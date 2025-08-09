Манастирът Шаолин отрича съобщенията за масово напускане на монаси

Будисткият манастир Шаолин нарече неверни съобщенията за напускането на десетки монаси от храма, след започналото разследване срещу бившия абат Ши Йонгсин, се казва в изявление на храма.

„Информацията, разпространяваща се в интернет, за колективното оставяне на 30 монаси е невярна“, се казва в изявление на манастира. Храмът призова обществеността да не вярва на това и да не разпространява подобни слухове.

По-рано South China Morning Post съобщи, че над 30 послушници са напуснали манастира за една седмица поради затягането на правилата след пристигането на новия абат Ши Инле. Според вестника, Ши Инле, известен със своята скромност, но идеологическа убеденост, веднага след назначаването си на 29 юли е извършил „пет решителни реформи“. След това храмът е спрял търговските представления и е забранил скъпите ритуали за посвещение. Освен това магазините на територията на манастира се затварят, на монасите е наредено да осигуряват прехраната си чрез земеделие, когато е възможно, а системата за разпределение на доходите е променена, съобщава вестникът.

Смяната на игумена в Шаолин се състоя в края на юли, когато манастирът съобщи, че бившият майстор на храма, Ши Йонгсин, е заподозрян в „извършване на престъпление, присвояване и незаконно присвояване на средства, отпуснати за проекти“, както и в „сериозни нарушения на будистките предписания, дългосрочни незаконни връзки с много жени и раждане на незаконни деца“. Китайската будистка асоциация го е лишила от духовния му ранг.