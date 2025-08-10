Радиоактивна вода от бойни глави за ядрени подводници изтече в шотландско езеро

Радиоактивна вода от склад за ядрени оръжия на Кралския флот близо до Глазгоу е изтекла в Лох Лонг поради износване на оборудването, съобщи The Guardian, позовавайки се на доклад на Шотландската агенция за опазване на околната среда.

Инцидентът е станал в оръжейния склад на Кралския флот в Кулпорт, където се съхраняват ядрени бойни глави за четири подводници клас Vanguard, носещи американски балистични ракети Trident II (D5). Според агенцията, изтичането на малко количество тритий е станало поради многократни спуквания на стари тръби, които не са били поддържани в работно състояние.

Подчертава се, че първото спукване на тръба в Кулпорт е станало през 2010 г. След това, през 2019 г., са станали още два подобни инцидента, в резултат на които „значителни количества вода“ са наводнили складовото съоръжение и са се влели през отворен канал в Лох Лонг.

Агенцията увери, че нивото на радиоактивност е много ниско и не представлява риск за човешкото здраве. Въпреки намеренията на Министерството на отбраната на Обединеното кралство да подобри инфраструктурата на обекта, през 2021 г. са се случили два подобни инцидента.

The Guardian отбелязва, че Агенцията и Министерството на отбраната на Обединеното кралство умишлено са крили тези инциденти от обществеността в продължение на години. Едва през юни шотландският комисар по информацията Дейвид Хамилтън е наредил публикуването на наличната информация по темата. Военното ведомство заяви, че „на нито един етап не са наблюдавани опасни изпускания на радиоактивни материали в околната среда“.