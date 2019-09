САЩ и Израел готвят договор за обща отбрана

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху обсъдиха сключването на съвместно споразумение за отбрана между двете страни.

Това става ясно от съобщение в профила на „Туитър“ на Доналд Тръмп.

I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance....