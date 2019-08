10 души са убити при стрелба в Охайо? ВИДЕО

Най-малко седем души са убити при стрелба в американския щат Охайо, съобщават американски медии.

Местният всекидневник Dayton Daily News пише, позовавайки се на източници, че най-малко 10 души са убити.

В момента се знае, че нападател е открил огън в бар в Дейтън, град в югозападната част на щата Охайо, след 01,00 часа местно време.

Само преди часове бяха избити 20 души, а други 26 пострадаха при масова стрелба в Тексас.

Между 10 и 20 души са хоспитализирани с огнестрелни рани.

Първоначално е било съобщено за 24-ма пострадали при атаката.

По непотвърдена информация нападателят е застрелян от полицията. Властите издирват втори заподозрян, който е напуснал района с джип.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi