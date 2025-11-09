9 ноември 1938 г. Погромът на Кристалната нощ

В нощта на 9-ти срещу 10 -ти ноември 1938 г. е погромът на Кристалната нощ. Той е първият сигнал за това, което очаква човечеството. За съжаление е доказателство и колко сляпа е била тогава Европа.

„Кристалната нощ” е грижливо премислена и планирана акция. С разрушаването на синагогите и общинските еврейски центрове се унищожава еврейската инфраструктура – унищожени и разграбени са над 400 синагоги, откраднати са архивите на еврейските общини, на базата на които нацистите създават прочутите институти за расова чистота.

Убити са 90 евреи, арестувани и депортирани са 30 хиляди души. Слабата реакция на международната общност на погромите срещу евреите дава кураж на нацистите да продължат. Започва Холокоста. „Кристалната нощ” е краят на илюзиите на евреите, че мрачните години на Средновековието са отминали. За съжаление, проявената от тях доверчивост не им дава възможност да видят антисемитизма, който тогава е заладял Централна и Източна Европа, обединена под лозунга на Хитлер „Европа без евреи!“.