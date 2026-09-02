2 септември 1945 г. Краят на Втората световна война

Ако само преди ден ви разказахме за началото на Втората световна война, то днес ще ви припомним как свършва последният най-кръвопролитен конфликт в човешката история.
На 2 септември 1945 г. приключва Втората световна война. Япония подписва акта за безусловна капитулация. Това става на борда на американския кораб Мисури в Токийския залив.
На 14 август 1945 г. японският император Хирохито обявява безусловната капитулация.Япония участва във Втората световна война като част от “Оста Рим- Берлин-Токио” и подписва Тристранния пакт на 27 септември 1940 г.
На 7 декември 1941 г. Япония започва война срещу САЩ с нападение над американската военноморска база Пърл Харбър (Хаваите). На 8 декември САЩ и Великобритания обявяват война на Япония. На 11 декември Германия и Италия обявяват война на САЩ. В края на 1941 г. и началото на 1942 г. Япония превзема Малая, Филипините, Индонезия и Бирма и разгромява британския флот при Сингапур.
На 26 юли 1945 г. правителствата на Великобритания, САЩ и Китай публикуват Потсдамската декларация, съдържаща искания за капитулация на Япония. На 6-ти и 9-ти август 1945 г. американски военновъздушни сили хвърлят атомни бомби над Хирошима и Нагасаки.
Атомните бомби принуждават император Хирохито да обяви безусловната капитулация на Япония. След това страната е окупирана главно от американски, британски, австралийски и новозеландски войски, командвани от американския генерал Дъглас Макартър.
На 8 август СССР обявява война на Япония, изпълнявайки споразуменията от Ялтенската конференция. Съветската армия освобождава Южен Сахалин, Курилските острови, Корея, разгромява Квантунската армия в Китай и Северна Корея. В настъплението срещу японските завоеватели участват монголски и китайски войски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #9
04:28 02.09.2021
2 Gowo
05:04 02.09.2021
3 Йори
Коментиран от #6
05:22 02.09.2021
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Госあ
До коментар #3 от "Йори":По зли от детеобийците на САЩ -няма. Японците са воювали срещу военни, а не са използвали оръжие за масово унищожение над цивилни, както краварите в Хирошима, Нагасаки, Дрезден и т.н. и то в самия край на войната.
Коментиран от #7, #10
06:39 02.09.2021
7 кратко
До коментар #6 от "Госあ":Ооооо , японците са избили толкова много цивилни , че дори Хитлер би се изчервил като плаха девица на първи преглед .
Коментиран от #11
06:46 02.09.2021
8 Случаен
До коментар #4 от "Гьоринг":Зиг хайл
Коментиран от #12
06:46 02.09.2021
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Йори
До коментар #6 от "Госあ":Съгласен съм , спор няма за това .
06:49 02.09.2021
11 Госあ
До коментар #7 от "кратко":Глей са, първо, докато Нанкин е изобщо несравнимо с който и да е американски геноцид над цивилни, той е бил дело на двама побъркани главнокомандващи, за разлика от държавната политика на сащ и второ лагерите за военнопленници по онова време и нямало как да бъдат петзвездни хотели като Гуантанамо например. Злото се мери в хамерикански единици, не намесвай Хитлер.
07:08 02.09.2021
12 Сър
До коментар #8 от "Случаен":Зиг хайл
08:02 02.09.2021
13 Роза
08:25 02.09.2021
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хахаха
абе явно трябва да набивате в главите на младите новата истина за великите и непобедими щати, ама всъщност Япония капитулира след разгрома на Квантунската армия, за което срамежливо и с половин уста споменавате в края на матрялчето...:)))
Коментиран от #18, #20
09:23 02.09.2021
16 Антилицемер
09:35 02.09.2021
17 Търновец
09:40 02.09.2021
18 Гост
До коментар #15 от "хахаха":Точно и вярно! То бива манипулации, но толкова плоски - не бива! Отделно, Япония капитулира пред САЩ, защото те поемат ангажимент да запазят императора им, докато при капитулация пред СССР - изобщо не е ясно.
09:44 02.09.2021
19 Епидемиолог
Коментиран от #22
09:56 02.09.2021
20 Абсолютно
До коментар #15 от "хахаха":"На 9 август 1945 г. започва Манчжурската операция – стратегическа настъпателна операция на съветските войски в края на Втората световна война с цел разгром на японската Квантунска армия, освобождаване на северните провинции на Китай и Корея, ликвидиране на плацдарма за агресия на Япония на азиатския континент.Уместно е да се отбележи, че същият ден, 9 август, САЩ нанасят втория си ядрен удар по Нагасаки, но японското правителство не възнамерява да обяви капитулация. То разчита на Квантунската армия, окупирала огромна територия от Азия, която да позволи сключването на почтен мир с антихитлеристката коалиция. Именно разгромът на Квантунската армия разбива илюзиите на милитаристична Япония, че ще може да преговаря равноправно, а не да бъде заставена да капитулира напълно и безусловно.
Операцията започва с нанасяне на удари от авиацията по военни обекти в Харбин, Чанчун и Гирин (Цзилин), по райони за съсредоточение на войски, по центрове за свръзка и комуникации на противника в крайграничната зона.
Съветският Тихоокеански флот, навлизайки в Японско море, унищожава комуникациите между Япония и Манджурия и нанася с авиация и корабна артилерия ударите по военноморски бази в Юка, Расин и Сейсин.
Войските на Забайкалския фронт разгромяват противника на калганското, солунското и хайларското направление и на 18-19 август излизат на подстъпите към най-важните промишлени и административни центрове в Манчжурия.
За да ускори пленяването на японската армия и да не по
10:31 02.09.2021
21 Абсолютно
На 19 август започва масовото предаване в плен на японските войски. Разгромът на Квантунската армия в Манджурия принуждава Япония да капитулира на 2 септември 1945 г. Това слага край на Втората световна война.
10:32 02.09.2021
22 Хи их хи
До коментар #19 от "Епидемиолог":Имало е разработен и такъв план. Но каубоите са анализирали ситуацията и са установили, че не разполагат с достатъчен брой атомни бомби за да накарат Русия да капитулира. По памет между 7 и 9 бомби преди руснаците да направят своята и те нямало накарат Русия да се предаде! И цитат: "Британският вестник Daily Star съобщи, че планът е разработен в детайли. Публикуваните документи са от 15 септември 1945 г. и са адресирани до генерал-майор Лесли Гроувс.
Оказва се, че американците са изчислили, че са им нужни 466 атомни бомби, които да хвърлят съответно над 66 съветски града. След подобна атака съветското ръководство и народът биха загубили всякаква воля да се съпротивляват."
Коментиран от #23
10:40 02.09.2021
23 Рублевка
До коментар #22 от "Хи их хи":СССР разработва своя технология на обогатяване. Тя е в пъти по-добра от американската и СССР бързо настига и надминава САЩ по брой и качество на ядрените заряди. Това става гаранция за мира, до разпада на СССР.
04:21 02.09.2026