Хеликоптер се разби в баржа на Мисисипи, загинаха двама ВИДЕО

8 Август, 2025 04:44, обновена 8 Август, 2025 04:48 471 0

Машината Hughes 369D се е сблъскала с електропроводи над реката

Хеликоптер се разби в баржа на Мисисипи, загинаха двама ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха, след като хеликоптер се разби в баржа на река Мисисипи, предаде FOX 2 News, цитирана от ФОКУС.

Според Националния съвет за транспортна безопасност (NTSB), хеликоптер Hughes 369D се е сблъскал с електропроводи над реката и се е разбил в баржата. Баржата след това се е възпламенила.

Двама души в хеликоптера са загинали, според властите в окръг Мадисън.

Няма данни за ранени на баржата. Реката е затворена тъй като електропроводът е паднал във водата.


