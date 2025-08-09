Новини
Санду: Подписването на декларация от Баку и Ереван беше важен етап по пътя към мира

Санду: Подписването на декларация от Баку и Ереван беше важен етап по пътя към мира

9 Август, 2025

Прекратява се враждебност, продължила десетилетия

Санду: Подписването на декларация от Баку и Ереван беше важен етап по пътя към мира - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Молдовският президент Мая Санду смята, че подписването на декларация за уреждане на конфликта от азербайджанския президент Илхам Алиев и арменския премиер Никол Пашинян е важна стъпка по пътя към мир.

„Споразумението между Армения и Азербайджан бележи важен етап по пътя към прекратяване на десетилетия на враждебност. Поздравления за двете страни, както и за президента на САЩ, за това, че помогнаха да се отвори пътят към мир, помирение и по-голям просперитет в региона“, написа тя в Х.

Декларацията за уреждане на конфликта между Азербайджан и Армения беше подписана на 8 август в Белия дом в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп.


Молдова (Република)
