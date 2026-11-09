Разговорът с Путин разцепи Европа за войната в Украйна

Телефонният разговор на президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре с Владимир Путин трябваше да покаже, че Европа иска да участва пряко в усилията за прекратяване на войната в Украйна. Вместо това инициативата предизвика остър спор сред северните съюзници и извади наяве по-широкото разделение в Европа за подхода към Москва.
Разговорът се състоя на 27 октомври от Хелзинки и продължи около 90 минути. Двамата лидери са действали от името на Финландия и Норвегия, а не като представители на Европа като цяло. Инициативата е била съгласувана с Украйна и е свързана с предстоящите разговори между руски, украински и американски представители в Абу Даби.
„Войната се случва в Европа и е илюзия да се смята, че тя ще приключи, ако Европа не разговаря с Москва“, заяви Стьоре пред „Политико“. Той обясни, че целта е била европейските послания и позицията на Украйна да не бъдат предавани единствено чрез Вашингтон.
Спорът започна още сред северните съюзници
Решението на Стуб и Стьоре не беше прието еднозначно. Премиерът на Естония Кристен Михал заяви, че Европа не трябва да влиза в ролята на посредник и да се опитва да угоди на „диктатора“. Датският премиер Мете Фредериксен каза, че европейските държави трябва да останат единни, вместо да действат поотделно.
Шведският премиер Улф Кристерсон заяви, че не е бил информиран предварително за разговора и изрази ниски очаквания към подобен контакт. Полският премиер Доналд Туск също предупреди, че са необходими „абсолютна предпазливост и бдителност“.
В същото време Стьоре и Стуб твърдят, че са уведомили съюзниците си и са провели консултации с партньорите. Според финландския президент разговорът е бил подготвен в координация с Украйна и Съединените щати.
Европа се опитва да си върне място в преговорите
Разногласията се задълбочиха, след като Вашингтон започна да води преговорния процес с Москва и Киев. След завръщането си в Белия дом Доналд Тръмп разговаря с Путин и ограничи американската финансова подкрепа за Украйна, което според европейски представители разклати дотогавашната трансатлантическа координация.
На 20 октомври Стьоре прие в Осло украинския президент Володимир Зеленски и американския пратеник Стив Уиткоф. Стуб също участва в срещата и заяви, че мирният процес отново е „на релси“. Само ден по-късно Уиткоф се срещна с Путин в Санкт Петербург и го определи като „хуманитарен“, което предизвика допълнително недоверие в европейските столици.
Според „Асошиейтед прес“ европейските държави настояват да имат място на масата, защото бъдещото споразумение ще засяга и архитектурата на сигурността на континента. Русия обаче не допуска европейски представители до първия кръг на разговорите в Абу Даби. Кремълският съветник Юрий Ушаков заяви, че те няма да бъдат поканени в залата, ако пристигнат там.
Москва същевременно представя собствена версия за причините за продължаването на войната. Кремъл заяви, че справедлив и дълготраен мир е възможен само ако бъдат взети предвид интересите на Русия, и обвини политиките на Европейския съюз и НАТО, че удължават бойните действия. Това не показва промяна в руската позиция по основните спорни въпроси.
Следващият тест ще бъде в Абу Даби
Предстоящите разговори между Русия, Украйна и Съединените щати ще покажат дали директният европейски контакт с Путин ще доведе до реално влияние или само ще подчертае разликите между съюзниците. Сред основните теми са прекратяването на огъня, гаранциите за сигурност и бъдещото участие на Европа.
Европейските лидери трябва да обсъдят въпроса и на неформална среща на върха в Дъблин. Очакванията за обща позиция остават ограничени, тъй като едни държави настояват за натиск върху Москва, а други смятат, че без директен разговор с Путин не може да бъде постигнато споразумение.
Източници: politico.eu, apnews.com, yle.fi
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С Путин трябва да се разговаря само ведн
И всичко ще се оправи.
Коментиран от #3, #18, #19
08:07 09.11.2026
2 Разцепи европа и го нацепи
Единственния Губещ е Руският Народ
Който плаща
Сметката със кръв и нищета
Коментиран от #29
08:08 09.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Красимир Петров
Коментиран от #10, #17
08:09 09.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тридневният как е?
И нещо фронта не мърда само черните чували към Русия пътуват
Русия сила
08:10 09.11.2026
7 Дялю
Путин ще се бие до последният Руснак
А те свършват Бързо
08:11 09.11.2026
8 Ванга
08:11 09.11.2026
9 Дервишоглу
Коментиран от #16
08:11 09.11.2026
10 Европа не се интересува от мнението ти
До коментар #4 от "Красимир Петров":Досещаш ли се?
Коментиран от #20
08:12 09.11.2026
11 ГрУЙО
Коментиран от #33, #40
08:12 09.11.2026
12 5 години 3 села
След 10 години война ще са 4 села
Дръжте се братушки
Коментиран от #21
08:12 09.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гост
08:15 09.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Управлението
До коментар #4 от "Красимир Петров":На Русия от джуджето Путен от бункера е пълен провал. Горкичките още нямат канализация и асфалтирани пътища, тръгнали 3 села 5 години да бутат
08:15 09.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Всеки средностатистически осмокласник
До коментар #1 от "С Путин трябва да се разговаря само ведн":е в състояние да paзpeвe gжygжeтo Пyтuн с шaмaрu и да му вземе gжo6нuтe.
08:18 09.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 горд усраинец
До коментар #12 от "5 години 3 села":А па ние си върнахме Мариупол, Крим, Бахмут, Афдеевфка и прочее. Даже и КУРск още го държим. Мдааа.
08:19 09.11.2026
22 Ква е тая?!
08:21 09.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Асвабадителите
08:22 09.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Няма как
До коментар #18 от "късичкото име":Не съм миньор.
Не мога да дълбая толкова, че да му стигна до бункера.
08:22 09.11.2026
29 Ама то щот...
До коментар #2 от "Разцепи европа и го нацепи":...Европата цъфти и връзва...?!
Коментиран от #31
08:23 09.11.2026
30 Антирашист 5043
08:24 09.11.2026
31 Ами.....
До коментар #29 от "Ама то щот...":Точно така.
08:25 09.11.2026
32 Никой нищо... не е разцепил!!!
Коментиран от #35
08:28 09.11.2026
33 За сга сме в Групата на лузерите...
До коментар #11 от "ГрУЙО":на "Кимон Георгиев" !!!
Утре може и в ЕО да сме , .... "ху кеярс"???
Алекперовците на" Кимон" те управляват , никой нищо не знае!!!
08:32 09.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 за една пробита рубла
Коментиран от #38
08:49 09.11.2026
37 Копейка
09:11 09.11.2026
38 Zахарова
До коментар #36 от "за една пробита рубла":Е, да де ама нали ги жертваме вие да сте добре, да сте под наше гоподство, не под омразното европейско
09:14 09.11.2026
39 Отреазвяващ
09:15 09.11.2026
40 Шопо
До коментар #11 от "ГрУЙО":С помощ от България Зеленски може да победи Русия
09:18 09.11.2026