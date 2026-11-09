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Разговорът с Путин разцепи Европа за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Разговорът с Путин разцепи Европа за войната в Украйна

9 Ноември, 2026 08:05 2 295 40

  • украйна-
  • владимир путин-
  • александер стуб-
  • юнас гар стьоре-
  • преговори за мир

Телефонният разговор на лидерите на Финландия и Норвегия с руския президент предизвика спор дали директният контакт помага за мира или отслабва натиска върху Москва

Разговорът с Путин разцепи Европа за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Телефонният разговор на президента на Финландия Александер Стуб и премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре с Владимир Путин трябваше да покаже, че Европа иска да участва пряко в усилията за прекратяване на войната в Украйна. Вместо това инициативата предизвика остър спор сред северните съюзници и извади наяве по-широкото разделение в Европа за подхода към Москва.

Разговорът се състоя на 27 октомври от Хелзинки и продължи около 90 минути. Двамата лидери са действали от името на Финландия и Норвегия, а не като представители на Европа като цяло. Инициативата е била съгласувана с Украйна и е свързана с предстоящите разговори между руски, украински и американски представители в Абу Даби.

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„Войната се случва в Европа и е илюзия да се смята, че тя ще приключи, ако Европа не разговаря с Москва“, заяви Стьоре пред „Политико“. Той обясни, че целта е била европейските послания и позицията на Украйна да не бъдат предавани единствено чрез Вашингтон.

Спорът започна още сред северните съюзници

Решението на Стуб и Стьоре не беше прието еднозначно. Премиерът на Естония Кристен Михал заяви, че Европа не трябва да влиза в ролята на посредник и да се опитва да угоди на „диктатора“. Датският премиер Мете Фредериксен каза, че европейските държави трябва да останат единни, вместо да действат поотделно.

Шведският премиер Улф Кристерсон заяви, че не е бил информиран предварително за разговора и изрази ниски очаквания към подобен контакт. Полският премиер Доналд Туск също предупреди, че са необходими „абсолютна предпазливост и бдителност“.

В същото време Стьоре и Стуб твърдят, че са уведомили съюзниците си и са провели консултации с партньорите. Според финландския президент разговорът е бил подготвен в координация с Украйна и Съединените щати.

Европа се опитва да си върне място в преговорите

Разногласията се задълбочиха, след като Вашингтон започна да води преговорния процес с Москва и Киев. След завръщането си в Белия дом Доналд Тръмп разговаря с Путин и ограничи американската финансова подкрепа за Украйна, което според европейски представители разклати дотогавашната трансатлантическа координация.

На 20 октомври Стьоре прие в Осло украинския президент Володимир Зеленски и американския пратеник Стив Уиткоф. Стуб също участва в срещата и заяви, че мирният процес отново е „на релси“. Само ден по-късно Уиткоф се срещна с Путин в Санкт Петербург и го определи като „хуманитарен“, което предизвика допълнително недоверие в европейските столици.

Според „Асошиейтед прес“ европейските държави настояват да имат място на масата, защото бъдещото споразумение ще засяга и архитектурата на сигурността на континента. Русия обаче не допуска европейски представители до първия кръг на разговорите в Абу Даби. Кремълският съветник Юрий Ушаков заяви, че те няма да бъдат поканени в залата, ако пристигнат там.

Москва същевременно представя собствена версия за причините за продължаването на войната. Кремъл заяви, че справедлив и дълготраен мир е възможен само ако бъдат взети предвид интересите на Русия, и обвини политиките на Европейския съюз и НАТО, че удължават бойните действия. Това не показва промяна в руската позиция по основните спорни въпроси.

Следващият тест ще бъде в Абу Даби

Предстоящите разговори между Русия, Украйна и Съединените щати ще покажат дали директният европейски контакт с Путин ще доведе до реално влияние или само ще подчертае разликите между съюзниците. Сред основните теми са прекратяването на огъня, гаранциите за сигурност и бъдещото участие на Европа.

Европейските лидери трябва да обсъдят въпроса и на неформална среща на върха в Дъблин. Очакванията за обща позиция остават ограничени, тъй като едни държави настояват за натиск върху Москва, а други смятат, че без директен разговор с Путин не може да бъде постигнато споразумение.

Източници: politico.eu, apnews.com, yle.fi


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С Путин трябва да се разговаря само ведн

    5 27 Отговор
    обаче фул контакт.
    И всичко ще се оправи.

