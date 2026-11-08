Зам.-началникът на кабинета на Белия дом Ричард Уолтърс подаде оставка

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Ричард Уолтърс подаде оставка след решението на Доналд Тръмп да замени Сузи Уайлс със Стивън Милър. Уолтърс е предложил оставката си на 6 ноември, съобщи Axios, позовавайки се на негово изявление и на източник, запознат със случилото се.

„Работата при президента Тръмп беше чест на живота ми. Винаги ще бъда благодарен на Сузи Уайлс за тази възможност“, заяви Уолтърс. Той допълни, че очаква да бъде част от екипа на Милър „отвън“.

Тръмп обяви на 6 ноември, че Стивън Милър, досегашен заместник-началник на кабинета и един от най-близките му съветници, ще стане началник на кабинета, считано от 9 ноември. Сузи Уайлс ще продължи работа в политическата операция на президента.

Милър определи Уолтърс като ценен член на администрацията и заяви, че той ще продължи да помага за изпълнението на политиките на Тръмп извън Белия дом. Напускането на Уолтърс е първата голяма промяна в екипа след назначаването на Милър, отбелязва Axios.

Уолтърс се присъедини към Белия дом през май. Той е дългогодишен републикански политически кадър, участвал в трите президентски кампании на Тръмп и ръководил комитета по встъпването му в длъжност през 2025 г. Връзката му със Сузи Уайлс продължава повече от десетилетие, а двамата са работили в тясно сътрудничество в Белия дом.

Източници: axios.com