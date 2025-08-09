Двама убити след стрелба в университет в САЩ

Неизвестно лице откри огън в университета Емори в американския щат Джорджия, съобщи Fox News.

Инцидентът е станал в петък около 16:00 часа местно време (23:00 часа българско време) в кампуса на университета. Администрацията на университета призова всички в опасната зона да се прикрият. Мотивите на нападателя са неизвестни.

По-късно NBC съобщи, че стрелецът е намерен мъртъв, а полицаят от окръг Декалб Дейвид Роуз, който е бил тежко ранен, също е починал в болницата. Няма жертви сред цивилното население.