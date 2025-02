Газова експлозия в Тайван уби четирима и рани 26 души

Предполагаема газова експлозия в магазин в централния тайвански град Тайчун уби най-малко четирима души и рани 26, включително туристи от хазартния център Макао, съобщиха представители на пожарната, цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.

🚨🇹🇼Gas Explosion at Taichung Shin Kong Mitsukoshi, Taiwan - 11:33 AM



A massive gas explosion occured , blowing 4 people out of the 12th-floor food court. Rescue efforts continue.



Current Status

- 4 deaths confirmed

- 6 critical injuries

- 1 additional fatality (male) pic.twitter.com/I1IQ13Ja8l