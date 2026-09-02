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2 септември 1945 г. Краят на Втората световна война

2 септември 1945 г. Краят на Втората световна война

2 Септември, 2026 03:08 11 881 23

  • япония-
  • капитулация-
  • сащ-
  • втора световна война

Атомните бомби принуждават император Хирохито да обяви безусловната капитулация на Япония

2 септември 1945 г. Краят на Втората световна война - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ако само преди ден ви разказахме за началото на Втората световна война, то днес ще ви припомним как свършва последният най-кръвопролитен конфликт в човешката история.

На 2 септември 1945 г. приключва Втората световна война. Япония подписва акта за безусловна капитулация. Това става на борда на американския кораб Мисури в Токийския залив.

На 14 август 1945 г. японският император Хирохито обявява безусловната капитулация.Япония участва във Втората световна война като част от “Оста Рим- Берлин-Токио” и подписва Тристранния пакт на 27 септември 1940 г.

На 7 декември 1941 г. Япония започва война срещу САЩ с нападение над американската военноморска база Пърл Харбър (Хаваите). На 8 декември САЩ и Великобритания обявяват война на Япония. На 11 декември Германия и Италия обявяват война на САЩ. В края на 1941 г. и началото на 1942 г. Япония превзема Малая, Филипините, Индонезия и Бирма и разгромява британския флот при Сингапур.

На 26 юли 1945 г. правителствата на Великобритания, САЩ и Китай публикуват Потсдамската декларация, съдържаща искания за капитулация на Япония. На 6-ти и 9-ти август 1945 г. американски военновъздушни сили хвърлят атомни бомби над Хирошима и Нагасаки.

Атомните бомби принуждават император Хирохито да обяви безусловната капитулация на Япония. След това страната е окупирана главно от американски, британски, австралийски и новозеландски войски, командвани от американския генерал Дъглас Макартър.

На 8 август СССР обявява война на Япония, изпълнявайки споразуменията от Ялтенската конференция. Съветската армия освобождава Южен Сахалин, Курилските острови, Корея, разгромява Квантунската армия в Китай и Северна Корея. В настъплението срещу японските завоеватели участват монголски и китайски войски.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 3 Отговор
    да има МИР

    Коментиран от #9

    04:28 02.09.2021

  • 2 Gowo

    6 17 Отговор
    А на трети дядото на нашия първи ръководител е бит по най подлия начин от ггрупа пияни комунисти

    05:04 02.09.2021

  • 3 Йори

    9 7 Отговор
    Брей , тез усмихнати япончета , много зли били, също като германците дето се правят на меки китки . И ние сме били там в навалицата , но ние сме били слаба ракия.

    Коментиран от #6

    05:22 02.09.2021

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Госあ

    38 5 Отговор

    До коментар #3 от "Йори":

    По зли от детеобийците на САЩ -няма. Японците са воювали срещу военни, а не са използвали оръжие за масово унищожение над цивилни, както краварите в Хирошима, Нагасаки, Дрезден и т.н. и то в самия край на войната.

    Коментиран от #7, #10

    06:39 02.09.2021

  • 7 кратко

    14 11 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Ооооо , японците са избили толкова много цивилни , че дори Хитлер би се изчервил като плаха девица на първи преглед .

    Коментиран от #11

    06:46 02.09.2021

  • 8 Случаен

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Гьоринг":

    Зиг хайл

    Коментиран от #12

    06:46 02.09.2021

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Йори

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Съгласен съм , спор няма за това .

    06:49 02.09.2021

  • 11 Госあ

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "кратко":

    Глей са, първо, докато Нанкин е изобщо несравнимо с който и да е американски геноцид над цивилни, той е бил дело на двама побъркани главнокомандващи, за разлика от държавната политика на сащ и второ лагерите за военнопленници по онова време и нямало как да бъдат петзвездни хотели като Гуантанамо например. Злото се мери в хамерикански единици, не намесвай Хитлер.

    07:08 02.09.2021

  • 12 Сър

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Случаен":

    Зиг хайл

    08:02 02.09.2021

  • 13 Роза

    7 0 Отговор
    Войната винаги изважда на повърхността най-лошите качества у хората и ги прави зверове.Политиците знаят добре това и го използват,като насъскват едни народи срещу други.Датския режисьор Макс фон Триер беше казал:"Когато държавата почне да убива,тя почва да се нарича родина!"Какво по -красноречиво от тези думи!

    08:25 02.09.2021

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хахаха

    17 1 Отговор
    Публикувано във факти.бг: Атомните бомби принуждават император Хирохито да обяви безусловната капитулация на Япония

    абе явно трябва да набивате в главите на младите новата истина за великите и непобедими щати, ама всъщност Япония капитулира след разгрома на Квантунската армия, за което срамежливо и с половин уста споменавате в края на матрялчето...:)))

    Коментиран от #18, #20

    09:23 02.09.2021

  • 16 Антилицемер

    5 0 Отговор
    Звучи сякаш Япония нямаше да капитулира без атомните бомби.....Да, бе......

