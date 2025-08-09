Четири жертви при инциденти с малки самолети в Испания и Румъния (ВИДЕО)

Efectivos del Consorcio de Bomberos de València se han movilizado a las 11:24 h a un accidente de avioneta en el Pontón, Requena, actuando una dotación de bomberos y sargento de Requena, un coordinador forestal y un oficial del Consorcio.



Los bomberos han tenido que sofocar el… pic.twitter.com/l96F52tits — La Noción (@LaNocion) August 9, 2025

Малък самолет се разби в Испания, има загинали, съобщава EFE.

„Двама души загинаха в събота в резултат на катастрофата на ултралек самолет във валенсианската община Рекена“, пише агенцията, позовавайки се на свои източници.

Гражданската гвардия на страната е започнала разследване.

Малък самолет е катастрофирал в румънския град Арад, предаде Аджерпрес, цитирана от NOVA.

При катастрофата са загинали и двамата души на борда, съобщиха представителите на службата за спешна помощ в окръг Арад.



Според източниците и двамата пътници, мъже на възраст около 45 години, са починали на мястото на инцидента.



Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад, който е затворен от юни. В завода е имало обаче няколко служители за охрана на обекта, които са повикали службите за спешна помощ.



Източници от разследването са съобщили пред Аджерпрес, че самолетът е излетял от летище "Сирия", което се намира на около 25 км от мястото на катастрофата, и е трябвало да се приземи в Арад.