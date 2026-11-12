Дания ще обяви другата седмица държавата за център за връщане мигранти

Държавата, в която ще бъде създаден център за връщане на мигранти от Европа, може да бъде обявена следващата седмица. Това заяви датската премиерка Мете Фредериксен по време на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин.

„Преговорите вървят много добре и се приближихме значително до създаването на център извън Европа, по който някои от нас работят усилено от години. Ще можем да кажем повече следващата седмица“, каза Фредериксен, цитирана от датската обществена медия ДР чрез агенция Рицaу.

Името на държавата домакин все още не е официално потвърдено. Нидерландски медии съобщават, че най-вероятният избор е Руанда, а очакваното обявяване може да стане на миграционна среща във Виена на 16 ноември.

Планът на пет европейски държави

Дания, Германия, Австрия, Нидерландия и Гърция работят по общ модел за центрове извън Европейския съюз. В тях би трябвало да бъдат настанявани хора с окончателно отхвърлени молби за убежище или без законово право да останат в ЕС, докато бъде организирано връщането им или бъде намерено друго решение.

През септември министрите от петте държави се договориха да ускорят разговорите с потенциални партньори извън ЕС. Датският министър на имиграцията и интеграцията Мортен Бьодсков заяви тогава, че Дания очаква да бъде готова да изпрати първите хора към партньорска държава до края на 2027 г.

Европейският парламент одобри през юни правила, които създават правна възможност държави от ЕС да използват подобни центрове при спазване на основните права и принципа на забрана за връщане на хора в държава, където могат да бъдат преследвани или изложени на сериозна опасност.

Руанда остава непотвърден вариант

Руанда вече е обсъждана като възможен партньор. Според публикации, цитиращи дипломатически източници, първоначалният проект може да бъде пилотен и да обхване около 100 души, или приблизително по 20 души от всяка от петте държави. Тези параметри обаче не са потвърдени от датското правителство или от самата Руанда.

Планът е политически спорен. Съветът на Европа предупреди за значителни рискове за човешките права при прехвърлянето на хора към трети държави, включително опасност от лошо отношение и произволно задържане.

Следващият ключов момент е миграционната среща във Виена на 16 ноември. Тогава се очаква да стане ясно дали петте държави са постигнали споразумение и коя страна ще бъде посочена като домакин на първия център за връщане извън ЕС.

Източници: dailynorthern.com, presse-fotos.dk, apnews.com