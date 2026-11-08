Айзенкот получи мандат за ново правителство на Израел

Президентът на Израел Ицхак Херцог възложи на Гади Айзенкот да състави следващото правителство, което е сериозен политически удар за премиера Бенямин Нетаняху. Решението беше взето след консултации с всички партии, избрани в Кнесета, след парламентарния вот на 27 октомври.

Айзенкот, лидер на центристката партия „Яшар“ и бивш началник на Генералния щаб, получи препоръките на 67 депутати. Нетаняху беше подкрепен от 46 народни представители. Нито един от лагерите обаче не разполага самостоятелно с необходимите 61 места в 120-членния Кнесет.

Сред партиите, които отказаха да препоръчат Нетаняху, беше „Обединен юдаизъм на Тората“ – традиционен съюзник на премиера. Това разкри пукнатина в досегашния му блок, но не е достатъчно, за да гарантира на Айзенкот стабилна коалиция.

Арабската подкрепа е ключова, но спорна

Айзенкот настоява за „правителство на националната спешност“ и иска то да бъде гласувано възможно най-бързо. Основата му са четири еврейски опозиционни партии – „Яшар“, „Заедно“, „Израел Бейтену“ и „Демократите“, които имат общо 48 места.

Кандидатът поставя четири условия пред бъдещите си партньори: Израел да бъде признат за еврейска, демократична, либерална и равноправна държава; да се спазват ценностите на Декларацията за независимост; да бъде въведена всеобща служба – военна, национална или гражданска; и „Хамас“ да бъде признат за терористична организация.

Последното условие на практика изключва арабските партии от участие в кабинета, но те могат да осигурят необходимата парламентарна подкрепа отвън. За да бъде съставено правителство, е достатъчно обикновено мнозинство. За свалянето му обаче е необходима подкрепа от 61 депутати за алтернативен кабинет.

Либерман поставя основната пречка

Най-сериозното препятствие пред плана на Айзенкот е лидерът на „Израел Бейтену“ Авигдор Либерман. Той отхвърля правителство, което ще зависи от арабските партии, и предупреждава, че подобен кабинет ще бъде краткотраен и в крайна сметка ще върне Нетаняху на власт.

„Ще видим Нетаняху да се върне със 70 места за още четири години, а оттам пътят към унищожението е кратък“, написа Либерман.

Вместо това той призова за „максимално усилие“ за коалиция от 61 депутати с участието на „Шас“ и „Обединен юдаизъм на Тората“, но без арабските партии. Този вариант влиза в пряк конфликт с предизборния ангажимент на опозицията за всеобща служба. Ултраортодоксалните партии настояват за закон, който да запази освобождаването на ултраортодоксалните мъже от задължителна военна служба, а едната от тях продължава да подкрепя Нетаняху.

Какво следва

Нетаняху призова за правителство на националното единство с целия си политически блок, включително крайнодесните и ултраортодоксалните партии. Той заяви, че Израел „просто няма да оцелее“, ако бъде съставено малцинствено правителство с подкрепата на арабските формации.

Партията на Айзенкот определи посланието му като „жалък политически ход“ и заяви, че „Ликуд“ може да се присъедини към широко правителство, ако прекрати съюза си с крайните партии и подкрепи кабинет начело с Айзенкот.

Първият тест за новото парламентарно мнозинство ще бъде във вторник, когато новият Кнесет ще положи клетва. Опозицията възнамерява да смени председателя на парламента, което би ѝ позволило да предприеме действия като създаване на държавна комисия за разследване на провалите в сигурността, довели до атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г.

Айзенкот разполага с 28 дни за преговори за министерски постове, бюджет и политика, като президентът може да удължи срока с още 14 дни. При неуспех мандатът ще може да бъде връчен на Нетаняху за нови четири седмици.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com, timesofisrael.com