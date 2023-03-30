Фaлиpa Rеnо - втopaтa пo гoлeминa вepигa мaгaзини зa oбyвĸи в Гepмaния

Чарлз Трети в Германия: Ще направя всичко по силите си, за да заздравя връзките помежду ни

Британският крал Чарлз Трети каза снощи, че ще направи "всичко по силите си" за укрепване на връзките с Германия, предаде Франс прес, цитира ...