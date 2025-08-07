Съвременно робство в Обединеното кралство: Тревожна статистика за 2025 г.

Броят на потенциалните жертви на съвременно робство във Великобритания е достигнал рекордно високо ниво, сочат данни на Британското министерство на вътрешните работи, цитирани от ДПА, предава БТА

През изминалата година са били регистрирани 19 125 случая, в сравнение с 16 990 през 2023 г. - ръст от близо една трета.

Само за периода април-юни тази година са докладвани 5690 случая. Увеличение от 7% спрямо предходното тримесечие (януари-март) и 32% ръст на годишна база. Това е най-високият брой случаи, отчетен в рамките на едно тримесечие, откакто през 2009 г. беше създаден Националният механизъм за идентифициране и защита на жертвите.

Механизмът цели да предостави защита и подкрепа на хора, станали жертва на трафик или различни форми на експлоатация.

Най-голям дял сред регистрираните имат британски граждани 23% (1286 души). На второ място са еритрейците с над 11% (641 души), а на трето виетнамците с над 10% (599 души).

Около три четвърти от идентифицираните потенциални жертви са мъже, използвани основно за престъпна дейност или трудова експлоатация. Жените, които съставляват малко над една четвърт от случаите, са били основно подложени на сексуална експлоатация.