2 септември 1945 г. Краят на Втората световна война

Ако само преди ден ви разказахме за началото на Втората световна война, то днес ще ви припомним как свършва последният най-кръвопролитен конфликт в човешката история.

На 2 септември 1945 г. приключва Втората световна война. Япония подписва акта за безусловна капитулация. Това става на борда на американския кораб Мисури в Токийския залив.

На 14 август 1945 г. японският император Хирохито обявява безусловната капитулация.Япония участва във Втората световна война като част от “Оста Рим- Берлин-Токио” и подписва Тристранния пакт на 27 септември 1940 г.

На 7 декември 1941 г. Япония започва война срещу САЩ с нападение над американската военноморска база Пърл Харбър (Хаваите). На 8 декември САЩ и Великобритания обявяват война на Япония. На 11 декември Германия и Италия обявяват война на САЩ. В края на 1941 г. и началото на 1942 г. Япония превзема Малая, Филипините, Индонезия и Бирма и разгромява британския флот при Сингапур.

На 26 юли 1945 г. правителствата на Великобритания, САЩ и Китай публикуват Потсдамската декларация, съдържаща искания за капитулация на Япония. На 6-ти и 9-ти август 1945 г. американски военновъздушни сили хвърлят атомни бомби над Хирошима и Нагасаки.

Атомните бомби принуждават император Хирохито да обяви безусловната капитулация на Япония. След това страната е окупирана главно от американски, британски, австралийски и новозеландски войски, командвани от американския генерал Дъглас Макартър.

На 8 август СССР обявява война на Япония, изпълнявайки споразуменията от Ялтенската конференция. Съветската армия освобождава Южен Сахалин, Курилските острови, Корея, разгромява Квантунската армия в Китай и Северна Корея. В настъплението срещу японските завоеватели участват монголски и китайски войски.