Съвременно робство в Обединеното кралство: Тревожна статистика за 2025 г.

7 Август, 2025

32% годишен ръст на регистрираните случаи, доминирани от трудова експлоатация на мъже и сексуално насилие над жени

Съвременно робство в Обединеното кралство: Тревожна статистика за 2025 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на потенциалните жертви на съвременно робство във Великобритания е достигнал рекордно високо ниво, сочат данни на Британското министерство на вътрешните работи, цитирани от ДПА, предава БТА

През изминалата година са били регистрирани 19 125 случая, в сравнение с 16 990 през 2023 г. - ръст от близо една трета.

Само за периода април-юни тази година са докладвани 5690 случая. Увеличение от 7% спрямо предходното тримесечие (януари-март) и 32% ръст на годишна база. Това е най-високият брой случаи, отчетен в рамките на едно тримесечие, откакто през 2009 г. беше създаден Националният механизъм за идентифициране и защита на жертвите.

Механизмът цели да предостави защита и подкрепа на хора, станали жертва на трафик или различни форми на експлоатация.

Най-голям дял сред регистрираните имат британски граждани 23% (1286 души). На второ място са еритрейците с над 11% (641 души), а на трето виетнамците с над 10% (599 души).

Около три четвърти от идентифицираните потенциални жертви са мъже, използвани основно за престъпна дейност или трудова експлоатация. Жените, които съставляват малко над една четвърт от случаите, са били основно подложени на сексуална експлоатация.


  • 1 РОБСТВО

    21 3 Отговор
    НО ДЕМОКРАТИЧНО

    17:54 07.08.2025

  • 2 Лелееее.....

    15 2 Отговор
    Съвременно робство в Обединеното кралство. Само за изминалата година са били регистрирани 19 125 роби
    .....

    17:59 07.08.2025

  • 3 Така е било в България

    12 6 Отговор
    Преди 1944 г. младежи.. 4 години работиш без пари като шивачка в някой от концлагерите на Николов и белгийската банка и после получаваш една шевна машина Сингер "подарък". През тези 4 години имаш право обаче платен секс да правиш с посочени от собственика бизнесмени ако си хубавичка ....нищо не знаете....

    Коментиран от #13

    18:03 07.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 17 Отговор
    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    Коментиран от #8, #12, #15

    18:05 07.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 3 Отговор
    БАБА МИ ЗОИЦА БЕШЕ ИМПЕРАТРИЦА
    ... НЯМАШЕ ЖИВО СЪЩЕСТВО КОЕТО ДА НЕ И СТОИ ДИВАН ЧЕПРАЗ , ВЪПРЕКИ ЧЕ НИКОГА НЕ ВИКАШЕ.
    .......
    ТОВА ЗА БЪЛГАРСКИЯ МАТРИАРХАТ И ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
    .. ...
    А НА ЗАПАД ВИКАТ НА ЖЕНСКИТЕ
    БРОТ - БУЛЬОН :)) .. МНОГО ГРОЗНА ДУМА

    18:05 07.08.2025

  • 7 Гордостта на Тарра

    3 2 Отговор
    Броят на потенциалните жертви.. какво значи потенциални ... Хахахаха хахахаха хахахаха .. вие наред ли сте .. няма такова нещо потенциални

    18:06 07.08.2025

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ЗАЩОТО ЩЕ ГО ПОСТРОИМ РУСКИЯ РАЙ И В БЪЛГАРИЯ
    ....
    АКО НЕ ТИ ОТЪРВА - ТЕРМИНАЛ 1 , ХАСТА ЛА ВИСТА

    Коментиран от #14

    18:07 07.08.2025

  • 9 Тези същите

    4 0 Отговор
    Ако дойдат тука за месец, ще си оттеглят жалбите и ще се разкаят

    18:07 07.08.2025

  • 10 Азззззззз

    13 2 Отговор
    Англосакска демокрация и просперитет. Те това в клуба на богатите в който ни натикват евроатлантиците. Да ни е честито, пък дано ни се размине.

    18:07 07.08.2025

  • 11 Стига бе, и британски роби даже

    3 1 Отговор
    Най-голям дял сред регистрираните имат британски граждани 23% (1286 души). На второ място са еритрейците с над 11% (641 души), а на трето виетнамците с над 10% (599 души).

