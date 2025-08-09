Санду: Подписването на декларация от Баку и Ереван беше важен етап по пътя към мира

Молдовският президент Мая Санду смята, че подписването на декларация за уреждане на конфликта от азербайджанския президент Илхам Алиев и арменския премиер Никол Пашинян е важна стъпка по пътя към мир.
„Споразумението между Армения и Азербайджан бележи важен етап по пътя към прекратяване на десетилетия на враждебност. Поздравления за двете страни, както и за президента на САЩ, за това, че помогнаха да се отвори пътят към мир, помирение и по-голям просперитет в региона“, написа тя в Х.
Декларацията за уреждане на конфликта между Азербайджан и Армения беше подписана на 8 август в Белия дом в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп.
1 Дух
Молдовците знаят ,но останалите кравари американски са във голяма карагьозска заблудя
17:17 09.08.2025
2 Шенген
17:18 09.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
17:20 09.08.2025
5 Епааа
17:20 09.08.2025
6 Мдааа
Коментиран от #8
17:28 09.08.2025
7 Армения и Азербайджан се разбраха
Коментиран от #9
17:29 09.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тома
До коментар #7 от "Армения и Азербайджан се разбраха":Както навремето се разбраха краварите с талибаните.Така ще стане и с тези
17:40 09.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дженди
17:43 09.08.2025