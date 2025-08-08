Турският външен министър Хакан Фидан потвърди подкрепата на Анкара за стабилността и възстановяването на Сирия след срещата си вчера със сирийския временен президент Ахмед аш Шараа в Дамаск, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.
В изявление в социалната мрежа X, Фидан обеща продължаваща помощ в борбата срещу екстремистките групировки и заяви, че Турция е готова да подпомогне управлението на лагери в Североизточна Сирия, където се настаняват лица с предполагаеми връзки с „Ислямска държава“.
Двамата обсъдиха и действията на Израел в Сирия. В изявлението си Фидан обвини Израел в политика на дестабилизация на региона и призова международната общност да не допуска политиките му да надделеят.
Анкара е силен поддръжник на временния сирийски кабинет в Дамаск, откакто бившият президент Башар Асад бе свален след бързата бунтовническа офанзива през декември миналата година, припомня АП. Това бе третото посещение на Фидан в Дамаск след падането на Асад.
1 Последния Софиянец
08:59 08.08.2025
2 Израел дестабилизира
09:07 08.08.2025
3 От израелските медии:
На политическия фронт израелският министър на сигурността Израел Кац, говорейки от Вашингтон, категорично отхвърли всяко изтегляне от районите, окупирани от израелските сили в Южна Сирия, а именно планината Хермон и буферната зона. По време на среща с американския сенатор Тед Круз Кац отхвърли неотдавнашните усилия за постигане на споразумение за сигурност с Дамаск, заявявайки, че Израел вече не се доверява на Ахмед ал-Шараа или на сирийския режим.)
09:11 08.08.2025
4 Масово се прехвърлят
09:18 08.08.2025
5 Целта на нацисткият ционистки
Този коридор би имал за цел да превърне израелския режим в доминираща военна сила в Западна Азия с нови възможности, да неутрализира трансграничната съпротива и да предостави на Израел контрол над водните ресурси на Сирия, като същевременно проправи пътя за официалното анексиране на Голанските възвишения. .... „Мир чрез сила“ означава: Предайте Голанските възвишения, приемете условията на Тел Авив, отворете врати за САЩ и не протестирайте, когато сте бомбардирани. Това е новият неписан закон на региона. Арабите трябва да се събудят и да се обединят иначе са обречени и късно или рано ще се стигне до директен конфликт на Израел с Турция който ще вземе милиони жертви .... (Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” – Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924
09:20 08.08.2025
6 Има обосновани очаквания
09:32 08.08.2025
7 Прав е човека на 100%
09:35 08.08.2025