиха контейнери за боклук и ги тласнаха към полицейските служители, а маскирани лица хвърляха камъни и други предмети по органите на реда, съобщава АТА.

Полицията отговори с лютив спрей и сълзотворен газ. На мястото бяха разположени и водни оръдия за разпръскване на тълпата.

Напрежението започна с участието на опозицията

Демонстрацията първоначално беше организирана като студентски протест, но впоследствие прерасна в сблъсъци между студенти и представители и привърженици на опозиционната Демократическа партия.

Младежите се опитаха да попречат на поддръжници на партията на Сали Бериша да се присъединят към митинга. На протеста беше издигнат транспарант с надпис „Рама в затвора, Бериша в затвора“ – знак, че студентите не приемат участието на политически формации в своите действия.

Ден по-рано лидерът на Демократическата партия Сали Бериша призова гражданите да подкрепят студентите. Той определи „победата на техния бунт“ като изключително важна за бъдещето на страната.

Студентските искания прераснаха в антиправителствени протести

Протестите в Тирана започнаха на 13 октомври заради недоволство от лошите условия в университетите, високите такси за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа и ограничените възможности за работа след дипломирането.

Постепенно демонстрациите се превърнаха в антиправителствени прояви. Участниците настояват за оставката на социалистическия премиер Еди Рама и за съставяне на служебно правителство.

При предишни протести са регистрирани сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и бизнеси. БТА съобщава и за стотици задържани участници.

По-рано тази година Демократическата партия организира отделни протести с искания за оставка на правителството, сформиране на преходен кабинет и провеждане на свободни избори. Последната демонстрация отново показа напрежението между студентското движение и опозиционните сили, които се опитват да го подкрепят.

Източници: btvnovinite.bg, en.ata.gov.al