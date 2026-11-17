Технически проблем в системите на United Airlines временно забави излитащи полети в САЩ в понеделник следобед. Авиокомпанията съобщи, че повредата е отстранена след около 90 минути, но предупреди, че са възможни остатъчни закъснения при възстановяването на разписанието.

„Отстранихме технически проблем, който забави излитанията“, заяви United Airlines. Проблемът не е засегнал полетите, които вече са били във въздуха, нито регионалните полети на United Express. Авиокомпанията посочи още, че няма данни сривът да е свързан с кибератака.

Проблем с данните за самолетите

„Няма индикации, че това е проблем, свързан с киберсигурността“, заяви United Airlines.

Според мемо на профсъюза на пилотите сривът е засегнал приложенията за екипажите, комуникациите и системите за съобщения. Временно авиокомпанията не е могла да предоставя окончателните тегла на самолетите за излитащите полети.

Тези данни са част от предполетните изчисления за теглото и баланса на самолета. В тях се включват горивото, багажът, товарът и броят на пътниците. Те са необходими за определяне на параметрите за безопасно излитане при конкретните метеорологични условия и състоянието на пистата.

Агенция AP съобщи, че пилоти са сигнализирали до ръководителите на полетите за проблем със система, която помага при определянето на окончателното тегло. Публикуван аудиозапис от комуникация с въздушния контрол показва, че екипажи са били инструктирани да останат на стоянките, докато системата заработи.

Броят на закъсненията остава неясен

Данните за мащаба на затрудненията се различават. AP отчете около 600 закъснели полета на United в понеделник вечерта, докато CBS News посочи 715 закъснения в късния следобед. И двата източника уточниха, че не е ясно колко от тези полети са били пряко засегнати от краткотрайния технически срив.

Проблемът се появи по-малко от седмица след националното спиране на полетите в САЩ, предизвикано от повреда в мрежата на Федералната авиационна администрация. Последиците от този срив продължиха да нарушават графиците на авиокомпаниите и през понеделник.

Пътниците на United Airlines бяха приканени да проверяват статуса на полетите си чрез приложението или сайта на компанията. След възстановяването на системите основното предизвикателство остана пренареждането на самолетите и екипажите, за да се нормализира разписанието.

Източници: apnews.com, abcnews.com, cbsnews.com