Британското разузнаване: Заради войната Русия загуби ролята си на оръжейния пазар

Ежедневният доклад на британското разузнаване от 2 февруари се фокусира върху трудностите при износа на руски оръжия, причинени от войната в Украйна, съобщава Руската служба на Би Би Си.

Нахлуването в Украйна и международните санкции изглежда подкопаха ролята на Русия като надежден износител на оръжие. Още преди войната делът на Русия в международния оръжеен пазар започна да намалява. Сега, избирайки между доставката на нови оръжия на партньорите и разполагането им в Украйна, руските власти най-вероятно предпочитат второто.

Недостигът на части също има вероятност да засегне производството на оборудване за износ, като например бронирани превозни средства, бойни хеликоптери и системи за противовъздушна отбрана.

В допълнение, способността на Русия да обслужва съществуващи договори - да доставя части и да извършва поддръжка - вероятно ще бъде сериозно подкопана за поне още три до пет години.

През седемте месеца до 31 октомври 2022 година в Русия са постъпили компютърни и други електронни компоненти на стойност най-малко 2,6 млрд. долара, показват руските митнически регистри. Най-малко 777 млн. долара от тези продукти са произведени от западни фирми, чиито чипове са открити в руски оръжейни системи: американските Intel Corp, Advanced Micro Devices Inc (AMD), Texas Instruments Inc и Analog Devices Inc, както и германската Infineon AG.

През март тази година в корпоративния регистър на Турция се появява нова фирма. Azu International Ltd Sti се описва като търговец на едро на ИТ продукти и седмица по-късно започва да доставя американски компютърни части за Русия, обаче разкрива Ройтерс .