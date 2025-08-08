Турция потвърди подкрепата си за стабилността и възстановяването на Сирия

Турският външен министър Хакан Фидан потвърди подкрепата на Анкара за стабилността и възстановяването на Сирия след срещата си вчера със сирийския временен президент Ахмед аш Шараа в Дамаск, съобщава Асошиейтед прес, предава БТА.

В изявление в социалната мрежа X, Фидан обеща продължаваща помощ в борбата срещу екстремистките групировки и заяви, че Турция е готова да подпомогне управлението на лагери в Североизточна Сирия, където се настаняват лица с предполагаеми връзки с „Ислямска държава“.

Двамата обсъдиха и действията на Израел в Сирия. В изявлението си Фидан обвини Израел в политика на дестабилизация на региона и призова международната общност да не допуска политиките му да надделеят.

Анкара е силен поддръжник на временния сирийски кабинет в Дамаск, откакто бившият президент Башар Асад бе свален след бързата бунтовническа офанзива през декември миналата година, припомня АП. Това бе третото посещение на Фидан в Дамаск след падането на Асад.