Иран обвини Нетаняху, че диктува американската политика по ядрената сделка

Иранският външен министър Абас Арагчи днес обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че диктува американската политика в преговорите за иранската ядрена програма, съобщава "Франс прес", предава БТА.

"Поразителното обаче е наглостта, с която Нетаняху сега диктува на (американския) президент Доналд Тръмп какво може или не може да прави в дипломацията си с Иран", написа Арагчи в профила си в социалната мрежа "Екс".

Israel’s fantasy that it can dictate what Iran may or may not do is so detached from reality that it hardly merits a response.



What is striking, however, is how brazenly Netanyahu is now dictating what President Trump can and cannot do in his diplomacy with Iran.…