Четири жертви при инциденти с малки самолети в Испания и Румъния (ВИДЕО)

9 Август, 2025 19:47, обновена 9 Август, 2025 18:51 413 1

Разследвания установяват причините за катастрофите

Четири жертви при инциденти с малки самолети в Испания и Румъния (ВИДЕО) - 1
Малък самолет се разби в Испания, има загинали, съобщава EFE.

„Двама души загинаха в събота в резултат на катастрофата на ултралек самолет във валенсианската община Рекена“, пише агенцията, позовавайки се на свои източници.

Гражданската гвардия на страната е започнала разследване.

Малък самолет е катастрофирал в румънския град Арад, предаде Аджерпрес, цитирана от NOVA.

При катастрофата са загинали и двамата души на борда, съобщиха представителите на службата за спешна помощ в окръг Арад.

Според източниците и двамата пътници, мъже на възраст около 45 години, са починали на мястото на инцидента.

Самолетът е паднал в двора на бившия завод за товарни вагони в Арад, който е затворен от юни. В завода е имало обаче няколко служители за охрана на обекта, които са повикали службите за спешна помощ.

Източници от разследването са съобщили пред Аджерпрес, че самолетът е излетял от летище "Сирия", което се намира на около 25 км от мястото на катастрофата, и е трябвало да се приземи в Арад.


Испания
