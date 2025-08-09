Двама убити след стрелба в университет в САЩ

Неизвестно лице откри огън в университета Емори в американския щат Джорджия, съобщи Fox News.
Инцидентът е станал в петък около 16:00 часа местно време (23:00 часа българско време) в кампуса на университета. Администрацията на университета призова всички в опасната зона да се прикрият. Мотивите на нападателя са неизвестни.
По-късно NBC съобщи, че стрелецът е намерен мъртъв, а полицаят от окръг Декалб Дейвид Роуз, който е бил тежко ранен, също е починал в болницата. Няма жертви сред цивилното население.
1 Механик
Какви са тия САМО 2-ма убити??? Че то това повече на спор за парко място ми прилича бе? Битов скандал, дето се вика.
То не са ли 20-30 убити и поне 10 пъти повече ранени, то това сАЩ ли е, бе?
Нищо! Тръмп ще направи Америка отново велика. Само още малко само.
09:06 09.08.2025
2 Злобното Джуджи
Коментиран от #5, #6, #17
09:08 09.08.2025
3 ХАРЕСВА МИ
Коментиран от #13
09:08 09.08.2025
4 Хи хи
09:09 09.08.2025
5 ЧЕ СИ ЗЛОБНО
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":Е ПОВЕЧЕ ОТ ЯСНО НО СИ И ПАРАНОИЧНО И ШИЗО ФРЕНИЧНО
09:10 09.08.2025
6 хихихихихи
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":Рано, рано са почнали да те хапят мухите!
Коментиран от #8
09:10 09.08.2025
7 смех
09:10 09.08.2025
8 МАИ ЧЕ НЕ СА
До коментар #6 от "хихихихихи":СПРЕЛИ
09:12 09.08.2025
9 Механик
Коментиран от #10
09:15 09.08.2025
10 демократ
До коментар #9 от "Механик":То изобщо води ли се статистика за умрелите от алкохол в Рашия. То и самата наука статистика е тъмно поле за руската глава.
Коментиран от #12
09:17 09.08.2025
11 Мефистофел
09:35 09.08.2025
12 БГ Феномена ЕЛ НИНЬО
До коментар #10 от "демократ":Омръзна ми да ми СЕДИШ В СКУТА
09:40 09.08.2025
13 Сандо
До коментар #3 от "ХАРЕСВА МИ":То хубаво,ама ако си от тези - убитите?Пак ли ще ти харесва,макар и посмъртно?
09:51 09.08.2025
14 минаващ
09:52 09.08.2025
15 Aлфа Bълкът
09:54 09.08.2025
16 Кравария
10:15 09.08.2025
17 Очевидни клинични симптоми
До коментар #2 от "Злобното Джуджи":на открития наскоро Синдром на умопомрачение на тема Русия. Сред типичните е плюенето по Русия и Путин във всеки коментар, независимо дали статията има нещо общо с това. Лекувайте се, явно сте в напреднал стадий.
10:32 09.08.2025
18 ФЕЙК
10:45 09.08.2025