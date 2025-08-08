Новини
Турция потвърди подкрепата си за стабилността и възстановяването на Сирия
  Тема: Сирия

Турция потвърди подкрепата си за стабилността и възстановяването на Сирия

8 Август, 2025 08:52

Хакан Фидан обсъди сътрудничество с временния сирийски президент в Дамаск и критикува Израел

Турция потвърди подкрепата си за стабилността и възстановяването на Сирия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Турският външен министър Хакан Фидан потвърди подкрепата на Анкара за стабилността и възстановяването на Сирия след срещата си вчера със сирийския временен президент Ахмед аш Шараа в Дамаск, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

В изявление в социалната мрежа X, Фидан обеща продължаваща помощ в борбата срещу екстремистките групировки и заяви, че Турция е готова да подпомогне управлението на лагери в Североизточна Сирия, където се настаняват лица с предполагаеми връзки с „Ислямска държава“.

Двамата обсъдиха и действията на Израел в Сирия. В изявлението си Фидан обвини Израел в политика на дестабилизация на региона и призова международната общност да не допуска политиките му да надделеят.

Анкара е силен поддръжник на временния сирийски кабинет в Дамаск, откакто бившият президент Башар Асад бе свален след бързата бунтовническа офанзива през декември миналата година, припомня АП. Това бе третото посещение на Фидан в Дамаск след падането на Асад.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Османската империя окупира Сирия и скоро ще се насочи към Виена.

    08:59 08.08.2025

  • 2 Израел дестабилизира

    2 2 Отговор
    Сирия чрез друзите. Части от Сирия са окупирани от Израел. Ислямска държава пък продължава да избива кюрдите ...

    09:07 08.08.2025

  • 3 От израелските медии:

    1 0 Отговор
    (Стимулирането на военни сили беше оправдано като защитна мярка за друзското население, насочена към възпиране на настъплението на сирийските режимни сили към тях.
    На политическия фронт израелският министър на сигурността Израел Кац, говорейки от Вашингтон, категорично отхвърли всяко изтегляне от районите, окупирани от израелските сили в Южна Сирия, а именно планината Хермон и буферната зона. По време на среща с американския сенатор Тед Круз Кац отхвърли неотдавнашните усилия за постигане на споразумение за сигурност с Дамаск, заявявайки, че Израел вече не се доверява на Ахмед ал-Шараа или на сирийския режим.)

    09:11 08.08.2025

  • 4 Масово се прехвърлят

    3 0 Отговор
    Въоръжени израелски друзи в Сирия. Израел подклажда сепаратизъм и е заделил 350 милиона долара за заплати на наемници и оръжие .....

    09:18 08.08.2025

  • 5 Целта на нацисткият ционистки

    1 0 Отговор
    режим не се е променила и от десетилетия е ясна . Тел Авив се стреми да създаде териториален коридор – наречен „Коридорът на Давид“ – простиращ се от окупираните Голански възвишения през провинциите Дараа, Кунейтра и Сувейда в южна Сирия, като в крайна сметка целта е да се свърже чак с контролираните от кюрдите територии в североизточната част на Сирия. ....
    Този коридор би имал за цел да превърне израелския режим в доминираща военна сила в Западна Азия с нови възможности, да неутрализира трансграничната съпротива и да предостави на Израел контрол над водните ресурси на Сирия, като същевременно проправи пътя за официалното анексиране на Голанските възвишения. .... „Мир чрез сила“ означава: Предайте Голанските възвишения, приемете условията на Тел Авив, отворете врати за САЩ и не протестирайте, когато сте бомбардирани. Това е новият неписан закон на региона. Арабите трябва да се събудят и да се обединят иначе са обречени и късно или рано ще се стигне до директен конфликт на Израел с Турция който ще вземе милиони жертви .... (Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” – Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924

    09:20 08.08.2025

  • 6 Има обосновани очаквания

    1 0 Отговор
    Израел да извърши поредният си терористичен акт за ликвидирането на Ахмед аш Шараа ! Гаранциите за сигурността му дадени от САЩ неофициално са отеглени

    09:32 08.08.2025

  • 7 Прав е човека на 100%

    0 0 Отговор
    Фидан обвини Израел в политика на дестабилизация на региона и призова международната общност да не допуска политиките му да надделеят

    09:35 08.08.2025

