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Откриха още три тела в дома на стрелеца от Краков

Откриха още три тела в дома на стрелеца от Краков

8 Ноември, 2026 03:52 895 7

  • стрелба в краков-
  • полша-
  • масова стрелба-
  • доналд туск-
  • крайнодясна идеология

Предполага се, че жертвите са близки на простреляния, който отне живота на 6 човека и рани други 16 на градския площад

Откриха още три тела в дома на стрелеца от Краков - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шестима души са убити, а 16 са ранени, след като въоръжен мъж откри огън от автомобил на централния площад в Краков, съобщиха полските власти. Загинали са четири жени и двама мъже.

Сигналите за стрелбата са подадени около 15:00 часа местно време на 7 ноември. Според полицията 25-годишният полски гражданин е влязъл с автомобила си на Главния пазарен площад и е стрелял произволно по хората. Той е бил облечен във военен стил и е използвал оръжия, определени от полицията като военни.

Полицаи са простреляли заподозрения, който е ранен и е откаран в болница. По данни на органите на реда той е единственият издирван във връзка с нападението.

Още три тела са открити в дома му

По-късно при претърсване на жилището на заподозрения в Островец Швиентокшиски, на около 190 километра северно от Краков, са открити телата на две жени и един мъж. Премиерът Доналд Туск заяви, че има сериозни основания да се смята, че те са близки членове на семейството на мъжа.

Обстоятелствата около смъртта им все още не са изяснени. В автомобила на заподозрения са намерени множество оръжия и боеприпаси. Полицията и разследващите органи продължават да работят по случая.

Проверява се версия за крайнодясна идеология

Мотивът за стрелбата не е установен. Вътрешният министър Марчин Кервински заяви, че първоначалните данни сочат интерес на нападателя към крайнодесни идеологии и наличието на „много радикални възгледи“.

„Всичко сочи, че стрелецът е бил повлиян от крайнодясна идеология. Това също ще бъде предмет на разследване“, заяви Кервински.

Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш отрече появилите се твърдения, че заподозреният е военнослужещ. „Този човек не е бил и не е войник в полските въоръжени сили и никога не е имал връзка с армията“, каза той.

Сред ранените има петима чуждестранни граждани – от Австрия, Германия, Португалия, Русия и Великобритания. Двама полицаи също са пострадали, като единият е в много тежко състояние. По данни на министъра на правосъдието Валдемар Журек той е с нефункциониращ бял дроб и спешно се нуждае от кръв от група AB+.

Площадът остава отцепен

Куршум е счупил предното стъкло на трамвай, но няма ранени. Нападателят е стрелял и по два коня, които са теглели туристически карети. Животните са оцелели, прегледани са от ветеринар и са отведени от района.

Полицията е разположила автобус край мястото на нападението, където очевидци могат да дават показания. Премиерът Туск заяви, че двамата полицаи, намесили се срещу стрелеца, вероятно са спасили много човешки животи.

Кметът на Краков Лукаш Гибала обяви траур в града до 11 ноември. Разследването продължава, а властите все още изясняват причините за нападението и връзката между стрелбата на площада и трите тела, открити в дома на заподозрения.

Източници: edition.cnn.com, apnews.com, cbsnews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 краят з акОМАНИТИТЕ идва ..скоро

    3 5 Отговор
    скоро и тука ша има клане много по брутално.. без палатки без МИрниее протестами... стискаите зъби вси 4ки га до ве ще си полу4ат заслугеното.. ВИВА ла РЕВОСУЛИОН И ГиЛОТИНЕН

    03:55 08.11.2026

  • 2 Повреден мозък

    4 1 Отговор
    Просто е превъртял. Има много индивиди такива по света.

    Коментиран от #7

    03:55 08.11.2026

  • 3 ☝️Добре, че няма власт

    5 13 Отговор
    Путин погуби стотици хиляди руснаци и украинци и даже го величаят.

    03:58 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 среднощен

    2 0 Отговор
    "...Нападателят е стрелял и по два коня, които са теглели туристически карети...";

    Щом е посегнал на горките животни, означава че не е либерал. "Казаците" също пазят конете - означава че не е свързано с Украйна... А "труповете вкъщи" - все още нищо не означава... Скоро ще се реши - "коя е най-правилната версия"... Въпросът е - "правилната за кого"... Нещо като "развръзката по случая Петрохан"...
    Важното е, че конете са оцелели - те са "надеждни свидетели"...

    04:57 08.11.2026

  • 7 Хич не е превъртял

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Повреден мозък":

    Зомбиран е от РИА Новости.

    05:05 08.11.2026

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