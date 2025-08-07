Съвременно робство в Обединеното кралство: Тревожна статистика за 2025 г.

Броят на потенциалните жертви на съвременно робство във Великобритания е достигнал рекордно високо ниво, сочат данни на Британското министерство на вътрешните работи, цитирани от ДПА, предава БТА
През изминалата година са били регистрирани 19 125 случая, в сравнение с 16 990 през 2023 г. - ръст от близо една трета.
Само за периода април-юни тази година са докладвани 5690 случая. Увеличение от 7% спрямо предходното тримесечие (януари-март) и 32% ръст на годишна база. Това е най-високият брой случаи, отчетен в рамките на едно тримесечие, откакто през 2009 г. беше създаден Националният механизъм за идентифициране и защита на жертвите.
Механизмът цели да предостави защита и подкрепа на хора, станали жертва на трафик или различни форми на експлоатация.
Най-голям дял сред регистрираните имат британски граждани 23% (1286 души). На второ място са еритрейците с над 11% (641 души), а на трето виетнамците с над 10% (599 души).
Около три четвърти от идентифицираните потенциални жертви са мъже, използвани основно за престъпна дейност или трудова експлоатация. Жените, които съставляват малко над една четвърт от случаите, са били основно подложени на сексуална експлоатация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
17:54 07.08.2025
Така е било в България
Нищо не знаят младите
За фабриката на Асен Николов - АД "Текстил"..Нищо не знаят какво е било преди 1944г. ..работнички, наричани в района "сините робини" на фабриканта Асен Николов... 2000-2500 дка концлагер с 12000-20000 робини. набирали работнички от далечни райони - Врачанско, Ломско, Видинско, в които не знаели нищо за условията на работа в предприятието. На жените било обещавано, че ще живеят в района на фабриката и ще работят по 8 часа на ден. Срокът на договорите им бил 2-4 години, през които те трябвало да получат една шевна машина....Работничките имали право да пишат само две писма на родителите си и също толкова да получават. Всички останали се унищожавали. Право на свиждане - само един път в месеца, с родителите, в присъствието на надзирателка. Ако се говорели неща, които уронват престижа на господаря, на провинилите се налагала глоба или се превъзпитавали с пръчка.
"Сините робини" нямали право да разговарят с други хора, нямали право да излизат извън оградата на фабриката, освен под строй и с надзирателка. Книгите били забранени. Имали само Библията. Освен работата във фабриката, трябвало да вършат и всичко, което им се нареди. Трябвало да бъдат послушни, търпеливи, работливи, за да получат онова, което е в договора. Такива били законите на фабриката. Работа от сутрин до вечер.Болните били уволнявани
