9 ноември 1938 г. Погромът на Кристалната нощ

9 Ноември, 2025 04:19 3 430 28

Убити са 90 евреи, арестувани и депортирани са 30 хиляди души

Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В нощта на 9-ти срещу 10 -ти ноември 1938 г. е погромът на Кристалната нощ. Той е първият сигнал за това, което очаква човечеството. За съжаление е доказателство и колко сляпа е била тогава Европа.

„Кристалната нощ” е грижливо премислена и планирана акция. С разрушаването на синагогите и общинските еврейски центрове се унищожава еврейската инфраструктура – унищожени и разграбени са над 400 синагоги, откраднати са архивите на еврейските общини, на базата на които нацистите създават прочутите институти за расова чистота.

Убити са 90 евреи, арестувани и депортирани са 30 хиляди души. Слабата реакция на международната общност на погромите срещу евреите дава кураж на нацистите да продължат. Започва Холокоста. „Кристалната нощ” е краят на илюзиите на евреите, че мрачните години на Средновековието са отминали. За съжаление, проявената от тях доверчивост не им дава възможност да видят антисемитизма, който тогава е заладял Централна и Източна Европа, обединена под лозунга на Хитлер „Европа без евреи!“.


  • 1 България си отиде

    18 21 Отговор
    Сега след изборите признаване македонско малцинство, език и народ и България изчезва

    Коментиран от #2, #5

    04:34 09.11.2021

  • 2 За България

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "България си отиде":

    Дано да се окажеш лош пророк.

    Коментиран от #22

    04:38 09.11.2021

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Народната Любов

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "България си отиде":

    Т.нар. народни представители да си опичат акъла и да не си и помислят да правят глупости. Защото ще изпитат...

    04:51 09.11.2021

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами пак лицемерие

    35 9 Отговор
    Европа и САЩ не са били слепи АВторе...точно те създадоха чудовището Хитлер-факт,който се налага от многобройните исторически моменти! Точно парите на американските и английските банки позволяват на Хитлер да създаде невероятен ръст на икономиката си и да създаде армия-невиждана до този момент от човечеството.Ще напомня само един факт-Зитлер в Моята Борба нарича Хенри Форд "моят верен и голям приятел".... Да не говорим кой даде старт на Хитлер 1938 г. за ГОЛЯМА война в Европа след подписването на Мюнхенският Договор....Така че,няма как Европа и САЩ да бъдат оневинени за най-кървавата война в човешката история...Стига четохте историята като дявола евангелието....

    Коментиран от #9, #10, #20

    05:19 09.11.2021

  • 9 веселяк

    21 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ами пак лицемерие":

    Ааа невинни са невинни! Путин е виновен, и Захарова и Шойгу!

    Коментиран от #13

    05:26 09.11.2021

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ако не знаете

    8 23 Отговор
    във втората световна война пострадалите са единствено и само евреи.

    06:33 09.11.2021

  • 13 Паляк

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "веселяк":

    А той и Сталин си свърши работата.

    06:41 09.11.2021

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Коко

    36 8 Отговор
    Не ни занимавайте с тази пропаганда, СССР има тридесет милиона жертви, а по време на турското робство българският народ е клан и тероризиран петстотин години, напишете нещо за това, а не да пишете че сме съжителствали с турците

    06:45 09.11.2021

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бай Ади

    13 6 Отговор
    Малко им беше. Трябваше да е по-мащабно.

    07:15 09.11.2021

  • 18 .Иван

    20 4 Отговор
    В еврейските архиви пише,че евреите в Държавния Департамент са 98 %.

    07:43 09.11.2021

  • 19 .Иван

    14 4 Отговор
    90 убити евреи-погром???

    07:44 09.11.2021

  • 20 Walkirie

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ами пак лицемерие":

    Чак пък невиждана дотогава армия...Не си чел достатъчно по темата. По скоро такава е била Червената армия по това време.

