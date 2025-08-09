Новини
Свят »
Китай »
Манастирът Шаолин отрича съобщенията за масово напускане на монаси

Манастирът Шаолин отрича съобщенията за масово напускане на монаси

9 Август, 2025 17:56 910 7

  • шаолин-
  • манастир-
  • напускане-
  • монаси-
  • опровержение

Излезе информация, че над 30 послушници са напуснали храъма последната седмица

Манастирът Шаолин отрича съобщенията за масово напускане на монаси - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Будисткият манастир Шаолин нарече неверни съобщенията за напускането на десетки монаси от храма, след започналото разследване срещу бившия абат Ши Йонгсин, се казва в изявление на храма.

„Информацията, разпространяваща се в интернет, за колективното оставяне на 30 монаси е невярна“, се казва в изявление на манастира. Храмът призова обществеността да не вярва на това и да не разпространява подобни слухове.

По-рано South China Morning Post съобщи, че над 30 послушници са напуснали манастира за една седмица поради затягането на правилата след пристигането на новия абат Ши Инле. Според вестника, Ши Инле, известен със своята скромност, но идеологическа убеденост, веднага след назначаването си на 29 юли е извършил „пет решителни реформи“. След това храмът е спрял търговските представления и е забранил скъпите ритуали за посвещение. Освен това магазините на територията на манастира се затварят, на монасите е наредено да осигуряват прехраната си чрез земеделие, когато е възможно, а системата за разпределение на доходите е променена, съобщава вестникът.

Смяната на игумена в Шаолин се състоя в края на юли, когато манастирът съобщи, че бившият майстор на храма, Ши Йонгсин, е заподозрян в „извършване на престъпление, присвояване и незаконно присвояване на средства, отпуснати за проекти“, както и в „сериозни нарушения на будистките предписания, дългосрочни незаконни връзки с много жени и раждане на незаконни деца“. Китайската будистка асоциация го е лишила от духовния му ранг.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    4 1 Отговор
    Шиши е учил корупция в Шао Лин!!! Знаех си!

    Коментиран от #7

    18:01 09.08.2025

  • 2 6135

    4 0 Отговор
    "напуснали храъма"

    Ей, на едно място в статията сте се опитали да редактирате Гугъг преводача и сте допуснали правописна грешка!

    18:03 09.08.2025

  • 3 Злобното Джуджи

    1 6 Отговор
    Няма никаква загадка !!!
    Монасите от Шаолин освободиха Курска област само за 8 дни, която племето руси се опитваше да освободи почти една година. Руснаците нормални ли са ??? 😁

    18:05 09.08.2025

  • 4 Хмм

    5 2 Отговор
    ами, въвел е будизъм в истинския си вид, какви са тези демонстративни шоута, търговия, за пари - будизмът е "живот без страдание, неизпълнението на желанията води до страдание", затова трябва да се освободят от всякакви желания

    Коментиран от #5

    18:09 09.08.2025

  • 5 Нц.....

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Учениците маат само ориз , а пържолите за абата ! Това е будизма ! И религиите като цяло !

    18:15 09.08.2025

  • 6 Браво!

    1 0 Отговор
    Ще стават програмисти

    18:49 09.08.2025

  • 7 Барба Ганьос

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лопата Орешник":

    Не обиждай, те учат от нас. Иначе да краднат всички се сещат, ама да се кефиш със жена на олигарх и през ум не им минава.

    19:03 09.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания