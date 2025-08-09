Новини
Свят »
САЩ »
Двама убити след стрелба в университет в САЩ

Двама убити след стрелба в университет в САЩ

9 Август, 2025 09:03 872 18

  • сащ-
  • университет-
  • джорджия-
  • стрелба-
  • убити

Трагедията се е разиграла в щата Джорджия

Двама убити след стрелба в университет в САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Неизвестно лице откри огън в университета Емори в американския щат Джорджия, съобщи Fox News.

Инцидентът е станал в петък около 16:00 часа местно време (23:00 часа българско време) в кампуса на университета. Администрацията на университета призова всички в опасната зона да се прикрият. Мотивите на нападателя са неизвестни.

По-късно NBC съобщи, че стрелецът е намерен мъртъв, а полицаят от окръг Декалб Дейвид Роуз, който е бил тежко ранен, също е починал в болницата. Няма жертви сред цивилното население.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    13 2 Отговор
    Еххх, и Америка вече не е това което беше.
    Какви са тия САМО 2-ма убити??? Че то това повече на спор за парко място ми прилича бе? Битов скандал, дето се вика.
    То не са ли 20-30 убити и поне 10 пъти повече ранени, то това сАЩ ли е, бе?
    Нищо! Тръмп ще направи Америка отново велика. Само още малко само.

    09:06 09.08.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    1 18 Отговор
    Руските терористи се опитват да осуетят мирния процес и преговори в Аляска. Типичните руски подлост и лицемерие. СТЬIДНО 😁

    Коментиран от #5, #6, #17

    09:08 09.08.2025

  • 3 ХАРЕСВА МИ

    10 2 Отговор
    СВОБОДНИЯТ СВЯТ -ПРАВИШ ТОВА КОЕТО ТИ СЕ ИСКА

    Коментиран от #13

    09:08 09.08.2025

  • 4 Хи хи

    14 0 Отговор
    Холивуд вече не пуска хубави екшъни, ето че няма зрелища за популацията и екшъните стават в реални условия !

    09:09 09.08.2025

  • 5 ЧЕ СИ ЗЛОБНО

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Е ПОВЕЧЕ ОТ ЯСНО НО СИ И ПАРАНОИЧНО И ШИЗО ФРЕНИЧНО

    09:10 09.08.2025

  • 6 хихихихихи

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    Рано, рано са почнали да те хапят мухите!

    Коментиран от #8

    09:10 09.08.2025

  • 7 смех

    13 0 Отговор
    Кофти е Сащ не е като в насрАнглия дето те ръгат в центуря на Лондън а ти освен да извикаш жени полицайки да му врътнат един мин ет за успокоение на атентатора

    09:10 09.08.2025

  • 8 МАИ ЧЕ НЕ СА

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "хихихихихи":

    СПРЕЛИ

    09:12 09.08.2025

  • 9 Механик

    0 17 Отговор
    Но трябва да признаем, че в просия на ден умират по 100тина души от такива нападения, а на фронта в Украина над 1000! А алкохалифата е три пъти по малък на роби.

    Коментиран от #10

    09:15 09.08.2025

  • 10 демократ

    2 12 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    То изобщо води ли се статистика за умрелите от алкохол в Рашия. То и самата наука статистика е тъмно поле за руската глава.

    Коментиран от #12

    09:17 09.08.2025

  • 11 Мефистофел

    10 0 Отговор
    Как така "Неизвестно лице откри огън ... ". Нали са го намерили мъртъв, значи знаят кой е. А и всичките общежития (кампуси) са пълни с камери. Знаели са кой е още преди да го намерят. Бас ловя, че даже по камерите са го намерили къде се е намирал.

    09:35 09.08.2025

  • 12 БГ Феномена ЕЛ НИНЬО

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "демократ":

    Омръзна ми да ми СЕДИШ В СКУТА

    09:40 09.08.2025

  • 13 Сандо

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ХАРЕСВА МИ":

    То хубаво,ама ако си от тези - убитите?Пак ли ще ти харесва,макар и посмъртно?

    09:51 09.08.2025

  • 14 минаващ

    6 0 Отговор
    Тръмп оправил всичко в държавата си , тръгнал да оправя укрите ....В Щатите война не им трябва - те се трепят ежедневно с и без причина ...Демокрация , какво да се прави ...

    09:52 09.08.2025

  • 15 Aлфа Bълкът

    4 1 Отговор
    "Двама убити след стрелба в университет" – всъщност полицай и вероятно бандит са се убили взаимно.

    09:54 09.08.2025

  • 16 Кравария

    3 0 Отговор
    отича в канала!

    10:15 09.08.2025

  • 17 Очевидни клинични симптоми

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Злобното Джуджи":

    на открития наскоро Синдром на умопомрачение на тема Русия. Сред типичните е плюенето по Русия и Путин във всеки коментар, независимо дали статията има нещо общо с това. Лекувайте се, явно сте в напреднал стадий.

    10:32 09.08.2025

  • 18 ФЕЙК

    1 0 Отговор
    Той ловния сезон за отстрел на хора в САЩ е перманентен и всяка година все по-"сполучлив"!

    10:45 09.08.2025