    07:49 09.11.2021

  • 21 Антимилиционер

    17 1 Отговор
    Началото на а създаването на Израел чрез еврейския проект Хитлер и измамата Холокост тласнала 2 милиона евреи към земите на Палестина. Америка, Англия, Австралия и целия западен свят "МИСТЕРИОЗНО" затваря врати за еврейски бежанци, оставяйки им единствено път към Палестина. Внезапно 2 години след войната, бежанците обявяват въстание в Палестина си еврейска автономия. Случайно. В годините след войната, целият западен свят ги пази и воюва в Близкия изток за Израел, познат и като Ротшилдистан. Първата световна война им донесе разпад на Османската империя и предаване на Палестина на Великобритания, която я подари на евреите в годината на края на войната(1917)

    Това не би било възможно, ако милиарди люде не бяха с интелект на скарида.

    08:06 09.11.2021

  • 22 Човека Коза

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "За България":

    То не е до пророкуване. До народа е. Идват избори, има алтернативи. За жалост обаче стадото пак ще избере стари или нови касапи. Касапи бол.

    08:19 09.11.2021

  • 23 Гост плюс

    18 1 Отговор
    "..антисемитизма, който тогава е заладял Централна и Източна Европа" - авторът спести всякакви критики по въпроса към Западна Европа. И къде пък в Източна Европа по това време подгониха първи евреите? - в Гърция, България, Сърбия, Румъния, Русия ли? Ех, лицемери...

    08:25 09.11.2021

  • 24 dron

    5 4 Отговор
    До N -8
    Не се знам за парите на банките , но за ролята на Сталин
    спор няма!На избоирите ноември 1932 г СДП -121 гласа,
    КП -100 гласа ,Център П и БНП -90 гласа ,което им дава
    мнозинство. КП /телман/ отказва да влезе в коалиция с
    СДП /по нареждане на сталин/ и Хитлер със само 196 гласа
    някак успява да убеди Хинденбург да го назначи за
    канцлер. НС на Германия-общо 584 гласа
    Още : Мюнхенското споразумение дава на Хитлер Судетите,
    докато дог.Молотов-Рибентроп му развързва ръцете да започне
    заедно със СССР ВСВойна !!!

    09:32 09.11.2021

  • 25 Чичо Адолф

    5 1 Отговор
    Да живей!

    10:53 09.11.2021

  • 26 Въпрос

    3 0 Отговор
    В испания ли е била кристалната нощ, или в Африка?

    11:00 09.11.2021

  • 27 УЖАС

    3 0 Отговор
    9 ноември 1989 пада Берлинската стена.

    12:19 09.11.2021

  • 28 1100

    3 2 Отговор
    Измислици на евреите.Холакостът, е продукт на измислици на самите евреи.Сталин,не се е церемонил с еврейската кохорта на сифилистичния Ленин-избива ги.Бил е много прав.Този народ е разпръснат по волята на БОГА.Те разпъват Йисус Христос на Кръста.Те, евреите не Го признават за Месия/Потърсете информация защо е така/Те ,евреите причиняват много войни и престъпления.Те, евреите/някои членуват в престъпната БКП/извадиха тялото на Цар Борис IIIот гроба Му в Рилски Манастир и заедно с шумкарите порогаха тялото Му.А, Цар Борис III Обединител спаси, лично 53000 евреи от измислените от тях лагери.Виолета Якова,еврейка-комунистка ,застреля пред очите на 6-годишния му внук Генерал Илия Луков/герой от войните и приближенна Цар Борис III/.Евреин ,за пари ,предава ключовете на Търновското Царство,след което България пада за 500 г. под Турско робство/а не съседско присъствие,както се произнесе една продажна българка,лъжкиня/.Това са евреите.Хитлер добре беше започнал но Противна Англия и големите страхливци от сащ ,го насочиха към Русия.Знаем как завърши ВСВ.

    16:08 09.11.2021

