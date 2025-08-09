Тръмп сдобри Армения и Азербайджан, помирените го номинират за Нобелова награда ВИДЕО

Азербайджанският президент Илхам Алиев предложи с Армения заедно да номинират американския лидер Доналд Тръмп за Нобеловата награда за мир, след като двете страни сключиха споразумение за край на дългогодишния си конфликт на церемония в Белия дом, съобщи БТА.

"Може би премиерът (Никол) Пашинян е съгласен да изпратим съвместно предложение до Нобеловия комитет за удостояване на президента Тръмп с Нобеловата награда за мир", каза Алиев на събитието в Белия дом.

След това Пашинян се намеси и взе думата: "Мисля, че президентът Тръмп заслужава да получи Нобеловата награда за мир и ние ще отстояваме тази идея и ще призоваваме за това".

Преди това Тръмп обяви, че Пашинян и Алиев са се ангажирали с траен мир между страните си.



"Армения и Азербайджан се ангажират да спрат боевете завинаги, да отворят (границите си) за търговия и пътувания и да развиват дипломатически отношения, като зачитат суверенитета и териториалната цялост на другата страна", посочи републиканецът.



Американският президент добави, че отменя ограниченията върху военното сътрудничество с Азербайджан.

"Ще имате много добри отношения", каза Тръмп пред двамата си гости и добави: "Ако ли не, обадете ми се и аз ще ги поправя".

"Приветстваме постигнатия успех по пътя в установяването на траен мир между Армения и Азербайджан", посочи турското Министерство на външните работи в коментар на вашингтонските договорености.

Франция, в която живеят стотици хиляди хора от арменски произход, определи споразумението като "решителна стъпка към нормализирането на отношенията" между Баку и Ереван.

Алиев и Пашинян си стиснаха ръцете в присъствието на Тръмп и подписаха съвместна декларация.

"Днес установяваме мир в Кавказ", каза азербайджанският президент. Арменският премиер определи подписването на документа като стъпка, "проправяща пътя за прекратяване на дългогодишния конфликт".

Сключеното снощи споразумение предвижда създаването на транзитен коридор през територията на Армения, свързващ Азербайджан с анклава му Нахичеван, който е отделен от него от 30-километрова ивица арменска земя.

Обособяването на подобен коридор е старо искане на Баку. Той ще носи името "Пътят на Тръмп към световен мир и благоденствие". Президентът на САЩ каза, че за него е голяма чест, че коридорът е наречен на него, но подчерта, че не е настоявал за това. Според американски офциални представители името е идея на Армения.

САЩ ще имат права да участват в изграждането на тази зона, която ще включва жп трасе, тръбопроводи за нефт и газ и фиброоптични кабели. Американски официален представител подчерта, че Армения не губи нищо, защото със споразумението всъщност печели задълбочаване на сътрудничеството с Вашингтон.

Американският президент, чието увлечение по авторитарните режими е добре известно, попита Илхам Алиев от колко време е на власт, отбелязва Франс прес. „22 години“, отговори азербайджанският президент.

"Това означава, че е силен и умен", коментира Тръмп.

АФП допълва, че през февруари миналата година Алиев е бил преизбран за пети мандат с 90% от гласовете, на избори, на които според международни наблюдатели не е имало реална опозиция.

Вашингтонската правозащитна организация Freedom Now, от своя страна, обяви, че е призовала Тръмп да използва срещата с Алиев, за да поиска освобождаването на около 375 политически затворници, задържани в Азербайджан, посочва Ройтерс.

Все още силно деликатният въпрос за Карабах почти не беше засегнат на вчерашната среща в Белия дом.

Спорният регион е международно призната част от Азербайджан, но в продължение на три десетилетия беше контролиран от арменски сепаратисти. Баку частично си върна анклава през 2020 г. при поредната война между двете страни, а през септември 2023 г. възстанови контрола си над него изцяло в резултат на мълниеносна офанзива.

Баку и Ереван се договориха за текста на мирното споразумение през март. Но Азербайджан поиска Армения да измени конституцията си така, че официално да се откаже от териториалните си претенции към Карабах.

Пашинян изрази готовност да приеме искането и обяви, че възнамерява да свика конституционен референдум през 2027 г. Но травмата от загубата на Карабах, наричан на арменски Арцах, все още разделя неговата страна, отбелязва Франс перс.

Събитието дава възможност на Вашингтон да се възползва от намаляващото влияние на Русия в региона, предаде Асошиейтед прес.

Споразумението ще създаде транзитен коридор, който ще бъде наречен "Пътят на Тръмп към световен мир и благоденствие" (Trump Route for International Peace and Prosperity), съобщи Белият дом. Коридорът ще свърже Азербайджан и автономния ексклав Нахичеван, които са отделени един от друг от 32-километрова ивица арменска територия. Това настояване на Баку беше непреодолим въпрос в предишни преговори.

"Пътната карта, която те ще договорят, ще създаде основа за изграждане на бъдеще в дух на сътрудничество, което ще бъде от полза и за двете страни, за техния общ южнокавказки регион, а и не само за него", каза говорителят на Белия дом Анна Кели днес. Тя добави, че новият транзитен коридор ще "осигури безпрепятствена свързаност между двете страни, при зачитане на суверенитета и териториалната цялост на Армения и нейния народ".

Сключването на днешното споразумение е поредното мирно или икономическо споразумение, договорено с посредничеството на САЩ тази година, а самият Тръмп не крие желанието си да бъде удостоен с Нобеловата награда за мир заради ролята си в умиротворяването на редица дългогодишни конфликти в различни точки от земното кълбо, отбелязва Асошиейтед прес.

Мирното споразумение между Демократична република Конго и Руанда спомогна за прекратяването на дългогодишния конфликт в Източно Конго. САЩ посредничиха и за постигането на примирие между Индия и Пакистан, след което Тръмп се намеси и при боевете между Камбоджа и Тайланд, като заплаши воюващите страни, че ще се оттегли от търговските договорености с тях, ако не сложат край на бойните действия помежду си.

Засега усилията му за спиране на сраженията и в Газа и Украйна удрят на камък.

Сключването на споразумението между Армения и Азербайджан – и двете държави са бивши съветски републики – нанася геополитически удар на бившия им имперски господар Русия, отбелязва Асошиейтед прес. През целия 40-годишен конфликт между тях Москва играеше ролята на посредник, за да разшири влиянието си в стратегическия регион на Южен Кавказ, но то бързо отслабна, след като през февруари 2022 г. предприе пълномащабната инвазия в Украйна. Уреденото от Тръмп споразумение ще позволи на САЩ да укрепят позициите си в региона на фона на отстъплението на Русия, казаха високопоставени американски официални представители.

Правителството "Тръмп" започна да активно да си взаимодейства с Армения и Азербайджан по-рано тази година, когато ключовият дипломатически пратеник на Тръмп Стив Уиткоф се срещна с Алиев в Баку и започна да обсъжда това, което високопоставен представител на вашингтонската администрация нарече "презареждане" в регионалните отношения.

Преговорите за това кой ще строи Пътят на Тръмп – който ще включва жп трасе, тръбопроводи за нефт и газ и фиброоптични кабели – вероятно ще започнат идната седмица, а интерес към изграждането им са изразили най-малко девет компании, добави пред репортери високопоставеният представител, пожелал анонимност. По думите му арменците са тези, които са предложили коридорът да бъде наречен на името на американския лидер.