    Коментиран от #3, #18, #19

    08:07 09.11.2026

  • 2 Разцепи европа и го нацепи

    5 38 Отговор
    Ба Путин два ката

    Единственния Губещ е Руският Народ
    Който плаща
    Сметката със кръв и нищета

    Коментиран от #29

    08:08 09.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Красимир Петров

    40 6 Отговор
    Управлението на Европа от либералните дЖ-ен.дъри е пълен провал.

    Коментиран от #10, #17

    08:09 09.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тридневният как е?

    7 34 Отговор
    След 3 месеца почваме 6- стата година на три дневния
    И нещо фронта не мърда само черните чували към Русия пътуват

    Русия сила

    08:10 09.11.2026

  • 7 Дялю

    6 29 Отговор
    Удри

    Путин ще се бие до последният Руснак

    А те свършват Бързо

    08:11 09.11.2026

  • 8 Ванга

    4 28 Отговор
    Русия ке Падне

    08:11 09.11.2026

  • 9 Дервишоглу

    33 3 Отговор
    Мечтите на фашизираната измет са в следствие на кристалите за пица.

    Коментиран от #16

    08:11 09.11.2026

  • 10 Европа не се интересува от мнението ти

    3 22 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    Досещаш ли се?

    Коментиран от #20

    08:12 09.11.2026

  • 11 ГрУЙО

    23 3 Отговор
    А ние мърльовците към коя европейска група ще сме?

    Коментиран от #33, #40

    08:12 09.11.2026

  • 12 5 години 3 села

    5 26 Отговор
    Силата е в нас
    След 10 години война ще са 4 села

    Дръжте се братушки

    Коментиран от #21

    08:12 09.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гост

    21 0 Отговор
    Я, трети клас пак на амбразурата събале! Сигурно са дигнали цената на баничките...

    08:15 09.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Управлението

    6 20 Отговор

    До коментар #4 от "Красимир Петров":

    На Русия от джуджето Путен от бункера е пълен провал. Горкичките още нямат канализация и асфалтирани пътища, тръгнали 3 села 5 години да бутат

    08:15 09.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Всеки средностатистически осмокласник

    3 19 Отговор

    До коментар #1 от "С Путин трябва да се разговаря само ведн":

    е в състояние да paзpeвe gжygжeтo Пyтuн с шaмaрu и да му вземе gжo6нuтe.

    08:18 09.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 горд усраинец

    16 2 Отговор

    До коментар #12 от "5 години 3 села":

    А па ние си върнахме Мариупол, Крим, Бахмут, Афдеевфка и прочее. Даже и КУРск още го държим. Мдааа.

    08:19 09.11.2026

  • 22 Ква е тая?!

    16 1 Отговор
    Гимназистка и свежарска снимка на Зеленски,нямаща нищо общо със сегашният му вид...?!

    08:21 09.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Асвабадителите

    2 11 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    08:22 09.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Няма как

    2 9 Отговор

    До коментар #18 от "късичкото име":

    Не съм миньор.
    Не мога да дълбая толкова, че да му стигна до бункера.

    08:22 09.11.2026

  • 29 Ама то щот...

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Разцепи европа и го нацепи":

    ...Европата цъфти и връзва...?!

    Коментиран от #31

    08:23 09.11.2026

  • 30 Антирашист 5043

    2 13 Отговор
    Никоя държава не чества 7 ми ноември ( основата на ленинизма и комунизма ) !

    08:24 09.11.2026

  • 31 Ами.....

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ама то щот...":

    Точно така.

    08:25 09.11.2026

  • 32 Никой нищо... не е разцепил!!!

    1 17 Отговор
    Играта е такава , подмолна ,мръсна и непочтена руска война!!!

    Коментиран от #35

    08:28 09.11.2026

  • 33 За сга сме в Групата на лузерите...

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "ГрУЙО":

    на "Кимон Георгиев" !!!
    Утре може и в ЕО да сме , .... "ху кеярс"???
    Алекперовците на" Кимон" те управляват , никой нищо не знае!!!

    08:32 09.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 за една пробита рубла

    3 5 Отговор
    За путин живота на руските войници струва една пробита рубла!

    Коментиран от #38

    08:49 09.11.2026

  • 37 Копейка

    2 1 Отговор
    Винаги съм била против европата и българийщлката. Да живее нерушимият съюз Путин-Тръмп

    09:11 09.11.2026

  • 38 Zахарова

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "за една пробита рубла":

    Е, да де ама нали ги жертваме вие да сте добре, да сте под наше гоподство, не под омразното европейско

    09:14 09.11.2026

  • 39 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Разцепи или ,,нацепи,поцепи"?

    09:15 09.11.2026

  • 40 Шопо

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "ГрУЙО":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    09:18 09.11.2026

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