    09:35 02.09.2021

  • 17 Търновец

    4 0 Отговор
    През ПСВ Япония е съюзник на USA; след войната Япония се развива много бързо и изпраща много търговски корaби за нефт и става конкурент на световни нефтени банкери, и евреина Тeди Рузвелт праща бойни корaби да препречат пътя на Японците до източници на нефт. Рузвелт не е информирал Общественото мнениe в USA.

    09:40 02.09.2021

  • 18 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "хахаха":

    Точно и вярно! То бива манипулации, но толкова плоски - не бива! Отделно, Япония капитулира пред САЩ, защото те поемат ангажимент да запазят императора им, докато при капитулация пред СССР - изобщо не е ясно.

    09:44 02.09.2021

  • 19 Епидемиолог

    3 13 Отговор
    Жалко че Труман не се е съгласил с Чърчил , който го е молил след капитулацията на фашистка Япония да бъдат хвърлени и 2-3 атомни бомби над много по опасния от Япония враг - комунистическия СССР, за да бъде веднъж завинаги сложен край на КОМУНИЗМА и да не се разпространява повече заразата на ПАТОГЕННИЯ СЪВЕТСКИ ВИРУС на КОМУНИЗМА от който пострадаха,загинаха И умряха милиони хора в СССР и по Света, отколкото през Втората световна война ...!!!

    Коментиран от #22

    09:56 02.09.2021

  • 20 Абсолютно

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "хахаха":

    "На 9 август 1945 г. започва Манчжурската операция – стратегическа настъпателна операция на съветските войски в края на Втората световна война с цел разгром на японската Квантунска армия, освобождаване на северните провинции на Китай и Корея, ликвидиране на плацдарма за агресия на Япония на азиатския континент.Уместно е да се отбележи, че същият ден, 9 август, САЩ нанасят втория си ядрен удар по Нагасаки, но японското правителство не възнамерява да обяви капитулация. То разчита на Квантунската армия, окупирала огромна територия от Азия, която да позволи сключването на почтен мир с антихитлеристката коалиция. Именно разгромът на Квантунската армия разбива илюзиите на милитаристична Япония, че ще може да преговаря равноправно, а не да бъде заставена да капитулира напълно и безусловно.
    Операцията започва с нанасяне на удари от авиацията по военни обекти в Харбин, Чанчун и Гирин (Цзилин), по райони за съсредоточение на войски, по центрове за свръзка и комуникации на противника в крайграничната зона.
    Съветският Тихоокеански флот, навлизайки в Японско море, унищожава комуникациите между Япония и Манджурия и нанася с авиация и корабна артилерия ударите по военноморски бази в Юка, Расин и Сейсин.
    Войските на Забайкалския фронт разгромяват противника на калганското, солунското и хайларското направление и на 18-19 август излизат на подстъпите към най-важните промишлени и административни центрове в Манчжурия.
    За да ускори пленяването на японската армия и да не по

    10:31 02.09.2021

  • 21 Абсолютно

    12 0 Отговор
    ...За да ускори пленяването на японската армия и да не позволи на противника възможност да се евакуира или да унищожи материални ценности, в края на август в Харбин, Гирин, Чанчун и Мукден са стоварени въздушни десанти.
    На 19 август започва масовото предаване в плен на японските войски. Разгромът на Квантунската армия в Манджурия принуждава Япония да капитулира на 2 септември 1945 г. Това слага край на Втората световна война.

    10:32 02.09.2021

  • 22 Хи их хи

    10 0 Отговор

    До коментар #19 от "Епидемиолог":

    Имало е разработен и такъв план. Но каубоите са анализирали ситуацията и са установили, че не разполагат с достатъчен брой атомни бомби за да накарат Русия да капитулира. По памет между 7 и 9 бомби преди руснаците да направят своята и те нямало накарат Русия да се предаде! И цитат: "Британският вестник Daily Star съобщи, че планът е разработен в детайли. Публикуваните документи са от 15 септември 1945 г. и са адресирани до генерал-майор Лесли Гроувс.
    Оказва се, че американците са изчислили, че са им нужни 466 атомни бомби, които да хвърлят съответно над 66 съветски града. След подобна атака съветското ръководство и народът биха загубили всякаква воля да се съпротивляват."

    Коментиран от #23

    10:40 02.09.2021

  • 23 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хи их хи":

    СССР разработва своя технология на обогатяване. Тя е в пъти по-добра от американската и СССР бързо настига и надминава САЩ по брой и качество на ядрените заряди. Това става гаранция за мира, до разпада на СССР.

    04:21 02.09.2026

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