11 загинали при катастрофа между автобус и камион в Бразилия

Най-малко 11 души са загинали и 46 са ранени при пътнотранспортно произшествие с участието на камион и междуградски автобус в Бразилия, съобщи порталът G1.
Според него инцидентът е станал на магистрала на 360 км от град Куяба (столицата на щата Мато Гросо) в централна Бразилия. 12 жертви са в тежко състояние, включително шофьорът на камиона.
В момента се води разследване на причините за инцидента.
