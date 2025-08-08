Хеликоптер се разби в баржа на Мисисипи, загинаха двама ВИДЕО

Двама души загинаха, след като хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, предаде FOX 2 News, цитирана от ФОКУС.
Според Националния съвет за транспортна безопасност (NTSB), хеликоптер Hughes 369D се е сблъскал с електропроводи над реката и се е разбил в баржата. Баржата след това се е възпламенила.
Двама души в хеликоптера са загинали, според властите в окръг Мадисън.
Няма данни за ранени на баржата. Реката е затворена тъй като електропроводът е паднал във водата.