    18:08 07.08.2025

  • 12 МИ ТИ ЩО НЕ СИ

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ---ДА СИ РАДИОАКТИВЕН

    18:09 07.08.2025

  • 13 Нищо не знаят младите

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Така е било в България":

    За фабриката на Асен Николов - АД "Текстил"..Нищо не знаят какво е било преди 1944г. ..работнички, наричани в района "сините робини" на фабриканта Асен Николов...  2000-2500 дка концлагер с 12000-20000 робини. набирали работнички от далечни райони - Врачанско, Ломско, Видинско, в които не знаели нищо за условията на работа в предприятието. На жените било обещавано, че ще живеят в района на фабриката и ще работят по 8 часа на ден. Срокът на договорите им бил 2-4 години, през които те трябвало да получат една шевна машина....Работничките имали право да пишат само две писма на родителите си и също толкова да получават. Всички останали се унищожавали. Право на свиждане - само един път в месеца, с родителите, в присъствието на надзирателка. Ако се говорели неща, които уронват престижа на господаря, на провинилите се налагала глоба или се превъзпитавали с пръчка.
    "Сините робини" нямали право да разговарят с други хора, нямали право да излизат извън оградата на фабриката, освен под строй и с надзирателка. Книгите били забранени. Имали само Библията. Освен работата във фабриката, трябвало да вършат и всичко, което им се нареди. Трябвало да бъдат послушни, търпеливи, работливи, за да получат онова, което е в договора. Такива били законите на фабриката. Работа от сутрин до вечер.Болните били уволнявани

    Коментиран от #20

    18:25 07.08.2025

  • 14 оня с коня

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ДАЙ СРОК на Строежа на Руския Рай в БГ - не може така да обещаваш Светло комунистическо бъдеще като при Соца,пък то така и да не дойде!

    Коментиран от #18

    18:30 07.08.2025

  • 15 не обичам козите

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    от твоя Козлодуй нищо не се вижда и не се чува.А козевъди като теб дори не могат да намерят информация в интернет. От Европа и от Америка много нормални хора отиват в Русия. Някои дори отиват да се бият за Русия. Синът на предишен заместник-директора на ЦРУ например

    18:30 07.08.2025

  • 16 Даа

    6 0 Отговор
    Едно време дядо казваше, пази боже българин да ти стане чорбаджия. Е доживяхме и сега се чудим как да се отървем , да ама не. Аз през 1990 казах, че ние сменихме сигурност и спокойствие за възможност и , че само 15 процента ще имат тия възможности и се оказах прав. Нещата никак не са добре. Нас ни управляват бандити и корумпирани чиновници и полицаи. Да ни е честито.

    18:30 07.08.2025

  • 17 Буров описва

    3 0 Отговор
    Асен Николов като най големият сводник на Балканите. Пръв приятел на брата на Борис , Кирил Преславски

    18:37 07.08.2025

  • 18 На теб

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    Да ти напомня , че колелото на историята се върти.

    Коментиран от #19

    18:50 07.08.2025

  • 19 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "На теб":

    Не ми излизай с Обяснения за въртеливите движения на Колелото на историята,езбягвайки въпроса ми относно Сроковете на Строежа на Руския Рай в БГ ,с който сте се захванали- КОГА БЕ,КОГА ще приключите - след 50,100,200години?И съвсем добронамерен съвет:СТОЙТЕ ДАЛЕЧ от това въртящо се Колело Руски Оръфляци щото ако ви наеме Дрипите и ви завърти ще станете на Кайма ей-тъй - БАДЕВА!

    Коментиран от #21

    19:00 07.08.2025

  • 20 Това нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нищо не знаят младите":

    Трябва в учебниците по история да го има, че младите да знаят какъв ужас е било преди 1944 г. в България

    19:15 07.08.2025

  • 21 НА КРАК О ПАРИИ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "оня с коня":

    ПРЕЗРЕНИ -----НА КРАК О РОБИ НА ТРУДА,ПОДТИСНАТИ И УНИЗЕНИ-----ЗНАЕШ ЛИ ЩО Е ТУИ

    19:18 07.08.2025

