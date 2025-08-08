Хеликоптер се разби в баржа на Мисисипи, загинаха двама ВИДЕО

Одобриха плана на Нетаняху за окупация на целия град Газа и разширяване на операцията в анклава

Израелският кабинет по сигурност одобри плана на премиера Бенямин Нетаняху за поемане на контрол над целия град Газа и разширяване на операцията в анк ...